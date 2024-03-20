Прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса по делу о контракте RFEF с Саудовской Аравией

Выдан ордер на арест Луиса Рубиалеса.

Сегодня Гражданская гвардия провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде. Сообщалось о 7 задержанных.

Сам экс-президент RFEF не был задержан, поскольку уже около месяца находится в Доминикане.

По информации Onda Cero, прокуратура Испании выдала ордер на арест . Среди задержанных есть два директора RFEF и близкий друг бывшего главы федерации. Они дадут показания завтра.

Гражданская гвардия ведет расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.