Единая лига ВТБ. «Енисей» впервые в истории победил ЦСКА в Москве, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пармы»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись три матча.

В группе А красноярский «Енисей» одержал первую в истории клуба победу над ЦСКА в Москве. Краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл у пермской «Пармы».

В группе Б «Нижний Новгород» на домашней арене обыграл белорусский « ».

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Положение команд: УНИКС – 24-7, – 24-8, Зенит – 21-9, – 21-10, – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Положение команд: Уралмаш – 18-14, Самара – 18-14, Автодор – 16-16, Руна – 12-19, Астана – 11-20, МБА – 11-21, Нижний Новгород – 11-22, Минск – 0-33.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.