Кацалапов, Степанова, Третьяк, Фетисов, Валуев, Журова и Карелин сидят в зале, где проходит послание Путина Федеральному собранию
Известные спортсмены посетили выступление Владимира Путина в Москве.
Сегодня президент России огласит послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе.
В зале присутствуют олимпийские чемпионы Никита Кацалапов (фигурное катание), Вероника Степанова (лыжные гонки), Светлана Журова (конькобежный спорт), Вячеслав Фетисов, Владислав Третьяк (оба – хоккей), Александр Карелин (греко-римская борьба) и бывший чемпион мира Николай Валуев (бокс).
Журова, Фетисов, Третьяк и Валуев являются депутатами Госдумы, Карелин входит в Совет Федерации.
Такой же, что и за путиным ходит
Олимпийская чемпионка в команде?
У Большунова ТРИ золота, причем два в личном зачёте.