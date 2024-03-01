«Мальорка» и «Атлетик» сыграют в финале Кубка Испании

Определились финалисты Кубка Испании.

Трофей разыграют « » и «Атлетик». Финальная игра пройдет в Севилье 6 апреля.

На стадии полуфинала «Мальорка» по сумме двух матчей одержала победу над «Реал Сосьедад» (0:0, 1:1, 5:4 пен.), а «Атлетик» выбил « » (1:0, 3:0).