«МЮ» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму в матче с «Фулхэмом». Клуб недоволен видео лондонцев, где высмеяли падение Бруну
«МЮ» возмущен шуткой «Фулхэма» в отношении Бруну Фернандеша в соцсетях.
Португалец подвергся резкой критике в социальных сетях после поражения от «Фулхэма» (1:2) 24 февраля, когда он оказался на газоне после легкого контакта с Сашей Лукичем, но быстро поднялся для участия в атаке манкунианцев.
Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг заявил, что капитан команды получил «серьезную травму» в конце матча. Однако Бруну сыграл в матче с «Ноттингем Форест» (1:0) 28 февраля, через 4 дня после игры с «Фулхэмом».
В аккаунте «Фулхэма» в TikTok было опубликовано видео с Бруну. На нем видно, что португалец испытывает боль после контакта с Лукичем, но вскоре поднимается на ноги, чтобы продолжить игру. Подпись к видео гласит: Как хорошо, что с ним все в порядке 🙄».
По информации ESPN, «Юнайтед» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму. Клуб посчитал факт размещения видео «Фулхэма» «прискорбным».
«МЮ» решил не связываться с «Фулхэмом» и стремится забыть об инциденте, однако в клубе недовольны мнением, что его капитан – симулянт, который хотел обмануть судью Майкла Оливера во время матча против лондонской команды.
Тен Хаг о поведении Фернандеша при контактах: «Вижу, как его критикуют в соцсетях – это жалко. У него очень высокий болевой порог. «Форест» специально нацелился на него»
Варан, Каземиро вероятнее всего летом свалят, а ставить капитаном Линделефа или Далота это сомнительно.
Да мог бы быть кэпом Мактоминей, но ни при тен Хаге, мог бы стать кепом Гринвуд, но ни при нынешнем руководстве МЮ.
Смешно получилось
Проблема в том, что никого лучше на эту должность в нынешнем МЮ нет