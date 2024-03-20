Единая лига ВТБ. «Енисей» впервые в истории победил ЦСКА в Москве, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пармы»

Теги результаты ЦСКА Локомотив-Кубань Енисей Минск БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Парма Баскетбол

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись три матча.

В группе А красноярский «Енисей» одержал первую в истории клуба победу над ЦСКА в Москве. Краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл у пермской «Пармы».

В группе Б «Нижний Новгород» на домашней арене обыграл белорусский «Минск».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Группа А

Локомотив-Кубань – Парма 89:85 (19:21, 23:24, 20:25, 27:15)
Дата проведения
20 марта, 19.30, «Баскет-холл»
Онлайн матча

ЦСКА – Енисей 65:74 (19:18, 16:21, 20:15, 10:20)
Дата проведения
20 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча

Положение команд: УНИКС – 24-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.

Группа Б

Пари Нижний Новгород – Минск 74:61 (16:16, 24:18, 14:15, 20:12)
Дата проведения
20 марта, 19.00, «КРК Нагорный»
Онлайн матча

Положение команд: Уралмаш – 18-14, Самара – 18-14, Автодор – 16-16, Руна – 12-19, Астана – 11-20, МБА – 11-21, Нижний Новгород – 11-22, Минск – 0-33.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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15 комментариев
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Ответ Когда-то
Ну и до кой поры будем растягиваться терпение? До разрыва ахилла? :) Енисею! Дома!
Привыкайте. Время ЦСКА закончилось. Ватутя будет рыдать и рыдать.
+5
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+5
Норм судьи помогли Локо аж 32 штрафных
+3
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+3
Енисей на классе, хе-хе))
+4
-1
+3
Просто позор! Уже дома Енисею проигрываем! Четвертая четверть это просто импотенция! Райковича надо убирать! Это не тренер!
+4
-1
+3
Отдельный момент разбирали и говорят друг другу типа смотри было нарушение у белого или нет? 😄
+2
0
+2
Обращаюсь к болельщикам ЦСКА: гоните Вы в шею Райковича, если хотите хотя бы побороться в этом году за медали! Райкович не должен тренереровать такой клуб как ЦСКА, Ватутин принимай меры, а иначе и Ватутина надо снимать!!!
+3
-1
+2
Ответ Stone Cold
Отдельный момент разбирали и говорят друг другу типа смотри было нарушение у белого или нет? 😄
Там до этого в первой половине было тоже чудненько, когда Мартюк локотком поджал Соломона. Круглов сформулировал шикарно: "Не было акта агрессии - так что нет фола".
+2
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+2
Судьи в обе стороны косячили. Но Локо забрали игру заслуженно. Молодцы, просто короли концовок. Джон короткой скамейкой и матом не смог настроить команду по ходу игры.
+1
0
+1
8 -й номер просто уничтожил ЦСКА в этом матче, позор ЦСКА конечно полный!
+1
0
+1
Ну и до кой поры будем растягиваться терпение? До разрыва ахилла? :) Енисею! Дома!
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ЦСКА в этом сезоне не похож на себя.
Енисею ДОМА умудрился проиграть.
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Первую в истории победу в Москве, а не вообще
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Ответ Roxy and Foxy
Там до этого в первой половине было тоже чудненько, когда Мартюк локотком поджал Соломона. Круглов сформулировал шикарно: "Не было акта агрессии - так что нет фола".
Вроде носильственных действий 😂😂
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Ответ ROGER WATERS
Привыкайте. Время ЦСКА закончилось. Ватутя будет рыдать и рыдать.
Уже несколько лет , как их время закончилось, но они всё в это поверить не могут, всё живут прошлым, как спартачок в футболе.
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