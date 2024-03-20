Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Родри – 5-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й

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Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Первую строчку по-прежнему остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн («Бавария»)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Деклан Райс («Арсенал»)

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

16. Лаутаро Мартинес («Интер»)

17. Флориан Виртц («Байер»)

18. Родриго («Реал»)

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»). 

76 комментариев
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До того, как станет известен победитель ЛЧ, Евро, Копа и, возможно даже, Олимпийских игр, все эти рейтинги не имеют веса.
+22
-4
+18
Сравниваем статистику Беллингема («лучшего игрока мира») и Альвареса («обычного лавочника МС»), а потом смотрим на их места в этом рейтинге. Что, не смешно, не смеётесь? Это Мадрид☝️
+34
-19
+15
Ответ 10ztv
Почти вся молодёжь в лидерах. Давно такого не было
Ну, с момента, когда Месси в период 20-25 лет получал 4 подряд🤓
+17
-4
+13
если реал не выиграет лч и если беллингем ничего экстраординарного дальше не покажет, то это будет самый странный зм
+11
-2
+9
Чисто мадридский пиар
+21
-14
+7
Ответ Leon Petov
в Барби лиге каждый второй гол такой
а я смотрю ты там каждый матч смотришь, ты точно хейтер Месси?
+6
0
+6
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Сравниваем статистику Беллингема («лучшего игрока мира») и Альвареса («обычного лавочника МС»), а потом смотрим на их места в этом рейтинге. Что, не смешно, не смеётесь? Это Мадрид☝️
Один нападающий, другой полузащитник, мощное сравнение.
+10
-5
+5
Холанд без Евро 3-й претендент на ЗМ? Смешно.

Фоден и Родри должны быть выше Холанда, хотя бы просто потому что будут играть на Евро, но на самом деле они просто лучше Холанда даже в Сити.
+14
-10
+4
Ответ Leon Petov
в Барби лиге каждый второй гол такой
В верблюдшипе каждый первый
+4
-1
+3
Ничего не имею против Джуда, но забавно видеть, что он на первом месте, а Палмер из Челси даже в 20 не попал.

Сколько смотрю футбол, каждый раз критерии оценки футболистов всегда удивляет.
+10
-7
+3
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Все, что надо знать адекватным людям про Месси: Человек доит десятый каталонский на протяжении многих лет, у клуба - финансовая опа из-за него, он верещит о преданности, сваливает за бабки в ПСЖ, обижается на глоров Парижа, снова верещит о преданности Барселоне, сваливает за бабки в Интер Майами. Ну не лицемер?
это на человеческом называется зарплатой. А Барса на Месси заработала ещё больше
+3
-1
+2
Нуньез топ стата,голы всем лучшим клубам (и голы в гостевых матчах тоже есть)и сборным(Бразилия,Аргентина) мира-нет в рейтинге
Холланд-провалил 3 квалификации,провалил полуфиналы и финал ЛЧ,был худшим игроком турнира по касания мяча в в чужой штрафной-в списке :D
+8
-6
+2
Ответ фк кабинет
Комментарий скрыт
это почти самые странные золотые мячи. но есть золотые мячи еще страннее. я бы даже сказал, страньше. это золотые мячи, не полученные Месси
+4
-2
+2
Ответ Великолепный Пеп
Один нападающий, другой полузащитник, мощное сравнение.
Альварес почти весь сезон в полузащите играет. У Беллингема усредненная позиция в атакующей фазе наверняка даже выше
+2
0
+2
Ответ Stamford_greybeard
С прошлого года уже пора перестать влпринима ь зм как адекватную индивид награду
так в том году зм и был адекватный, хотя некоторые хотели дать зм человеку, который 0 матчей на чм провёл и замыкал весь сезон, а в важных матчах растворялся
+4
-2
+2
Почти вся молодёжь в лидерах. Давно такого не было
+3
-2
+1
Где Ямале и Кубарисе?
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
Комментарий удален пользователем
Может потому что Роналду играет каждый матч, а Месси 2 матча за 3 месяца
+7
-6
+1
Что-то я не вижу в топ-20 гениального Палмера, который ничем не уступает Беллингему, кроме хайпа.
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0
+1
Ахаха Холланд ахах
Спортс,спасибо,насмешили
+5
-4
+1
Ответ Богдан
Мне кто-нибудь обьяснить, что тут делают Месси и Роналду? Это уже перестает быть смешным
Хоть и смешно, но за Месси опять и проголосуют. К бабке не ходи.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
А также его сыграл сам Джон Сина в парике (трейлер предсезонного турнира). Что ещё надо на роль «кому угодно, лишь бы не…»?🙌
Не аргумент
Джон Сина как Лагашкин снимается во всех фильмах
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Ответ Случайно заскочил
Холанд без Евро 3-й претендент на ЗМ? Смешно. Фоден и Родри должны быть выше Холанда, хотя бы просто потому что будут играть на Евро, но на самом деле они просто лучше Холанда даже в Сити.
Родом тут при чем? Он в прошлом году был лучшим минимум на позиции, сейчас он играет хуже относительно топ версии себя. Как минимум больше ошибок.

Хотя с Холландом та же история
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Коммент в стиле: царь хороший - бояре плохие
ты что-то про зарплату слышал?
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Ответ charly001
Перейдет в топ клуб тоже будет претендентом
Он и так в топ клубе уже
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Ответ Topar Topovic
Нуньез топ стата,голы всем лучшим клубам (и голы в гостевых матчах тоже есть)и сборным(Бразилия,Аргентина) мира-нет в рейтинге Холланд-провалил 3 квалификации,провалил полуфиналы и финал ЛЧ,был худшим игроком турнира по касания мяча в в чужой штрафной-в списке :D
Чел, а зачем ты вспоминаешь факты из прошлого сезона в обсуждении награды за 23/24?
Тут можно спорить, но такой коммент как твой всерьёз никто не воспримет, просто тебе не нравится Холанд
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Ответ Случайно заскочил
Холанд без Евро 3-й претендент на ЗМ? Смешно. Фоден и Родри должны быть выше Холанда, хотя бы просто потому что будут играть на Евро, но на самом деле они просто лучше Холанда даже в Сити.
Хм... Как интересно. А разве не ваш брат десятки тысяч плюсов крутил год назад комментариям о том, что произошло величайшее ограбление во Вселенной, когда не дали ЗМ Холанду без чемпионата мира? Или это другое, мы не понимаем? 😄 Что, уже переобулись, как только конкурентом Холанда не Месси стал, а реаловец? 😄 Совесть не мучает нигде? 😄
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Ответ Leon Petov
кто всерьез считает голы в этой лиге? https://youtu.be/vucwGC3aMPk?si=Gchrwk7cw0y-LBDK
такие голы есть в каждой лиге
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Ответ #SharkTeam
Чисто мадридский пиар
Выскочка их приутих. Уже не так много забивает как осенью.
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Ответ Jasurbek Tursunboyev
Комментарий скрыт
почему все болельщики мадрида безграмотные?
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