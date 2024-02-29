Егор Титов: «Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций. Люди за границей желают ему не самые хорошие вещи, учитывая европейскую обстановку»

Теги Спартак Зенит Егор Титов премьер-лига Россия Квинси Промес Футбол

Егор Титов оценил форму Квинси Промеса перед возобновлением Мир РПЛ.

В феврале суд в Нидерландах признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и заочно приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы. Защита Квинси обжаловала вердикт.

«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.

Он продолжает держать свою марку. Это уже не молодой Квинси, который только перешел в команду и всем полюбился своей игрой. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против «Зенита», – сказал бывший игрок «Спартака».

«Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в первом матче РПЛ после рестарта. Игра 19-го тура Мир РПЛ пройдет в субботу, 2 марта.

Материалы по теме

66 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Позор с наркопромесом Спартаку не смыть никогда :))

Это даже хлеще, чем Динамо Киев и шубы в 1995 (там даже не доказали вину клуба), а тут на лицо покрывательство и оправдывание преступника
+74
-9
+65
Бромонтанщик и наркодилер самые легендарные игроки в истории нашего спартака ! Все болельщики клуба очень рады, что эти люди были и остаются частью нашего проекта, который между прочем выиграл группу в Лиге Европы, что является лучшим достижением клуба на евроарене, мы очень этим гордимся !
+67
-11
+56
То ли Титов умом тронулся, то ли вся страна, в которой такие перлы уже никого не удивляют
+48
-3
+45
Полторы тонны "заряда положительных эмоций" лежат где-то на голландском складе улик.
+47
-5
+42
Кому не оценить наркодельца как допингисту.
+33
-2
+31
Ответ mean machine/
Полторы тонны "заряда положительных эмоций" лежат где-то на голландском складе улик.
Похоже, все больше спартаковцев находятся под влиянием Промеса и его оптовых поставок "положительных эмоций". Иначе это объяснить затруднительно. Ну, не могут же все эти люди быть такими вот от рождения...
+30
-4
+26
почему они такие дураки, что происходит со взрослыми людьми?
+27
-1
+26
Ответ Red_Marlboro_
Бромонтанщик и наркодилер самые легендарные игроки в истории нашего спартака ! Все болельщики клуба очень рады, что эти люди были и остаются частью нашего проекта, который между прочем выиграл группу в Лиге Европы, что является лучшим достижением клуба на евроарене, мы очень этим гордимся !
Как же стыдно за наш Спартак!😎
+29
-5
+24
"...людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи."
_______________
Действительно, люди за границей желают промесу присесть - за герыч и покушение на убийство. И именно из-за "европейской обстановки ". Иначе, они желали бы потенциальному убийце лучей счастья, добра и денег побольше.
И болельщики других клубов РПЛ, к сведению Егора, тоже желают промесу не самые хорошие вещи. И тоже не из-за наркоты и бегства от европейского правосудия, а из-за того, что он тянет СпаМ наверх таблицы. Сволочи, какие же "люди из-за границы" и "неспартаковские болельщики" сволочи. Желают бедняжке "не самые хорошие вещи. :(((

Егорушка, что за каша в твоей голове? Бромантан так влияет на деятельность головного мозга, или сектантство это диагноз по жизни?
Убился фейспалмом.
+25
-1
+24
Они там в Тарасовке все под "положительным зарядом" привыкли жить со времён бромантана😁
+24
-4
+20
Интересно, а бромантан тите тоже давал положительные эмоции?
+20
-3
+17
Ответ kowadu2
То ли Титов умом тронулся, то ли вся страна, в которой такие перлы уже никого не удивляют
Доброе утро, страна!
+11
0
+11
На примере Титова мы видим то ли последствия применения допинга, то ли последствия игры за Спартак.
Люди, не будьте, как Титов!
+13
-2
+11
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
+8
-3
+5
Да что вы такое несёте
+8
-3
+5
Вот что приговор животворящий делает!
+7
-2
+5
Это вообще как??? Тонна кокоса???
+6
-2
+4
Егор ты не прав!
+5
-1
+4
На Титова же тоже положительно влияла ситуация с допингом
+7
-3
+4
Егор совсем потек
+4
0
+4
Офигеть положительный заряд эмоций - осознавать, что ты в любой момент можешь быть депортирован и присесть на 7,5 лет.
Они там все что ли под веществами в Спартаке?
+6
-2
+4
Ответ Чебурашка от Гены
Приговор в Голландии даёт положительный заряд эмоций Антохе. Сказанул, так сказанул. Айда хулиганить все. 😄
Главное, хулиганить надо в Голландии. И вовремя смотать оттуда удочки. Иначе могут и приземлить ненароком.
+3
0
+3
Ответ mean machine/
Полторы тонны "заряда положительных эмоций" лежат где-то на голландском складе улик.
Это лишь доказанный факт)), а представь сколько всего через этот трафик прошло
+4
-1
+3
Конечно, положительные эмоции у него - мог бы сидеть в тюрьме, а он в футбол играет.
+3
-1
+2
Ответ Alex.K71
Да, Егор Ильич, игрок был отличный и человек вроде уважаемый, но сейчас напрямую идёт покрывание по суди беглого голландского каторжника осуждённым своим же отечественным судом! Причём здесь отношение к России в этом конкретном случае??? ЁПРСТ..🤦🏻
Если бы его дети употребляли этот кокс, я думаю он бы так не говорил.
+4
-2
+2
Ответ kowadu2
То ли Титов умом тронулся, то ли вся страна, в которой такие перлы уже никого не удивляют
Удивляют такие перлы - позорище. Прямо стеной на защиту встали. С чего бы...
+2
0
+2
Ответ Вадим Chemic
почему они такие дураки, что происходит со взрослыми людьми?
С чего бы футболисту быть умным человеком? Человек всю жизнь пинал мяч на потеху зрителям. Стал легендой потому, что пинал мяч очень хорошо и точно. А остававшееся свободное время конкретно Титов проводил в основном в браузерных онлайн-играх)
+2
0
+2
Ответ FeNs
Да что вы такое несёте
Как что? Спартаковцы несут "положительные эмоции" и свои спартаковские ценности человечеству. Правда, человечество пока не готово это оценить. Например, Промесу человечество в лице суда Нидерландов прописало 7,5 лет тюрьмы... Но КБ (Кокаино-Бромантановые) просветители свято верят в свои идеалы!
+2
-1
+1
Ответ Scopus
Позор с наркопромесом Спартаку не смыть никогда :)) Это даже хлеще, чем Динамо Киев и шубы в 1995 (там даже не доказали вину клуба), а тут на лицо покрывательство и оправдывание преступника
Причем не только самому Спартаку, но и его окружению в виде вЫтеранов и болельщиков. Все они дружно засунули языки себе поглубже и вытаскивают их лишь ради потявкивания в сторону Европы
+1
0
+1
что то им в борщ полюбому добавляют...
+3
-2
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий