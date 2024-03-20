Единая лига ВТБ. «Енисей» впервые в истории победил ЦСКА в Москве, «Локомотив-Кубань» выиграл у «Пармы»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоялись три матча.
В группе А красноярский «Енисей» одержал первую в истории клуба победу над ЦСКА в Москве. Краснодарский «Локомотив-Кубань» выиграл у пермской «Пармы».
В группе Б «Нижний Новгород» на домашней арене обыграл белорусский «Минск».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Группа А
- Дата проведения
- 20 марта, 19.30, «Баскет-холл»
- Дата проведения
- 20 марта, 20.00, «Мегаспорт»
Положение команд: УНИКС – 24-7, ЦСКА – 24-8, Зенит – 21-9, Локомотив-Кубань – 21-10, Парма – 18-14, Енисей – 17-15.
Группа Б
- Дата проведения
- 20 марта, 19.00, «КРК Нагорный»
Положение команд: Уралмаш – 18-14, Самара – 18-14, Автодор – 16-16, Руна – 12-19, Астана – 11-20, МБА – 11-21, Нижний Новгород – 11-22, Минск – 0-33.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Енисею ДОМА умудрился проиграть.