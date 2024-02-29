«МЮ» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму в матче с «Фулхэмом». Клуб недоволен видео лондонцев, где высмеяли падение Бруну

«МЮ» возмущен шуткой «Фулхэма» в отношении Бруну Фернандеша в соцсетях.

Португалец подвергся резкой критике в социальных сетях после поражения от «Фулхэма» (1:2) 24 февраля, когда он оказался на газоне после легкого контакта с Сашей Лукичем, но быстро поднялся для участия в атаке манкунианцев.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитан команды получил «серьезную травму» в конце матча. Однако Бруну сыграл в матче с «Ноттингем Форест» (1:0) 28 февраля, через 4 дня после игры с «Фулхэмом».

В аккаунте «Фулхэма» в TikTok было опубликовано видео с . На нем видно, что португалец испытывает боль после контакта с Лукичем, но вскоре поднимается на ноги, чтобы продолжить игру. Подпись к видео гласит: Как хорошо, что с ним все в порядке 🙄».

По информации ESPN, «Юнайтед» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму. Клуб посчитал факт размещения видео «Фулхэма» «прискорбным».

« » решил не связываться с «Фулхэмом» и стремится забыть об инциденте, однако в клубе недовольны мнением, что его капитан – симулянт, который хотел обмануть судью Майкла Оливера во время матча против лондонской команды.

Тен Хаг о поведении Фернандеша при контактах: «Вижу, как его критикуют в соцсетях – это жалко. У него очень высокий болевой порог. «Форест» специально нацелился на него»