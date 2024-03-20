«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать». Телеведущая Мила о выходе Алвеса под залог

Теги Барселона Дани Алвес Ла Лига контент Футбол

Испанская телеведущая отреагировала на освобождение Дани Алвеса под залог.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.

После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать», – написала телеведущая Мерседес Мила в соцсети.

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55 комментариев
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«Если спасешь мир, можно в задницу»
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Это предложение?
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Старейший анекдот:

Сын подбегает к отцу и спрашивает:
— Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
— Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
— Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
— Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
— Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
— Отец, все ответили "Да"
— Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой имеем 3 000 000 $, а практически мы имеем двух гулянок и старого три-два-раза!
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Мужик поймал женщину в лифте, собирается ее насиловать. Она кричит:
- Помогите! Помогите!
- Молчи, дура, может я еще сам справлюсь...
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+27
Ответ rxs7g4rwvt
«Если спасешь мир, можно в задницу»
Кингзмэн!!
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Ответ Гарун Алиев
Это предложение?
Посмотрел её фото, я бы не согласился даже если она сама мне столько бабла дала)
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Ответ Гарун Алиев
Это предложение?
Это Мила Мерседес - сестра Паши Мерседеса !
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Ответ Willy Kambwala
Посмотрел её фото, я бы не согласился даже если она сама мне столько бабла дала)
один раз переспать с бабушкой за лям долларов это не такое уж плохое предложение.
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ца спортса даже не поняла ее посыл.. не удивлен
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Запарили эти бедные несчастные телеведущие. Сами трутся около таких Дани Алвесов, чтоб кормилицу выгодно пристроить.
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Ответ rxs7g4rwvt
«Если спасешь мир, можно в задницу»
Но, если НЕ спасешь мир, то, в задницу тоже можно.
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Ответ rxs7g4rwvt
«Если спасешь мир, можно в задницу»
Садницу
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"Ну почему не меня"?
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Ответ Фанат спорта01
один раз переспать с бабушкой за лям долларов это не такое уж плохое предложение.
Одобряю 👌🏼👌🏼👌🏼
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Насильник должен сидеть в тюрьме. И будет.
Но обвинять человека в том, что он еще не совершил - это тоже дичь та еще.
Он еще никуда не сбежал, выйдя под залог, а разговоров об этом уже как о свершившимся факте. Напоминает фильм "Особое мнение".
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Ответ Красная стрела
Насилие безусловно зло. Но тут на него как-то не похоже.
Ух, тебе-то лучше, конечно, знать. ты ж с ним со школьной парты знаком. Через Барсу прошли, чуть ли не каждый день общались и ты его знаешь лучше, чем себя... Конечно на него не похоже.
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Ответ Willy Kambwala
Посмотрел её фото, я бы не согласился даже если она сама мне столько бабла дала)
😂😂😂
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По сути да
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Ответ Kubinec_
ца спортса даже не поняла ее посыл.. не удивлен
Тут не выкупают сарказма и намёков. Даже таких толстых. Очевидно, что она высмеяла систему. Нарушил закон, но под залог можешь гулять и дальше это делать.
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Нельзя не вспомнить Клан Сопрано:
-я требую разрешения завалить Ральфа Сифаретто, он оскорбил мою жену
-валить-нет. Но я хорошо его прижму, на 200 тысяч
-200 тысяч за оскорбление моей жены? А дальше что, Кармайн, за миллион можно ее вы..ть???!
+2
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Ответ Полуэктов Пётр
А мне кажется, что тут не выкупают, что такое "выход под залог". Он не свободный человек за лям долларов. Он по прежнему осужденный преступник, который отсидит свои 4.5 года. Более того, он не "заплатил" миллион. Ему его вернут обратно, когда он сядет отбывать свой срок.
Так какая разница. Суть в том, что тут комментарии такие, будто она предложила себя за миллион долларов. Либо они не читали дальше заголовка(который и байтил на клики и комментарии), либо действительно не поняли очевидного сарказма.
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но эта телеведущая даёт за чашку кофе 🤣🤣🤣
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Ответ 113k
Пирамиде Маслоу плевать на крики и охи, все будут ей следовать из века в век.
+/ Прямо пирамида Хеопса у Вас )
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Ответ v@mpir
Тут не выкупают сарказма и намёков. Даже таких толстых. Очевидно, что она высмеяла систему. Нарушил закон, но под залог можешь гулять и дальше это делать.
А мне кажется, что тут не выкупают, что такое "выход под залог". Он не свободный человек за лям долларов. Он по прежнему осужденный преступник, который отсидит свои 4.5 года.
Более того, он не "заплатил" миллион. Ему его вернут обратно, когда он сядет отбывать свой срок.
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Ответ МТБ
Не выкупают или их нет? Помится я лет 10 назад на пикабу шутил, что если ты ляпнул херню, то надо говорить, что это был сарказм. Вот тут так же. Во-первых, закон это не какой-то абсолют. В нормальных странах закон это некоторый социальный договор. Так что сам факт нарушения ни о чём не говорит. Здесь речь конкретно об изнасиловании. Во-вторых, Алвеш всё ещё человек и всё ещё имеет права. Приговор вынесен, но не вступил в силу. До этого момента он не обязан сидеть в заключении. Третье - очевидно Алвеш накосячил, но он не является социально опасным. ОН не маньяк и не террорист. Более того, он не рецедивист. Четвёртое - выпуск под залог, это не выпуск на свободу. Там есть очень много ограничений. Например у него отбирают паспорта, он обязан являться и отмечаться, в общем ты просто не сидишь в камере, но это не значит, что ты восстановлен в правах. Пятое - он получил 4.5 года реального срока и 5 испыталовки. Если он будет гулять и творить что-то, ему и эти 5 накинут и ещё один срок сверху. И на уступки не пойдут. Так что нет, "дальше это делагь" не в его интересах, потому что там уже лет на 10 закроют нафиг.
Ну это всё понятно. В ней говорит обида. Ей бы не хотелось, чтобы он даже с такими ограничениями гулял до заключения под стражу. И, опять же, это не отменяет того факта, что здесь её высмеивают и хотят выставить шлюхой, а Алвес конечно же кристально чист. Женатый человек где-то в клубе отодрал девку и он хороший. Может быть они видят в нем себя и поэтому для них он свой пацан... Никто не говорит, что она приличная девушка, но она не пыталась срубить бабла. Скорее всего, она передумала в последний момент, но он оказался сильнее.
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Ответ VladCory
Если добралась до туалета со звездой - можешь заявлять. Женское счастье.
до мужского
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Ответ Willy Kambwala
Посмотрел её фото, я бы не согласился даже если она сама мне столько бабла дала)
🤣🤣🤣🤣🤣🤣👍🏻
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Автор забыл сообщить, что ей 73 года, и ее трудно назвать королевой красоты.
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Это предложение?
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А может по старинке : бухло и разговоры?
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