Кацалапов, Степанова, Третьяк, Фетисов, Валуев, Журова и Карелин сидят в зале, где проходит послание Путина Федеральному собранию

Теги Николай Валуев Владислав Третьяк Вячеслав Фетисов сборная России лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Владимир Путин Светлана Журова греко-римская борьба танцы на льду Александр Карелин Никита Кацалапов Политика Вероника Степанова Фигурное катание

Известные спортсмены посетили выступление Владимира Путина в Москве.

Сегодня президент России огласит послание Федеральному собранию. Мероприятие проходит в Гостином дворе.

В зале присутствуют олимпийские чемпионы Никита Кацалапов (фигурное катание), Вероника Степанова (лыжные гонки), Светлана Журова (конькобежный спорт), Вячеслав ФетисовВладислав Третьяк (оба – хоккей), Александр Карелин (греко-римская борьба) и бывший чемпион мира Николай Валуев (бокс).

Журова, Фетисов, Третьяк и Валуев являются депутатами Госдумы, Карелин входит в Совет Федерации.

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71 комментарий
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С Газзаевым в зал не пустили?
+67
-6
+61
А где же Камила? Обидели внучку ...
+24
-4
+20
Ответ selso99
С Газзаевым в зал не пустили?
ему нужно спец питание и пакетики
+21
-3
+18
А должны сидеть не в зале, а в камере. вместе с докладчиком
+41
-27
+14
Слушают про загнивающий запад и многополярный мир?
+17
-4
+13
И их преданный взгляд направлен исключительно в рот докладчику...
+23
-11
+12
Вчера провели две тренировки по спортивному аплодированию...
+15
-5
+10
Сидеть им надо на Колыме
+23
-14
+9
Для чего эта новость здесь уважаемый автор?
+13
-4
+9
Ответ Александр Шеповалов
Для чего эта новость здесь уважаемый автор?
Здесь 75% новостей к спорту имеют отдалённое отношение. Но надо.
+9
-1
+8
Букина и Кондратюка не посчитали
+7
0
+7
Теперь ясно, почему Кацалапов и тот митинг не пропустил, тоже хочет вскочить на коленки Вождю для политической карьеры
+16
-9
+7
А главный патриот страны Роднина?
+6
0
+6
Голодаюьт...за лапшлй пришли
+8
-2
+6
Ответ Howard Norfolk
А как же Валуев, самая большая скрепа власти?
Скрепа или репа всё таки?🤔
+8
-2
+6
Ответ mold-cel
ему нужно спец питание и пакетики
Ему нужен человек с чемоданчиком

Такой же, что и за путиным ходит
+6
-1
+5
А как же Валуев, самая большая скрепа власти?
+10
-5
+5
Ответ Александр Шеповалов
Для чего эта новость здесь уважаемый автор?
Для того, чтобы страна знала своих героев.
+5
0
+5
Ответ D-eisler@yandex.ru
ты главное смотри, не отвлекайся
Нет, спасибо
+6
-2
+4
Там ещё Синицына, Букин, Кондратюк.
+4
0
+4
Ответ D-eisler@yandex.ru
ваш Бог выступает же.
😄ваш? Таких не надо, благодарю.
+5
-1
+4
Такое обнадёживающие начало: «Кацапов,Степанова, Журрова и Фетисов сидят…»
+11
-7
+4
Ответ Любитель_ФК
Хейтерам России уже просто нечего сказать, все пальцы обсосали, кончился грязный задор, осталась вялая, уже всем надоевшая тягомотина, все претензии давно избиты и не актуальны. А Путин все говорит по делу и людям понятна его программа, она действительно социальна и тот кто может хоть немного анализировать свою жизнь за последние 10 - 15 лет, понимает, насколько продвинулась жизнь в России, простой пример, иномарки некуда парковать, все дворы и переулки забиты автомобилями, я уже не говорю про телевизоры , холодильники, дачи давно не стали предметом роскоши и производства картошки. Особенно невероятный прогресс произошел в телефонной и компьютерной сфере жизни, практически каждый первоклассник со смартфоном. Вспомните, как 20 лет назад мы еще стояли в очереди к телефонному автомату с двумя копейками, чтобы позвонить. Ну а спортсмены , это наша гордость, лицо успешного развития социально-здорового образа жизни и конечно в данном случае истинного патриотизма.
Вот вы на приколе конечно или живете в параллельной реальности, 10 лет назад в магазин с 200 рублями ходили, с тех пор з/п не изменились, в отличие от цен
+7
-3
+4
Ответ Black&White
Кондратюк и Букин тоже там.
ну теперь то точно им МС не светят, пусть дальше политикой увлекаются
+5
-1
+4
Элита, однако!
+4
-1
+3
Почему не взяли Роднину?
+3
0
+3
Ответ Татьяна Попова
Это Вероника Степанова
Ну и ?
Олимпийская чемпионка в команде?
У Большунова ТРИ золота, причем два в личном зачёте.
+3
0
+3
Спасибо что держите в курсе !
+3
-1
+2
Повязали их омертой.
+3
-1
+2
Ответ Евгений
Слушают Великого Лидера Великой Страны!!!
такой великий, что даже в дебаты боиться вступать. знает что размотают на раз - два. это тебе не на стерильные вопросы отвечать, с заготовленными ответами.
+4
-2
+2
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