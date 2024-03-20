«Трактор» повел 3-0 в серии с «Динамо», выиграв 3:2 в третьем матче

«Трактор» выиграл третий матч в серии против «Динамо» в плей-офф КХЛ.

Команда тренера победила со счетом 3:2 в третьей игре серии второго раунда Кубка Гагарина.

Победный гол на 46-й минуте игры забил нападающий «Трактора» .

Таким образом, « » ведет 3-0 в серии. В первом матче уральцы выиграли со счетом 4:2, во втором – 5:4 в овертайме.

Четвертая игра серии состоится 22 марта на домашней площадке «Трактора».