Вместимость «СКА-Арены» выросла до 22 300 зрителей. СКА увеличил ее на 800 человек перед стартом плей‑офф
СКА увеличил вместимость арены в Санкт‑Петербурге перед стартом плей‑офф КХЛ.
СКА встретится с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.
«СКА-Арена» вмещает 21 500 зрителей. Мы видим огромный интерес к матчам СКА, а игры плей‑офф только усилили этот ажиотаж.
Чтобы удовлетворить спрос, клуб увеличил количество посадочных мест в ложах, ресторане и бизнес‑клубе, используя все возможные ресурсы спортсооружения.
Посещаемость выросла на 800 человек и теперь составляет 22 300 зрителей», – сообщили «Матч ТВ» в клубе.
Напомним, что первую домашнюю серию СКА (пять матчей) на новой арене посетили 104 402 болельщика.
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Сериал на несколько сезонов, как минимум.