«МЮ» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму в матче с «Фулхэмом». Клуб недоволен видео лондонцев, где высмеяли падение Бруну

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия травмы происшествия Бруну Фернандеш Саша Лукич Эрик тен Хаг Футбол

«МЮ» возмущен шуткой «Фулхэма» в отношении Бруну Фернандеша в соцсетях.

Португалец подвергся резкой критике в социальных сетях после поражения от «Фулхэма» (1:2) 24 февраля, когда он оказался на газоне после легкого контакта с Сашей Лукичем, но быстро поднялся для участия в атаке манкунианцев.

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитан команды получил «серьезную травму» в конце матча. Однако Бруну сыграл в матче с «Ноттингем Форест» (1:0) 28 февраля, через 4 дня после игры с «Фулхэмом».

В аккаунте «Фулхэма» в TikTok было опубликовано видео с Бруну. На нем видно, что португалец испытывает боль после контакта с Лукичем, но вскоре поднимается на ноги, чтобы продолжить игру. Подпись к видео гласит: Как хорошо, что с ним все в порядке 🙄».

По информации ESPN, «Юнайтед» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму. Клуб посчитал факт размещения видео «Фулхэма» «прискорбным».

«МЮ» решил не связываться с «Фулхэмом» и стремится забыть об инциденте, однако в клубе недовольны мнением, что его капитан – симулянт, который хотел обмануть судью Майкла Оливера во время матча против лондонской команды.

Тен Хаг о поведении Фернандеша при контактах: «Вижу, как его критикуют в соцсетях – это жалко. У него очень высокий болевой порог. «Форест» специально нацелился на него»

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44 комментария
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Все и так знают что он симулянт
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Действительно, Бруну же никогда не симулирует,, всегда бьётся до конца и не устраивает истерик. Никогда ничего подобного не было от португальца
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Бруну очень сомнительного поведения товарищ. Не понимаю почему он капитан.
+28
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+25
Магваера в капитаны
+20
-2
+18
Ответ frimpong
Все и так знают что он симулянт
И ни разу не капитан, для клуба такой величины!
+24
-7
+17
Капитан из него конечно никакой.
+6
0
+6
Так они же рады что с ним все в порядке
+7
-2
+5
Да ну прям уж недовольны, Рэтклифф и сам в своей книге высмеивал симуляции Бруно
+4
-1
+3
Бедолагу Бруну чуть не убили, а эти смеются((
+5
-3
+2
Бруну как всегда в своем репертуаре
+4
-2
+2
Ответ Железный Манк
Мне обидно, что Бруну как игрок сильно просел в последнее время. Гораздо больше времени на поле он уделяет истерикам и спорам с судьей, чем футболу. Мало забивает, мало отдает. Нет той магии, которую он творил на поле в первые 2.5-3 года в Юнайтед..
потому что у него теперь другая роль на поле
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Ответ Le Tallec
Да то что Бруну авансом дали повязку, как лучшему игроку, а не человеку. А так бы поняли и выбрали бы другого. Тоже рэша. Он хотя бы не орет как резаный на судью по любому поводу.
Капитан это игрок который не орет на судью, а капитан это Рашфорд игрок которому пофиг и на свою игру и на результат и в принципе на МЮ. То есть капитаном МЮ должен был быть не крикливый Рой Кин, а например аморфный Микаэль Сильвестр? Хотя француз это не лучший пример, ему пофиг стало на свою игру только в Арсенале, а в МЮ он еще старался играть в футбол.
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Ответ Le Tallec
Бруну очень сомнительного поведения товарищ. Не понимаю почему он капитан.
А какие варианты? Шоу, который провел 12 матчей в АПЛ в этом сезоне? А может Рашфорд?
Варан, Каземиро вероятнее всего летом свалят, а ставить капитаном Линделефа или Далота это сомнительно.
Да мог бы быть кэпом Мактоминей, но ни при тен Хаге, мог бы стать кепом Гринвуд, но ни при нынешнем руководстве МЮ.
+6
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Ответ qshcv4zytm
Магваера в капитаны
Звучало бы как шутка пол года назад, а щас даже всерьез думаю было бы лучше) Мага показал, что умеет выкарабкаться из сложных ситуаций по жизни и мемных нарезок на 2 минуты с каждого матча
+1
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есть ссылка на видео Фулхема?
+1
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Что за новости из раздела Дом-2?
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"хотел обмануть судью Майкла Оливера"
Смешно получилось
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Из-за предположений😂
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Это португальское позорище поставили на место
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Ответ Cristiano Ronaldo
И ни разу не капитан, для клуба такой величины!
Давно об этом говорю. Хоть и болею за МЮ.
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Ответ Cristiano Ronaldo
И ни разу не капитан, для клуба такой величины!
Проблема не в том, что он капитан.

Проблема в том, что никого лучше на эту должность в нынешнем МЮ нет
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Ответ Cristiano Ronaldo
И ни разу не капитан, для клуба такой величины!
Какой величины?) МЮ уже давно стал крепким середняком, не более
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Ответ Magnus the Red
Я понимаю, что он эмоциональный и спорит с судьями всегда, но вот насчёт симулянта не понимаю. Ему же реально бьют по ногам регулярно.
Дружище, забей. Я тебя прекрасно понимаю, но куче шакалов без серого вещества в черепной коробке бесполезно что-то доказывать фактами и аргументами
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Ответ qshcv4zytm
Магваера в капитаны
🎤🎶🎤
+2
-2
0
«МЮ» решил не связываться с «Фулхэмом» и стремится забыть об инциденте, однако в клубе недовольны правдой, что его капитан – симулянт, который хотел обмануть судью Майкла Оливера во время матча против лондонской команды.
+1
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0
Ответ Le Tallec
Ну это ж началось не в этом году. Надо было Дэ Хеа капитаном делать. А сейчас бы уже другой расклад был.
И что бы поменялось? Допустим был бы капитан не Магуайер, а де Хея, в прошлом сезоне отпустили бы испанца и капитана бы опять выбрали Фернандеша. Тен Хаг не рассчитывал на Магуайера и точно бы брита капитаном бы не выбрал
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В пиковой Барселоне все симулянтами были и ничего
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Ответ Le Tallec
Бруну очень сомнительного поведения товарищ. Не понимаю почему он капитан.
Бруну самый сильный игрок в МЮ, по этому принципу и дали повязку.
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Ответ Ахмед Мержоев
Бруну как всегда в своем репертуаре
а мне понравился вчерашний кульбит мирунчика
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