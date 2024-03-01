«Мальорка» и «Атлетик» сыграют в финале Кубка Испании

Теги Атлетик Мальорка Ла Лига Кубок Испании Футбол

Определились финалисты Кубка Испании.

Трофей разыграют «Мальорка» и «Атлетик». Финальная игра пройдет в Севилье 6 апреля.

На стадии полуфинала «Мальорка» по сумме двух матчей одержала победу над «Реал Сосьедад» (0:0, 1:1, 5:4 пен.), а «Атлетик» выбил «Атлетико» (1:0, 3:0).

Материалы по теме

23 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Хочется, чтобы Хавиер Агирре наконец выиграл значимый трофей. За Мальорку
+10
0
+10
Необычный финал получился, хороший шанс для самобытного Атлетика забрать ценный трофей в копилку
+9
-2
+7
Ответ Homelander_666
Реал, Жирона, Атлетик, Мальорка?)
Может и Барса. Или даже Атлетико, чем чёрт не шутит.
Кстати, баски победят в финале Копы. Тут один очень хороший канал привёл занятные данные: Атлетик скриптово берёт кубок каждые 40 лет с 1904 года. 1904, 1944, 1984. Финал в 2024 :)
+5
0
+5
Ответ EARMSR
Хочется, чтобы Хавиер Агирре наконец выиграл значимый трофей. За Мальорку
на багаже Карпина)
+6
-2
+4
Ответ Богдан
Необычный финал получился, хороший шанс для самобытного Атлетика забрать ценный трофей в копилку
Вы не досмотрели финал в будущем и вернулись к нам, судя по вашему комменту))
+4
0
+4
Во дают баски. Не ожидал, честно говоря. Финал будет очень интересно посмотреть, да и суперкубок в следующем году будет разнообразнее)
+4
-1
+3
Ответ Птюч, Ёж.
Не Реала, не Барсы и не Атлетико. Любопытно))
Ни..
+3
0
+3
Ответ xDe xDe
Во дают баски. Не ожидал, честно говоря. Финал будет очень интересно посмотреть, да и суперкубок в следующем году будет разнообразнее)
Реал, Жирона, Атлетик, Мальорка?)
+5
-2
+3
Национальные кубки тем и прекрасны, что порой дарят такие необычные противостояния в финальном матче)
+2
0
+2
наконец то. достойные люди сойдутся.
0
0
0
Атлетик не удивил, слабыми я их непомню а вот когда играла в финале майорка, надо гуглить
0
0
0
Ответ SoWeTo
Атлетик почти наверняка и так квалифицируется в ЛЕ, выходит, что квота уйдет на участие в ЛЕ уйдут Мальорке?)
Нет , команде из чемпионата, которая будет ниже басков
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий