«Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», выиграв 3:2 в третьем матче
«Трактор» выиграл третий матч в серии против «Динамо» в плей-офф КХЛ.
Команда тренера Алексея Заварухина победила со счетом 3:2 в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.
Победный гол на 46-й минуте игры забил нападающий «Трактора» Михаил Котляревский.
Таким образом, «Трактор» ведет 3-0 в серии. В первом матче уральцы выиграли со счетом 4:2, во втором – 5:4 в овертайме.
Четвертая игра серии состоится 22 марта на домашней площадке «Трактора».
- Дата проведения
- 20 марта, 17.00, «Арена Трактор»
- 0:1 – 15 Уил (Гусев)
- 1:1 – 22 Бурдасов (Дер-Аргучинцев)
- 2:1 – 25 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов)
- 2:2 – 31 Ильенко (Кудрявцев, Менелл)
- 3:2 – 45 Котляревский ()
ТАНКОГРАД!
Эй, а чемпион-то не НАСТОЯЩИЙ!
Я не верю, что кто-то из команд сейчас способен отыграться с 0:3 в серии.
Да я считал, что пройдет Динамо в равной борьбе. И если бы победила команда из Челябинска, вообще бы не удивился. Но что бы после трех матчей счет был 3:0)))
Трактор конечно молодцы
Высокий прессинг - кайф!!!
22 тоже иду на арену
Динамо, хоронись