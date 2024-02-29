❌ Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия дисквалификации допинг Поль Погба Футбол

Поль Погба получил длительную дисквалификацию за допинг.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, хавбек «Ювентуса» и сборной Франции отстранен на 4 года. Такой срок в декабре запрашивала антидопинговая прокуратура.

20 августа 2023 года чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз был отстранен от футбола.

Сообщалось, что «Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба на фоне допингового дела.

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232 комментария
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Станет рэпером
+213
-3
+210
Ответ Glory Real Madrid
Похоже это конец карьеры.
Да он за последние лет 6 , матчей 6 сыграл , карьера давно закончена
+211
-5
+206
Похоже это конец карьеры.
+127
-3
+124
Ответ rarrih
Станет рэпером
Парикмахером
+122
-6
+116
Ответ Dr.Gebbelsss
ждем его перехода в РПЛ?)
Только если он попался на допинге в особо крупном размере
+121
-10
+111
ждем его перехода в РПЛ?)
+98
-13
+85
Играл смешно, закончил грешно.
+59
-3
+56
И Дани Алвес, и Погба отстранены от футбола на +4 года, но есть нюанс...
+52
-4
+48
Самая разачаровывающая карьера для меня
Высочайший талант с уникальной физухой, который должен был взять несколько ЗМ
А по итогу заканчивает карьеру дисквалом за допинг после многочисленных травм
+44
-4
+40
Ответ Dr.Gebbelsss
ждем его перехода в РПЛ?)
В Спартак, век воли не видать
+51
-18
+33
Ответ Youzhny23
Да он за последние лет 6 , матчей 6 сыграл , карьера давно закончена
Деньги то нешуточные получал, так что карьера бурлила)
+21
0
+21
Ответ rarrih
Станет рэпером
Или игроком Спартака
+19
-1
+18
Пишут что большое содержание тестостерона...
Мистер Олипмия !) 🏋🏼‍♂️
+21
-4
+17
Ответ Отец Абду
Парикмахером
Танцором
+18
-2
+16
Ответ Их борьба
Самая разачаровывающая карьера для меня Высочайший талант с уникальной физухой, который должен был взять несколько ЗМ А по итогу заканчивает карьеру дисквалом за допинг после многочисленных травм
Ну несколько зм вы это конечно загнули, но да - в 2015 казалось что в ближайшие 10 лет будет постоянно одним из претендентов. Переход в МЮ величайшая ошибка - надо было оставаться в Ювентусе или переходить в Реал или Сити
+19
-4
+15
Наконец то отдохнет от футбола. Эти бесконечные матчи, тренеровки, перелеты могли бы подорвать здоровье⚽️
+14
0
+14
Во Франции уже начали вешать баннеры в его поддержку?
+13
0
+13
Ответ rarrih
Станет рэпером
И снимет в клипе Валиеву
+14
-3
+11
Ответ Гекдениз Кардениз
Танцором
всем из вышеперечисленного
+9
0
+9
франкофобия!
Они просто завидуют успехам сборной Франции и мстят
Инфа 💯
+6
0
+6
ЧМ брал, деньжат заработал, пора на покой
+6
0
+6
Ответ Youzhny23
Да он за последние лет 6 , матчей 6 сыграл , карьера давно закончена
8 матчей за 2 года. Но это считай да закончил.
+6
0
+6
Ответ Отец Абду
Парикмахером
Парикрэпером
+7
-1
+6
это он так еще и с допингом играл?
+6
-1
+5
Ответ rarrih
Станет рэпером
продавцом крэка
+5
0
+5
Так дурачок и растратил свой талант балду гоняя
+5
-1
+4
Спартак, забирай клиента
+14
-10
+4
Не передать словами, как я рад. Дурачка в лоб поцеловали при рождении, одарили таким талантом, а он его в помойку и на стрижки слил, все заслуженно, кроме его зарплаты за последние лет 6.
+6
-2
+4
Ответ werowolf-gears
Ну несколько зм вы это конечно загнули, но да - в 2015 казалось что в ближайшие 10 лет будет постоянно одним из претендентов. Переход в МЮ величайшая ошибка - надо было оставаться в Ювентусе или переходить в Реал или Сити
точно ли проблема в МЮ, а не в игроке?
+3
0
+3
Ответ Гекдениз Кардениз
Танцором
Ушлым коммивояжёром
+3
0
+3
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