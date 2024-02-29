Вместимость «СКА-Арены» выросла до 22 300 зрителей. СКА увеличил ее на 800 человек перед стартом плей‑офф

Теги СКА Торпедо болельщики КХЛ Кубок Гагарина Матч ТВ СКА-Арена Хоккей

СКА увеличил вместимость арены в Санкт‑Петербурге перед стартом плей‑офф КХЛ.

СКА встретится с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.

«СКА-Арена» вмещает 21 500 зрителей. Мы видим огромный интерес к матчам СКА, а игры плей‑офф только усилили этот ажиотаж.

Чтобы удовлетворить спрос, клуб увеличил количество посадочных мест в ложах, ресторане и бизнес‑клубе, используя все возможные ресурсы спортсооружения.

Посещаемость выросла на 800 человек и теперь составляет 22 300 зрителей», – сообщили «Матч ТВ» в клубе.

Напомним, что первую домашнюю серию СКА (пять матчей) на новой арене посетили 104 402 болельщика.

Как устроена «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион мира за 60 миллиардов

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10 комментариев
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все мало им
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Ленинградские никак не могут остановиться!!! Чтобы точно вся Россия их ненавидела!!!
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За счёт чего выросла вместимость? Где установили доп. сидушки?
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Надеюсь вылетят в первом раунде и до сентября замолчит питерский рекордсмен
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Скажите кто там был , реально видно со второго яруса шайбу ? Это же бред , в гонке за рекордами. Кому нужна эта пыль в глаза ?
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Растянули стенки в разные стороны, как презерватив.
Газпром, мечты сбываются...
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Ну ту одним кино не обойтись.
Сериал на несколько сезонов, как минимум.
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На крыше теперь будут присаживать? Теперь с высоты птичьего полета можно будет смотреть хоккей. Настоящий хоккейный дворец, аналогов в мире нет и быть не может😄
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Ответ & Co1366
За счёт чего выросла вместимость? Где установили доп. сидушки?
На бумаге наверно😁
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