Прокуратура выдала ордер на арест Рубиалеса по делу о контракте RFEF с Саудовской Аравией
Выдан ордер на арест Луиса Рубиалеса.
Сегодня Гражданская гвардия Испании провела обыски в здании Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Изучаются различные контракты, подписанные в период с 2018-го по 2023-й, в том числе соглашение с Саудовской Аравией. Также обыски прошли более чем в 10 домах, в том числе в доме Рубиалеса в Гранаде. Сообщалось о 7 задержанных.
Сам экс-президент RFEF не был задержан, поскольку уже около месяца находится в Доминикане.
По информации Onda Cero, прокуратура Испании выдала ордер на арест Луиса Рубиалеса. Среди задержанных есть два директора RFEF и близкий друг бывшего главы федерации. Они дадут показания завтра.
Гражданская гвардия ведет расследование в связи с признаками коррупции и отмывания денег, обнаруженными в сделке c Саудовской Аравией о проведении в стране Суперкубка Испании, по которой RFEF получает по 40 млн евро ежегодно.
Есть ощущение, что это даже самому Рубиалесу немного на руку. Теперь он для многих не плохой и сумасбродный чиновник, а жертва "повестки". И получается, что его должностные преступления (если они были) уже не так уж и интересуют людей...
Он может оказаться в первую очередь коррупционером, а все будут помнить его как "жертву"
Девчонок горячо,
Там за губами зубы
И острый язычок"©
по хорошему, ему памятник при жизни должны поставить... даже если он при этом и себе немного отщипнул
А, ivan__, которые делал мемы, он где?)
На руки лысому? Хм... Видимо, уголовка, которая светит (возможно, с конфискацией), куда лучше, чем "повздыхали и забыли через пару лет", ага