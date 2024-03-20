Куртуа перенес операцию после разрыва мениска. Вратарь «Реала» пропустит около 2 месяцев

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа перенес операцию после новой травмы.

Вчера на тренировке « » Куртуа порвал мениск.

Сегодня, как сообщает пресс-служба «Реала», перенес операцию. Она прошла успешно. В ближайшие дни голкипер начнет восстановление.

Журналист The Athletic Марио Кортегана со ссылкой на источники в клубе пишет, что Куртуа пропустит около двух месяцев.

Последний официальный матч Куртуа провел 17 июня – за сборную. Также он играл за «Реал» в летних товарищеских матчах, но в августе порвал крестообразную связку колена и перенес операцию.

Статистику 31-летнего вратаря можно изучить здесь.