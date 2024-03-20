«Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», выиграв 3:2 в третьем матче

Теги Трактор Алексей Кудашов Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Динамо Михаил Котляревский Хоккей

«Трактор» выиграл третий матч в серии против «Динамо» в плей-офф КХЛ.

Команда тренера Алексея Заварухина победила со счетом 3:2 в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на 46-й минуте игры забил нападающий «Трактора» Михаил Котляревский.

Таким образом, «Трактор» ведет 3-0 в серии. В первом матче уральцы выиграли со счетом 4:2, во втором – 5:4 в овертайме.

Четвертая игра серии состоится 22 марта на домашней площадке «Трактора».

Трактор – Динамо Москва 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Дата проведения
20 марта, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео
0:1 – 15 Уил (Гусев)
1:1 – 22 Бурдасов (Дер-Аргучинцев)
2:1 – 25 Дер-Аргучинцев (Яруллин, Бурдасов)
2:2 – 31 Ильенко (Кудрявцев, Менелл)
3:2 – 45 Котляревский ()
32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Трактор всё время на чуть-чуть лучше. И вот эти казалось бы мелочи, делают существенную разницу 0:3 в серии
+16
0
+16
Парни вы лучшие 💪
+7
0
+7
Ждем свип 22.03.
ТАНКОГРАД!
+7
0
+7
Трактор могуч! Да-а-а!
Эй, а чемпион-то не НАСТОЯЩИЙ!
+2
0
+2
В этой серии все ясно.
Я не верю, что кто-то из команд сейчас способен отыграться с 0:3 в серии.
+2
0
+2
Ну Трактор - мощь. Молодчики!!!
+2
0
+2
Трактор переехал полицейский УАЗик
+2
0
+2
Трактор красава! Ждём 4—0!)
+2
-1
+1
Трактор прошёлся бульдозером по денаме, так держать.
+3
-2
+1
Красавцы, Трактор! Новосибирск за вас!
+1
0
+1
Молодцы, Уральцы. Вот вам и перекрестный плов!
+1
0
+1
Кто бы мог такое сказать перед серией?)
Да я считал, что пройдет Динамо в равной борьбе. И если бы победила команда из Челябинска, вообще бы не удивился. Но что бы после трех матчей счет был 3:0)))
Трактор конечно молодцы
+1
0
+1
Трактор красавчики, было трудно, но мы выстояли. С победой!
+1
0
+1
Ответ ZeLatan Ibrahimovich
Динамо во что превратилось? Позорище
Тренер - физрук.
0
0
0
Ответ Dan Boyle
Трактор всё время на чуть-чуть лучше. И вот эти казалось бы мелочи, делают существенную разницу 0:3 в серии
Нц что ж. На данный момент - это танк. Пусть тогда Кубок берут. Главное - в решающий момент не обосраться.
0
0
0
Кубок континента скоро обнимут москвичи.
0
0
0
Трактор🔥🔥🔥
0
0
0
1 клманда лиги отлетает, как пацаны с улицы
0
0
0
смотрел, впечатляет
0
0
0
Трактористы-мощь!!!
0
0
0
Приятно смотреть на Челябинский хоккей!!!
Высокий прессинг - кайф!!!
0
0
0
Челябинск с победой! Фан ЦСКА
0
0
0
Фукале лучший!!!
0
0
0
На последний матч с СЮ ходил, 4:2
22 тоже иду на арену
Динамо, хоронись
0
0
0
Трактор переехал динамо, с победой, Челябинск!
0
0
0
Один шаг остался,молодцы
0
0
0
круть
0
0
0
Динамо во что превратилось? Позорище
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий