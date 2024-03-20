Алвеса выпустят из тюрьмы под залог в 1 млн евро до вступления приговора в силу. Он приговорен к 4,5 годам за изнасилование

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия деньги Футбол

Дани Алвес выйдет из тюрьмы под залог на время до окончательного приговора.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней.

Сторона футболиста обжаловала решение. После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу: «Я не собираюсь бежать, я верю в правосудие».

Как пишет Marca, суд Барселоны решил выпустить экс-футболиста из тюрьмы до вынесения окончательного вердикта. Для этого Алвесу придется заплатить залог в размере одного миллиона евро.

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99 комментариев
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Беги, Дани, беги.
+116
-4
+112
Через неделю: «Дани Алвес назначен главным тренером Ахмата»
+84
-2
+82
Ответ Vladimir Zinkov
Беги, Дани, беги.
Я даже знаю, в какую страну
+57
-5
+52
Квинси: а что, так можно было?
+53
-3
+50
Кому в РПЛ правый защитник нужен?
+38
-3
+35
Ахах ЧЕГО? Вот это прикол, конечно
+35
-3
+32
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Какая ставка у букмекеров что он сбежит ?
1.01
+29
0
+29
Ответ Артём Гусев
Да, как всегда собираем всякую шелупонь и з/ков
Там речь шла о Бразилии, скорее всего, т.к. там скрывается бывший игрок Робиньо, за те же самые обвинения
+19
0
+19
Убежит
+15
-1
+14
Ответ selso99
Кому в РПЛ правый защитник нужен?
Спартаку
+18
-5
+13
Ответ Покерный Футбол
Официальный способ откупиться от правосудия, где то называется взятка, в демократической мире - "выйти под залог".
Так залог обратно возвращается, а взятка нет)
+13
-2
+11
Официальный способ откупиться от правосудия, где то называется взятка, в демократической мире - "выйти под залог".
+20
-10
+10
Дани освожденный
+9
0
+9
Ответ Rad0
Комментарий скрыт
Ну если девка решила его развести и срубить бабок с него, то да. А вот если он и правда это сделал, то как ты можешь писать такую чушь. Должен сидеть, долго и мучительно
+11
-2
+9
Через пять часов на улице Рио-де-Жанейро заметят некоего гражданина в белых парусиновых брюках, полосатом пиджаке и в модной фуражке-капитанке
+10
-2
+8
Welcome to Russia, Dani
+11
-3
+8
Ответ Vladimir Zinkov
Беги, Дани, беги.
Не хочется конечно чтобы насильник сбежал, но если он сбежит, то претензии прежде всего к суду, который вынес решение дать погулять.
+18
-11
+7
Ответ Тимофей Щепкин
Я так и не понял, насильник он или нет. Без сарказма. Я правда не понял из всех статей. То да, то нет, то снова да и так по кругу
Забавный факт: читаешь про Менди и видишь "пока нет решения суда - человек не виновен".
Тут у вас есть официальное решение суда и всё равно слышим "Я так и не понял, насильник он или нет".
Так может тогда не нужны суды то никакие? Если что есть его решение, что нет его решения - всё равно у людей какое-то собственное мнение, независимое от решений суда.
+10
-3
+7
Самое время бежать
+7
-1
+6
Как говорил джокер про фокус с карандашом: тадам! И он испарился...
+7
-1
+6
Какая ставка у букмекеров что он сбежит ?
+5
0
+5
Еще успеет сходить в ночной клуб еще разок 😁🤣
+3
0
+3
А разве решение суда вступает не сразу в силу?
+3
0
+3
Ответ Денис
Да развод там чистой воды. Срубить лавандоса по лёгком решила шкура. Там по ее показаниям все понятно ребенку даже. Туалет она узнала, только когда он её в кабинку завёл. А до этого она с закрытыми глазами шла что ли.
Ошибся малёк. Хотя бы в том, что она не требовала никаких компенсаций, а кроме того избегает какой-либо шумихи вокруг себя. Так что с урвать бабла и хайпануть - мимо
+4
-1
+3
Не думаю, что он сбежит. Заплатит залог, потом апелляция скостит сильно срок и с учётом того, что он уже что-то отсидел, максимум ещё полгода посидит и выйдет. Скриньти
+3
0
+3
Моя остановочка 😁😁
+2
0
+2
Ответ Timur_A
Какие претензии к суду? Суд заработает в казну миллион + ещё заключённого содержать не надо будет. А насильником Дани не является. Все обстоятельства дела об этом говорят. А решение суда дать Дани погулять может свидетельствовать только о том, что и суд его насильником не считает и не возражает, чтобы он сбежал за миллион.
суд признал его виновным в изнасиловании, но насильником не считает?)
+2
0
+2
Ответ Георгий Делокян
Ну если девка решила его развести и срубить бабок с него, то да. А вот если он и правда это сделал, то как ты можешь писать такую чушь. Должен сидеть, долго и мучительно
Если девка решила его развести на деньги таким образом то не "то да" а сидеть должна ОНА. Долго и мучительно. Обязательно под шконкой.
+1
0
+1
Это справедливо есть время сходить в клуб развлечся но самое главное найти ту лживую тетю из за которой начались у каталонца проблемы.
+9
-8
+1
Место под Промеса освободилось)
+1
0
+1
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