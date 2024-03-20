Мария Захарова: «МОК скатился к расизму и неонацизму. Российских спортсменов фактически принуждают отказаться от любой ассоциации с родиной»

Мария Захарова заявила, что МОК «скатился к расизму».

Ранее Международный олимпийский комитет настоятельно призвал правительства и спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Подобные заявления из уст организации, которая призвана стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживают только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры.

Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму.

Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей родиной», – сказала официальный представитель МИД РФ.

«МОК подобными действиями раскалывает и политизирует международное спортивное движение, идя на поводу у определенной группы государств, и фактически выступает инструментом недобросовестной конкуренции.

Наша страна последовательно выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства и недискриминации, обеспечения всем без исключения равного доступа к спортивным состязаниям», – приводит слова Захаровой ТАСС.

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