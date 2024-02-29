Вместимость «СКА-Арены» выросла до 22 300 зрителей. СКА увеличил ее на 800 человек перед стартом плей‑офф

СКА увеличил вместимость арены в Санкт‑Петербурге перед стартом плей‑офф КХЛ.

СКА встретится с «Торпедо» в 1-м раунде Кубка Гагарина. Первая игра пройдет в Санкт-Петербурге 1 марта.

«СКА-Арена» вмещает 21 500 зрителей. Мы видим огромный интерес к матчам СКА, а игры плей‑офф только усилили этот ажиотаж.

Чтобы удовлетворить спрос, клуб увеличил количество посадочных мест в ложах, ресторане и бизнес‑клубе, используя все возможные ресурсы спортсооружения.

Посещаемость выросла на 800 человек и теперь составляет 22 300 зрителей», – сообщили « » в клубе.

Напомним, что первую домашнюю серию СКА (пять матчей) на новой арене посетили 104 402 болельщика.

Как устроена «СКА-Арена» – самый вместительный хоккейный стадион мира за 60 миллиардов