«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать». Телеведущая Мила о выходе Алвеса под залог

Испанская телеведущая отреагировала на освобождение Дани Алвеса под залог.

Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.

После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.

«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать», – написала телеведущая Мерседес Мила в соцсети.

Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»

Экс-министр равенства Испании о выходе Алвеса под залог: «Влиятельные люди могут купить свободу, женщины не защищены. Нужно феминистическое и равное правосудие»