Куртуа перенес операцию после разрыва мениска. Вратарь «Реала» пропустит около 2 месяцев

Теги Реал Мадрид Ла Лига травмы Тибо Куртуа Футбол

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перенес операцию после новой травмы.

Вчера на тренировке «Мадрида» Куртуа порвал мениск.

Сегодня, как сообщает пресс-служба «Реала», Тибо перенес операцию. Она прошла успешно. В ближайшие дни голкипер начнет восстановление.

Журналист The Athletic Марио Кортегана со ссылкой на источники в клубе пишет, что Куртуа пропустит около двух месяцев.

Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную. Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.

Статистику 31-летнего вратаря можно изучить здесь.

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26 комментариев
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Лунин: "грустно, но вкусно"
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Ответ Данияр Жумабекович
Лунина теперь Реал никуда не отпустит. Может Кепа ещё на год задержится
Кепу точно не продлят, а к след сезону Куртуа должен быть в строю уже.
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Ответ Никита Алексеев
Сезон, который показал, что Лунин хороший вратарь Куртуа бы все равно не сыграл
Это с чего бы? Тибо в прайме входит в топ 3 вратарей железно. В зависимости от формы и на первом месте бывает.
+20
0
+20
Лунина теперь Реал никуда не отпустит. Может Кепа ещё на год задержится
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Вся сущность кулес в одном комментарии
+11
-5
+6
Шо, опять?! 🤦🏻‍♂️
+4
-1
+3
Ответ takehiko
В этом сезоне он уже скорее всего играть не будет, участие его на евро под вопросом. Думаю будет восстанавливаться до начала следующего сезона и ворвётся с новыми силами
На Евро он и так не поехал бы из-за конфликта с Тедеско.
+3
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+2
Сезон, который показал, что Лунин хороший вратарь
Куртуа бы все равно не сыграл
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Все лето есть для восстановления, не спеша. Год вычеркнул из карьеры конечно. Еще лет 5 может отыграть на хорошем уровне, если здоровье позволит.
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Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
Ты хотя бы малейшее представление имеешь о том, что означает порадоваться проблеме человека со здоровьем?
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Похоже, о Куртуа, как о топ-голкипере можно забыть
скорее всего да
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Ответ VERBLYUD
Он будет играть на Евро
это вопрос пока
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в общем прощай легенда.
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Неприятно, конкчно, рецидив более мерзкая вещь, чем просто травма. Но теперь без спешки, спокойно подойдёт к следующему сезону.
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Ответ Никита Алексеев
А кто спорит про его место в топе? Не успел бы форму набрать, и Лунин нормально стоит, было бы нечестно по отношению к нему ставить Куртуа
а, ну про набор формы соглашусь, может быть
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Ответ takehiko
В этом сезоне он уже скорее всего играть не будет, участие его на евро под вопросом. Думаю будет восстанавливаться до начала следующего сезона и ворвётся с новыми силами
Он еще осенью объявил, что на Евро не поедет, обиделся на Тедеско)
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