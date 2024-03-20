МОК о новом гимне для нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024: «Этот гимн придаст спортсменам чувство достоинства, он поднимает настроение»

В МОК рассказали о новом гимне для нейтральных спортсменов на Олимпиаде-2024.

На Олимпийских играх в Токио и Пекине при награждении атлетов из России, выступавших под нейтральным флагом, звучал фрагмент из Первого концерта Петра Чайковского.

«Гимн был спродюсирован МОК самостоятельно, потому что мы не хотели полагаться на музыку, которая уже была в открытом доступе.

Если вы помните, в Олимпийском комитете России была дискуссия, связанная с Играми в Токио, в которой фигурировала композиция, сочиненная Чайковским, на которую последовало много откликов. Поэтому в данном случае мы решили спродюсировать музыку самостоятельно.

У нее нет текста, но я надеюсь, что, когда вы послушаете его, вы поймете, что это гимн, который, по крайней мере, придаст спортсменам, завоевавшим медаль, чувство достоинства, возможность слушать что-то, что поднимает настроение.

Я не музыкальный критик, но кажется, что это сработает», – сказал директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд.

Гимн для нейтральных атлетов можно послушать по ссылке.

В рамках исполкома МОК, который проходит в эти дни, объявлено, что на Олимпиаде-2024, вероятно, выступят не более 54 нейтральных спортсменов из России. Игры пройдут с 26 июля по 11 августа.

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