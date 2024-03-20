Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Родри – 5-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й
Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.
Портал Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Первую строчку по-прежнему остается полузащитник «Реала» Джуд Беллингем.
Топ-20 выглядит так:
1. Джуд Беллингем («Реал»)
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ»)
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)
4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)
5. Родри («Манчестер Сити»)
6. Харри Кейн («Бавария»)
7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)
8. Винисиус Жуниор («Реал»)
9. Антуан Гризманн («Атлетико»)
10. Букайо Сака («Арсенал»)
11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)
12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)
13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
14. Деклан Райс («Арсенал»)
15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)
16. Лаутаро Мартинес («Интер»)
17. Флориан Виртц («Байер»)
18. Родриго («Реал»)
19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)
20. Лионель Месси («Интер Майами»).
Фоден и Родри должны быть выше Холанда, хотя бы просто потому что будут играть на Евро, но на самом деле они просто лучше Холанда даже в Сити.
Сколько смотрю футбол, каждый раз критерии оценки футболистов всегда удивляет.
Холланд-провалил 3 квалификации,провалил полуфиналы и финал ЛЧ,был худшим игроком турнира по касания мяча в в чужой штрафной-в списке :D
Спортс,спасибо,насмешили
Джон Сина как Лагашкин снимается во всех фильмах
Хотя с Холландом та же история
Тут можно спорить, но такой коммент как твой всерьёз никто не воспримет, просто тебе не нравится Холанд