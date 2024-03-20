Беллингем – фаворит «Золотого мяча» по версии Goal. Мбаппе и Холанд – в топ-3, Фоден – 4-й, Родри – 5-й, Роналду – 19-й, Месси – 20-й

Джуд Беллингем остается фаворитом на завоевание «Золотого мяча» по версии Goal.

Портал Goal представил новую версию рейтинга претендентов на получение награды в 2024 году. Первую строчку по-прежнему остается полузащитник « » .

Топ-20 выглядит так:

1. Джуд Беллингем («Реал»)

2. (« »)

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»)

4. Филип Фоден («Манчестер Сити»)

5. Родри («Манчестер Сити»)

6. Харри Кейн (« »)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль»)

8. Винисиус Жуниор («Реал»)

9. Антуан Гризманн («Атлетико»)

10. Букайо Сака («Арсенал»)

11. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

12. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

13. Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

14. Деклан Райс («Арсенал»)

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»)

16. Лаутаро Мартинес («Интер»)

17. Флориан Виртц («Байер»)

18. Родриго («Реал»)

19. Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

20. Лионель Месси («Интер Майами»).