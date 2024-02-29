Прокуратура Нидерландов не была в курсе задержания Промеса в ОАЭ
В прокуратуре Нидерландов не были в курсе задержания Квинси Промеса в ОАЭ.
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.
– Была ли прокуратура Нидерландов проинформирована о задержании Промеса?
– Мы не были в курсе, – сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры по апелляции Туша Эссед.
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.
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