Егор Титов: «Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций. Люди за границей желают ему не самые хорошие вещи, учитывая европейскую обстановку»

Егор Титов оценил форму Квинси Промеса перед возобновлением Мир РПЛ.

В феврале суд в Нидерландах признал Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков и заочно приговорил футболиста к 6 годам тюрьмы. Защита Квинси обжаловала вердикт.

«Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций, и мы видим, что сейчас он в хорошей форме, вопреки многим высказываниям и людям за границей, которые, учитывая всю европейскую обстановку, желают Промесу не самые хорошие вещи.

Он продолжает держать свою марку. Это уже не молодой Квинси, который только перешел в команду и всем полюбился своей игрой. Футболисту уже за 30, а он по-прежнему великолепно играет и забивает. Это, наверное, станет главным козырем в игре против « », – сказал бывший игрок « ».

«Спартак» сыграет с «Зенитом» на выезде в первом матче РПЛ после рестарта. Игра 19-го тура Мир пройдет в субботу, 2 марта.