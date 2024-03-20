МОК о новом гимне для нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024: «Этот гимн придаст спортсменам чувство достоинства, он поднимает настроение»

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 Джеймс Маклауд Легкая атлетика

В МОК рассказали о новом гимне для нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024.

На Олимпийских играх в Токио и Пекине при награждении атлетов из России, выступавших под нейтральным флагом, звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского. 

«Гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе.

Если вы помните, в Олимпийском комитете России была дискуссия, связанная с Играми в Токио, в которой фигурировала композиция, сочиненная Чайковским, на которую последовало много откликов. Поэтому в данном случае мы решили спродюсировать музыку самостоятельно.

У нее нет текста, но я надеюсь, что, когда вы послушаете его, вы поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства, возможность слушать что-то, что поднимает настроение.

Я не музыкальный критик, но кажется, что это сработает», – сказал  директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Гимн для нейтральных атлетов можно послушать по ссылке.

В рамках исполкома МОК, который проходит в эти дни, объявлено, что на Олимпиаде-2024, вероятно, выступят не более 54 нейтральных спортсменов из России. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

Наших допустили на Олимпиаду-2024: музыка для гимна готова, подписывать декларацию не нужно

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41 комментарий
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Саундтрек из деревни дураков ?
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Если он такой классный, американцам его предложить не хотите?
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Туда поехали спортсмены без достоинства, и ничто им его не вернет.
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Они уже и Чайковского бояться.
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... он поднимает настроение - а МОК умеет шутить)
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Ответ Валерий Ефимов
Они уже и Чайковского бояться.
А должны бы бояться людей, которые путают -тся и -ться.
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Если поднимает настроение, то ожидаю музыку типа как в этой песенке:

Карусель, карусель начинает рассказ.
Это сказки, песни и веселье!
Карусель, карусель — это радость для нас,
Прокатись на нашей карусели!

Ляляля ляляля
ляляля ляляля
ляляляляляляляляля ля!
Ляляля ляляля
ляляля ляляля
ляляляляляляляляля ля!
+6
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Ответ Otto Kretschmer
Туда поехали спортсмены без достоинства, и ничто им его не вернет.
Без достоинства едут трансгендеры...
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+3
Ответ Otto Kretschmer
Туда поехали спортсмены без достоинства, и ничто им его не вернет.
🤡
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Мрак! Какое же это унижение и уничтожение собственного статуса... Кто эти люди? (кроме теннисистов)
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Придумают всякие уловки, потом всех (и прежде всего самих себя) стремятся убедить, что это замечательное решение вопроса. Делали бы все молча, без этих об’яснений.
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Ответ Otto Kretschmer
Туда поехали спортсмены без достоинства, и ничто им его не вернет.
Как папик скажет так и будет.Посмотрим как потом переобуваться будете если он скажет ехать.
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Ответ Ivan Petrov
... он поднимает настроение - а МОК умеет шутить)
извращенцы)
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Будут стоять, слушать и унижаться перед всем миром!
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Без флага, государства и гимна. Наверняка в МОК спорят - а может еще и без имен и фамилий ?
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Заботятся.
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Фигня какая-то) Шульберта нельзя было поставить?))
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Ответ Aryna Lapko
Фигня какая-то) Шульберта нельзя было поставить?))
А кто это?
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Комментарий удален модератором
Он переоценивает значение фамилии. Зовут-то его не Дункан!
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Ответ Viks
Этого гимна на олимпиаде не услышат. Так мне кажется.
А если теннисист Медведев или Касаткина поедет и победит?
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Этого гимна на олимпиаде не услышат. Так мне кажется.
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Ответ Владимир Владимирович
Комментарий удален модератором
Браво, очень тонко. Поймут не многие)
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Ответ onsigne
Саундтрек из деревни дураков ?
Нет, там будет знаменитая тема из Полицейской академии. Эпизоды из бара Голубая устрица... тутуру-туру-ту....
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Музыка из ’Деревни Дураков’ отлично подошла бы. Очень веселая и бодрая тема :)
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Ну не знаю. Я бы ленинградскую симфонию Шостаковича поставил.
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Надо из сектора Газа "меня игла пронзит прямо в сердце"
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Нужно подключать русских хакеров и врубать Шамана) Причем независимо от гражданства победителя
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позорники такие
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"...он поднимает настроение»
Просто издевательство какое-то((
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