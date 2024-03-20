«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать». Телеведущая Мила о выходе Алвеса под залог
Испанская телеведущая отреагировала на освобождение Дани Алвеса под залог.
Бывший защитник «Барселоны» был признан виновным в изнасиловании девушки в ночном клубе и приговорен к 4,5 года тюрьмы и еще 5 годам условно. Также он обязан выплатить 150 тысяч евро пострадавшей и 9,5 года не приближаться к ней Сторона футболиста обжаловала решение.
После этого Алвес попросил освободить его из тюрьмы до вступления приговора в силу, и суд Барселоны решил выпустить его под залог в размере 1 млн евро. При этом у Алвеса заберут паспорта и обяжут еженедельно отмечаться в суде.
«Если заплатишь миллион евро, то можешь насиловать», – написала телеведущая Мерседес Мила в соцсети.
Адвокат жертвы Алвеса оспорит временное освобождение Дани под залог в 1 млн евро: «Скандал. Правосудие действует в интересах богатых, похоже»
Экс-министр равенства Испании о выходе Алвеса под залог: «Влиятельные люди могут купить свободу, женщины не защищены. Нужно феминистическое и равное правосудие»
Сын подбегает к отцу и спрашивает:
— Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
— Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
— Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
— Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
— Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
— Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
— Отец, все ответили "Да"
— Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой имеем 3 000 000 $, а практически мы имеем двух гулянок и старого три-два-раза!
- Помогите! Помогите!
- Молчи, дура, может я еще сам справлюсь...
Но обвинять человека в том, что он еще не совершил - это тоже дичь та еще.
Он еще никуда не сбежал, выйдя под залог, а разговоров об этом уже как о свершившимся факте. Напоминает фильм "Особое мнение".
-я требую разрешения завалить Ральфа Сифаретто, он оскорбил мою жену
-валить-нет. Но я хорошо его прижму, на 200 тысяч
-200 тысяч за оскорбление моей жены? А дальше что, Кармайн, за миллион можно ее вы..ть???!
Более того, он не "заплатил" миллион. Ему его вернут обратно, когда он сядет отбывать свой срок.