Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро до вступления приговора в силу. Он приговорен к 4,5 годам за изнасилование

Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Сторона футболиста обжаловала решение. После этого попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу: «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие».

Как пишет Marca, суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвесу придется заплатить залог в размере одного миллиона евро.