Егор Титов: «Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций. Люди за границей желают ему не самые хорошие вещи, учитывая европейскую обстановку»
Егор Титов оценил форму Квинси Промеса перед возобновлением Мир РПЛ.
В феврале суд в Нидерландах признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и заочно приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы. Защита Квинси обжаловала вердикт.
«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.
Он продолжает держать свою марку. Это уже не молодой Квинси, который только перешел в команду и всем полюбился своей игрой. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – сказал бывший игрок «Спартака».
«Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в первом матче РПЛ после рестарта. Игра 19-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу, 2 марта.
Это даже хлеще, чем Динамо Киев и шубы в 1995 (там даже не доказали вину клуба), а тут на лицо покрывательство и оправдывание преступника
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Действительно, люди за границей желают промесу присесть - за герыч и покушение на убийство. И именно из-за "европейской обстановки ". Иначе, они желали бы потенциальному убийце лучей счастья, добра и денег побольше.
И болельщики других клубов РПЛ, к сведению Егора, тоже желают промесу не самые хорошие вещи. И тоже не из-за наркоты и бегства от европейского правосудия, а из-за того, что он тянет СпаМ наверх таблицы. Сволочи, какие же "люди из-за границы" и "неспартаковские болельщики" сволочи. Желают бедняжке "не самые хорошие вещи. :(((
Егорушка, что за каша в твоей голове? Бромантан так влияет на деятельность головного мозга, или сектантство это диагноз по жизни?
Убился фейспалмом.
Люди, не будьте, как Титов!
Они там все что ли под веществами в Спартаке?