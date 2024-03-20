Прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса по делу о контракте RFEF с Саудовской Аравией

Теги Луис Рубиалес Ла Лига Федерация футбола Испании Футбол

Выдан ордер на арест Луиса Рубиалеса.

Сегодня Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде. Сообщалось о 7 задержанных.

Сам экс-президент RFEF не был задержан, поскольку уже около месяца находится в Доминикане.

По информации Onda Cero, прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Среди задержанных есть два директора RFEF и близкий друг бывшего главы федерации. Они дадут показания завтра. 

Гражданская гвардия ведет расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно. 

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36 комментариев
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Рубиалес: К чему привёл всего один поцелуй...
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+47
Ответ Khorunzhiy
У меня знакомый уехал в 2014 году в Испанию на пмж. Спустя 2 года смог все денежные активы перевести на счеты Испании. В Итоге налоговая Испании заблокировала все счета и выставила счет на уплату налогов в 5 раз больше чем он перевел..
Вечер не выдуманных историй
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+23
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рубиалес: К чему привёл всего один поцелуй...
Занятно, что человек 5 лет руководил испанским футболом, а в итоге всё, что он накуролесил так или иначе сводят к этому поцелую, который даже не являлся частью его рабочей деятельности)
Есть ощущение, что это даже самому Рубиалесу немного на руку. Теперь он для многих не плохой и сумасбродный чиновник, а жертва "повестки". И получается, что его должностные преступления (если они были) уже не так уж и интересуют людей...
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+21
Самая жесточайшая инквизиция была именно в Испании. 2024 год, охота на ведьм в полном разгаре.
+22
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Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
Директор автобазы в конце рабочего дня лично целует всех водителей в губы, чтобы узнать, какая гадина постоянно сливает соляру
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Рубиалес: К чему привёл всего один поцелуй...
Поцелуй, который изменил всё
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Ответ Полуэктов Пётр
Занятно, что человек 5 лет руководил испанским футболом, а в итоге всё, что он накуролесил так или иначе сводят к этому поцелую, который даже не являлся частью его рабочей деятельности) Есть ощущение, что это даже самому Рубиалесу немного на руку. Теперь он для многих не плохой и сумасбродный чиновник, а жертва "повестки". И получается, что его должностные преступления (если они были) уже не так уж и интересуют людей...
Вот тоже об этом подумал
Он может оказаться в первую очередь коррупционером, а все будут помнить его как "жертву"
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+6
Ответ VuNePonimaete
Что с ним сейчас?
Неизвестно... Рассказчик проснулся
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+5
Ответ Полуэктов Пётр
Занятно, что человек 5 лет руководил испанским футболом, а в итоге всё, что он накуролесил так или иначе сводят к этому поцелую, который даже не являлся частью его рабочей деятельности) Есть ощущение, что это даже самому Рубиалесу немного на руку. Теперь он для многих не плохой и сумасбродный чиновник, а жертва "повестки". И получается, что его должностные преступления (если они были) уже не так уж и интересуют людей...
Так теперь уже точно на руку - и не немного. Не было бы того поцелуя - оставался бы он и сейчас на должности, где бы его и взяли. А так отставное начальство своевременно уехало подальше...
+3
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+3
У меня знакомый уехал в 2014 году в Испанию на пмж. Спустя 2 года смог все денежные активы перевести на счеты Испании. В Итоге налоговая Испании заблокировала все счета и выставила счет на уплату налогов в 5 раз больше чем он перевел..
+11
-9
+2
Эх,а какой был мачо?Он уже наверное берёт билеты с Доминиканы дабы развеять все поклёпы...
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Ответ Burel
Высший уровень демократии в Европе
Люди борются с коррупцией
+5
-3
+2
"Не целуй ты в губы
Девчонок горячо,
Там за губами зубы
И острый язычок"©
+5
-4
+1
Ответ Vladimir Zinkov
Доминика Стросс-Кана сняли с выборов за то, что он якобы пытался изнасиловать горничную, но чтобы наказать Рубиалеса( в порыве чувств поцеловавшего футболисту) выдумывают уголовное дело коррупционного характера, дальше Рубиалеса объявят нулевым пациентом с которого начался Covid-19.
Откуда вы знаете что дело выдуманное? Вы его изучали? Доводы прокуроров вам показались ненастоящими? Какая информация есть у вас кроме той что дает спортс?
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Ответ Khorunzhiy
У меня знакомый уехал в 2014 году в Испанию на пмж. Спустя 2 года смог все денежные активы перевести на счеты Испании. В Итоге налоговая Испании заблокировала все счета и выставила счет на уплату налогов в 5 раз больше чем он перевел..
Что с ним сейчас?
+1
0
+1
Доминика Стросс-Кана сняли с выборов за то, что он якобы пытался изнасиловать горничную, но чтобы наказать Рубиалеса( в порыве чувств поцеловавшего футболисту) выдумывают уголовное дело коррупционного характера, дальше Рубиалеса объявят нулевым пациентом с которого начался Covid-19.
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за сорок лямов втюхал суперкубок саудитам...
по хорошему, ему памятник при жизни должны поставить... даже если он при этом и себе немного отщипнул
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Пикешка вроде тоже в доле
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У женской мафии длинные ноги )
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Извините, парни, не по теме

А, ivan__, которые делал мемы, он где?)
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Был в истории самый дорогой минет, теперь поцелуй ( не воздушный)
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Ответ Полуэктов Пётр
Занятно, что человек 5 лет руководил испанским футболом, а в итоге всё, что он накуролесил так или иначе сводят к этому поцелую, который даже не являлся частью его рабочей деятельности) Есть ощущение, что это даже самому Рубиалесу немного на руку. Теперь он для многих не плохой и сумасбродный чиновник, а жертва "повестки". И получается, что его должностные преступления (если они были) уже не так уж и интересуют людей...
просто без поцелуя сидел бы дальше и куролесил, прикрываясь всяким. А тут уже волна пошла, что и скрывать его гулянки и сомнительные сделки смысла нет.
На руки лысому? Хм... Видимо, уголовка, которая светит (возможно, с конфискацией), куда лучше, чем "повздыхали и забыли через пару лет", ага
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Ответ VladCory
Самая жесточайшая инквизиция была именно в Испании. 2024 год, охота на ведьм в полном разгаре.
Каких ведьм? Можно примеры кроме Рубиалеса пожалуйста?
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Поцелуй навылет...
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Ответ Мартинелли
Люди борются с коррупцией
Жабоед перешёл на новый уровень - корм для червей!!!
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Комментарий удален пользователем
Вовремя он срулил из Испании) как голландского наркобарона будут ловить ?)
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Прокуратура, что за Испанию не болеет?
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Все как обычно.
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