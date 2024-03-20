Алвес попросит 1 млн евро на залог у отца Неймара. Многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Неймар высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Неймар да Силва деньги Футбол

Дани Алвес попросит денег у отца Неймара, чтобы выйти из тюрьмы под залог.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной Бразилии под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.

По данным La Vanguardia, большинство банковских счетов Алвеса арестованы, а на некоторых – отрицательный баланс из-за долгов. Семья Дани делает все возможное, чтобы найти деньги на выплату залога в размере 1 млн евро. Вероятно, семья Алвеса вновь обратится к отцу Неймара и попросит у него в долг.

Ранее семья Неймара уже помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 тысяч евро компенсации, которая позволила смягчить приговор.

Семья Алвеса и его адвокат Инес Гвардиола стараются действовать как можно быстрее, чтобы Дани смог покинуть тюрьму уже сегодня, 20 марта.

Если Алвесу все же удастся внести залог, он выйдет из тюрьмы впервые за 14 месяцев. После этого он должен будет сдать оба паспорта (бразильский и испанский). Кроме того, он должен будет еженедельно отмечаться в суде Барселоны и не приближаться к местам, где часто бывает потерпевшая, ближе чем на километр.

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45 комментариев
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Походу семья Неймара его скоро усыновит.
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Черт, тут содержание новости вынесли аж в заголовок, но опять эти вопросы 😂🤦🏻‍♂️
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Странно что с арестованных счетов не дают провести платеж в сторону суда.
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Ответ Вячеслав Смирнов
бред полный, выпускать насильника, что леваки сделали с законами в европе, абсурд
Леваки создали правоприменительную практику при которой заявление женщины автоматически делает любого мужчину насильником.
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Прибедняется, однозначно. Или прячет от жены, подавшей на развод. Он за свою карьеру заработал больше 100 миллионов
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Ты уже наверняка умел читать. Куда дел навык?
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Ответ Kaloyan Yalamov
Ну, счет в минус уйти в реальной жизни не может, могут начислять чего-то, но только после поступления средств на счет будет чего снять с него. Но радости все равно мало от этого.... Короче, любовь физическая нынче очень дорога...
Почитай про овердрафт.
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Ответ Заяцволк
Ну не сказать, что дорога, хотя на 1 тыс в час подорожала, вчера ходил, оказалось уже не 5 тыс. в час, а 6 тыс, ладно, за качественные услуги можно и побольше заплатить
ты себя оправдываешь качество услуг осталось на том же уровне, 1000 ни за что
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Ответ Денис Ширинов
Удивительно, такая карьера и денег нет, а залог вернут?
Вы читали новость? Счета арестованы!
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Многие читают новость, а потом пишет комментарии
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
Счета арестованы
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Ответ Антинародная Команда
Алвес в спартаке не потерялся бы
Он тогда тюрьму выберет точно если ему предложат спартак
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Отправит к отцу Неймара Паниковского: "Дай мильон, дай мильон".
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Алвесу лучше оставаться в тюрьме, а то сейчас выйдет на свободу, и сразу вляпается в очередную историю. Потом уже никакие залоги не помогут...
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Ответ Kaloyan Yalamov
Ну, счет в минус уйти в реальной жизни не может, могут начислять чего-то, но только после поступления средств на счет будет чего снять с него. Но радости все равно мало от этого.... Короче, любовь физическая нынче очень дорога...
Ну не сказать, что дорога, хотя на 1 тыс в час подорожала, вчера ходил, оказалось уже не 5 тыс. в час, а 6 тыс, ладно, за качественные услуги можно и побольше заплатить
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Месси может помочь
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Ответ Денис Ширинов
Удивительно, такая карьера и денег нет, а залог вернут?
Счета арестованы, ты чем читаешь?? 🤡
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Ответ Денис Ширинов
Удивительно, такая карьера и денег нет, а залог вернут?
Залог внесёт Неймар - так что Алвес выйдет, не понеся каких-либо расходов и убытков в случае побега👏👏👏
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Ответ chikisiki
Месси может помочь
Может и мы скинемся господа жалко паренька
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Ответ Can
ты себя оправдываешь качество услуг осталось на том же уровне, 1000 ни за что
Ну я и не сказал, что качество выросло, оно в том месте просто хорошего уровня, за который не жалко заплатить хоть 5, хоть 6 )
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Ответ Вячеслав Смирнов
бред полный, выпускать насильника, что леваки сделали с законами в европе, абсурд
очевидно что его оклеветала проститутка, тут двух мнений быть не может
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Ответ Kaloyan Yalamov
Ну, счет в минус уйти в реальной жизни не может, могут начислять чего-то, но только после поступления средств на счет будет чего снять с него. Но радости все равно мало от этого.... Короче, любовь физическая нынче очень дорога...
Есть счета которые могут работать как в дебет, так и в кредит.
Называется контокоррентный.
Это когда то мой любимый вопрос для студентов))
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Ответ Spartakus1984
Комментарий скрыт
https://www.meme-arsenal.com/memes/de449b05a6c6f666afee62904beaa2e4.jpg
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Ответ Adeen
Чтобы не перевёл и не свалил. Если свалит - счета уйдут в казну. Или ты думаешь демократия по-другому работает? Эту хрень против него придумали и осуществили на высшем уровне. Он виноват лишь в том, что повёлся на смазливые лицо подставной утки.
он же в тюрьме сидит, куда он свалит?
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Почему барселоне не помочь легенде?
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А почему счета арестованы, из за обвинения в насилии? Кто в курсе?
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бред полный, выпускать насильника, что леваки сделали с законами в европе, абсурд
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Алвес в спартаке не потерялся бы
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Жёстко финансово отложили Алвеса.
Если сбежит - придётся опять играть в футбол...только не на прежних условиях.
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