Мария Захарова: «МОК скатился к расизму и неонацизму. Российских спортсменов фактически принуждают отказаться от любой ассоциации с родиной»

Теги МОК Париж-2024 Политика Мария Захарова Игры дружбы Водные виды

Мария Захарова заявила, что МОК «скатился к расизму».

Ранее Международный олимпийский комитет настоятельно призвал правительства и спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы в России.

«Подобные заявления из уст организации, которая призвана стоять на защите олимпийских идеалов, обескураживают только тех, кто не знает, что движет руководством этой структуры.

Эти решения демонстрируют, как далеко МОК отошел от заявленных принципов и скатился к расизму и неонацизму.

Мы возмущены беспрецедентными дискриминационными условиями, наложенными МОК на российских спортсменов, которые выступают в индивидуальном так называемом нейтральном статусе, которых фактически принуждают отказаться от любой ассоциации со своей родиной», – сказала официальный представитель МИД РФ. 

«МОК подобными действиями раскалывает и политизирует международное спортивное движение, идя на поводу у определенной группы государств, и фактически выступает инструментом недобросовестной конкуренции.

Наша страна последовательно выступает за развитие международного спортивного сотрудничества на основе принципов равенства и недискриминации, обеспечения всем без исключения равного доступа к спортивным состязаниям», – приводит слова Захаровой ТАСС

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23 комментария
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Она хоть знает значение слова расизм? или она думает что расизм однокоренное слово с расией?
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Это же универсальная ругань. Захарова выходит из дома, машина не заводится, она: это расизм и неонацизм.
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Сколько нужно накатить, чтобы везде казались расисты и неонацисты?
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Саботаж, дискриминация, провокация, запугивание, карательный орган... - это весь словарный запас Свищева для заклеймения проклятого МОК.
Захарова сейчас добавила расизм и неонацизм. Кто следующий?
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Просто какая-то бабка у подъезда че-то там чебечет)
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Да и вообще. Если там везде нацисты, русофобы, расисты, то какого ляда вы так хотите к ним присоединиться? Спартакиады ваше все.
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Хватит бухать!
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Сколько нужно накатить, чтобы везде казались расисты и неонацисты?
24 года надо у власти пробыть для этого)
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Опять у Машки похмелье. Медвед, налей ей "Финляндии".
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Не с родиной, а с ж президента
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свободный доступ к российским спортивным мероприятиям? никаких вопросов по процедурам допинг-контроля, никакого публичного осуждения СВО, никакой критики в адрес страны-организатора в целом.
эти «дружеские соревнования» служат только флагу, гимну и патриотам, а пиявкам, питающимся бюджетом
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Вообще после денацификации нужно проводить depitirizaciyu Европы
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"У нас до сих пор знали только, как определить, поспела ли девка для замужества и какая из них лучше. Бабы опытные и старухи заставляли девку бежать с горки, а сами смотрели — трясется у нее тело или крепко. Затем сажали на дубовую лавку на орехи. Ежели хрупнут — все в порядке. Не раздавятся — слаба!
— А знаешь, этот мудрый, хотя и жестокий, опыт отражает крепость прежних поколений, во всяком случае, — задумчиво согласился Андреев, — ничего нет жальче и страшнее детей с больной наследственностью. Сердце надрывается глядеть. Вот почему так заботились наши предки о правильном подборе брачующихся пар!"
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А расизм тут причем? Кожа Маши разве отличается от кожи Баха?
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Почему не отражена роль Англо-Саксов?
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Маша наверно забыла,что Россия многонациональная страна.
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Ответ Христиан Юла
Летом ЧЕ по футболу в Германии и Олимпиада во Франции. И.. События разворачиваются так, что вполне ничего и не состоится.
и что им помешает? Уж не Россия ли ))) На Россию все давно плевать, баба с возу - кобыле легче. Никто не печалиться, что России нет на международке, только Россия. Но при этом те же чиновники говорят, что там только нацисты, русофобы и трансгендеры. Вопрос зачем Захаровой туда нужно?
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