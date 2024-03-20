Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро до вступления приговора в силу. Он приговорен к 4,5 годам за изнасилование
Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора.
Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.
Сторона футболиста обжаловала решение. После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу: «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие».
Как пишет Marca, суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвесу придется заплатить залог в размере одного миллиона евро.
Тут у вас есть официальное решение суда и всё равно слышим "Я так и не понял, насильник он или нет".
Так может тогда не нужны суды то никакие? Если что есть его решение, что нет его решения - всё равно у людей какое-то собственное мнение, независимое от решений суда.