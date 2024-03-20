Алвес попросит 1 млн евро на залог у отца Неймара. Многие счета Дани арестованы, некоторые ушли в минус из-за долгов

Дани Алвес попросит денег у отца Неймара, чтобы выйти из тюрьмы под залог.

Сегодня суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста сборной под залог в размере 1 млн евро до вступления приговора в силу.

По данным La Vanguardia, большинство банковских счетов Алвеса арестованы, а на некоторых – отрицательный баланс из-за долгов. Семья Дани делает все возможное, чтобы найти деньги на выплату залога в размере 1 млн евро. Вероятно, семья Алвеса вновь обратится к отцу Неймара и попросит у него в долг.

Ранее семья уже помогла Алвесу выплатить жертве изнасилования 150 тысяч евро компенсации, которая позволила смягчить приговор.

Семья Алвеса и его адвокат Инес Гвардиола стараются действовать как можно быстрее, чтобы Дани смог покинуть тюрьму уже сегодня, 20 марта.

Если Алвесу все же удастся внести залог, он выйдет из тюрьмы впервые за 14 месяцев. После этого он должен будет сдать оба паспорта (бразильский и испанский). Кроме того, он должен будет еженедельно отмечаться в суде Барселоны и не приближаться к местам, где часто бывает потерпевшая, ближе чем на километр.