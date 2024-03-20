Куртуа перенес операцию после разрыва мениска. Вратарь «Реала» пропустит около 2 месяцев
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перенес операцию после новой травмы.
Вчера на тренировке «Мадрида» Куртуа порвал мениск.
Сегодня, как сообщает пресс-служба «Реала», Тибо перенес операцию. Она прошла успешно. В ближайшие дни голкипер начнет восстановление.
Журналист The Athletic Марио Кортегана со ссылкой на источники в клубе пишет, что Куртуа пропустит около двух месяцев.
Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную. Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.
Статистику 31-летнего вратаря можно изучить здесь.
Куртуа бы все равно не сыграл