«Мальорка» и «Атлетик» сыграют в финале Кубка Испании
Определились финалисты Кубка Испании.
Трофей разыграют «Мальорка» и «Атлетик». Финальная игра пройдет в Севилье 6 апреля.
На стадии полуфинала «Мальорка» по сумме двух матчей одержала победу над «Реал Сосьедад» (0:0, 1:1, 5:4 пен.), а «Атлетик» выбил «Атлетико» (1:0, 3:0).
Кстати, баски победят в финале Копы. Тут один очень хороший канал привёл занятные данные: Атлетик скриптово берёт кубок каждые 40 лет с 1904 года. 1904, 1944, 1984. Финал в 2024 :)