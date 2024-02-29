❌ Погба дисквалифицирован на 4 года за допинг
Поль Погба получил длительную дисквалификацию за допинг.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, хавбек «Ювентуса» и сборной Франции отстранен на 4 года. Такой срок в декабре запрашивала антидопинговая прокуратура.
20 августа 2023 года чемпион мира сдал положительную допинг-пробу на тестостерон. Повторная проба подтвердила изначальный результат. 30-летний француз был отстранен от футбола.
Сообщалось, что «Ювентус» готовится расторгнуть контракт с Погба на фоне допингового дела.
Высочайший талант с уникальной физухой, который должен был взять несколько ЗМ
А по итогу заканчивает карьеру дисквалом за допинг после многочисленных травм
Мистер Олипмия !) 🏋🏼♂️
Они просто завидуют успехам сборной Франции и мстят
Инфа 💯