Прокуратура Нидерландов не была в курсе задержания Промеса в ОАЭ

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Р-Спорт Футбол

В прокуратуре Нидерландов не были в курсе задержания Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

– Была ли прокуратура Нидерландов проинформирована о задержании Промеса?

– Мы не были в курсе, – сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры по апелляции Туша Эссед.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями

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103 комментария
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Ничего не знаю, ютубер Михаил Борзыкин говорит, что история с Промесом - абсолютный заговор запада против России. От себя добавлю, что эта неприкрытая враждебность идет с незапамятных времен, исторические факты о печенегах и половцах тому яркий пример
+226
-31
+195
Ответ shmiker
Ничего не знаю, ютубер Михаил Борзыкин говорит, что история с Промесом - абсолютный заговор запада против России. От себя добавлю, что эта неприкрытая враждебность идет с незапамятных времен, исторические факты о печенегах и половцах тому яркий пример
Я не понимаю, почему вы все забываете о хазарах. А именно в них все дело. Святослава, вон, загубили. Теперь за Промеса взялись.
+149
-17
+132
Ответ shmiker
Ничего не знаю, ютубер Михаил Борзыкин говорит, что история с Промесом - абсолютный заговор запада против России. От себя добавлю, что эта неприкрытая враждебность идет с незапамятных времен, исторические факты о печенегах и половцах тому яркий пример
В 882 преемник Рюрика Олег, который по сути был регентом при малолетнем сыне Рюрика, который к тому времени уже умер, создал Спартак назло англосаксам. С тех пор все и началось.
+128
-14
+114
Похоже на красивый слив Промеса. Оставлять в команде такого персонажа нельзя было не при каких обстоятельствах. Сдавать напрямую Нидерландам (вражине европейской) тоже нельзя. В итоге "своего сдают" дубайские копы
+54
-2
+52
Ехать в стану , где есть экстрадиция с Нидерландами, да еще по делу о контрабанде наркоты в крупном размере - это даже не риск - это раздолбайство
+35
-3
+32
Ответ bevooch
В 882 преемник Рюрика Олег, который по сути был регентом при малолетнем сыне Рюрика, который к тому времени уже умер, создал Спартак назло англосаксам. С тех пор все и началось.
Где вы были 1142 года???
+32
-2
+30
Наркоторговец в международном розыске. Поздравляю с "очередным успехом" менеджемента ФКСМа которые до посинения утверждали в каждом утюге что уголовник неивиноувен.
Дно было пробито давно, но со дна вновь постучали!
+35
-9
+26
И опять заговор против Спартака, ну, что ж ты будешь делать!
+24
-7
+17
Ответ Человек1991
Комментарий скрыт
Про дорожку вы абсолютно верно написали. Такая беленькая дорожка.
+14
-1
+13
Ответ Катя_СПб
Я не понимаю, почему вы все забываете о хазарах. А именно в них все дело. Святослава, вон, загубили. Теперь за Промеса взялись.
Как ныне сбирается Романцев Олег
Отмстить неразумным хазарам...
+12
-2
+10
Ответ Обитаетль сплитских болот
Похоже на красивый слив Промеса. Оставлять в команде такого персонажа нельзя было не при каких обстоятельствах. Сдавать напрямую Нидерландам (вражине европейской) тоже нельзя. В итоге "своего сдают" дубайские копы
Похоже на правду. Сохранили лицо - "своих не сдаем"!
+10
-1
+9
Ответ bostonKG
Ехать в стану , где есть экстрадиция с Нидерландами, да еще по делу о контрабанде наркоты в крупном размере - это даже не риск - это раздолбайство
Это Спартак
+7
-2
+5
Ответ ТабунЕжей
Святослава убили печенеги)
Всей правды мы не знаем
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+5
Ответ Карпов Стас
Ну ты то куда?
Как куда. Отмщать неразумным хазарам.
+5
-1
+4
Конечно, там 1300 кг конфиската, пока утилизируют, можно следующего чемпионства Спартака дождаться🤓
+6
-2
+4
Ответ shmiker
Ничего не знаю, ютубер Михаил Борзыкин говорит, что история с Промесом - абсолютный заговор запада против России. От себя добавлю, что эта неприкрытая враждебность идет с незапамятных времен, исторические факты о печенегах и половцах тому яркий пример
Спартака лютый запад давит еще с 74 года до нашей эры. В Википедии проверил.
+4
0
+4
Ответ bostonKG
Ехать в стану , где есть экстрадиция с Нидерландами, да еще по делу о контрабанде наркоты в крупном размере - это даже не риск - это раздолбайство
Учитывая, чем он вроде как занимался, будучи успешным футболистом
Раздолбайство в квадрате
+2
0
+2
Ответ Катя_СПб
Я не понимаю, почему вы все забываете о хазарах. А именно в них все дело. Святослава, вон, загубили. Теперь за Промеса взялись.
Святослава убили печенеги)
+2
0
+2
Ответ Обитаетль сплитских болот
Похоже на красивый слив Промеса. Оставлять в команде такого персонажа нельзя было не при каких обстоятельствах. Сдавать напрямую Нидерландам (вражине европейской) тоже нельзя. В итоге "своего сдают" дубайские копы
Почти наверняка так и было, ибо слишком уж наивно было оставлять Промеса в Дубае учитывая обстоятельства ( о чем многократно писали в прессе), а так и недругам никого сдавать не нужно, и наркоторговца у себя держать не нужно.
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Ахахахаха))) спецоперация достойная Оскара 😀
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Ответ Михаил Хромаков
тоже есть подозрение что наши и слили, концерты иноагентов вон отменяют вовсю, подвязки есть
не только концерты отменяют, но и из Дубаев выгоняют.
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А про Миллера уже визг тут был??? Что типа он устроил!
+1
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+1
Ответ Обитаетль сплитских болот
Похоже на красивый слив Промеса. Оставлять в команде такого персонажа нельзя было не при каких обстоятельствах. Сдавать напрямую Нидерландам (вражине европейской) тоже нельзя. В итоге "своего сдают" дубайские копы
тоже есть подозрение что наши и слили, концерты иноагентов вон отменяют вовсю, подвязки есть
+1
0
+1
Ответ ten Hag
Учитывая, чем он вроде как занимался, будучи успешным футболистом Раздолбайство в квадрате
если быть точнее то раздолбайство в ромбе
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Ответ shmiker
Ничего не знаю, ютубер Михаил Борзыкин говорит, что история с Промесом - абсолютный заговор запада против России. От себя добавлю, что эта неприкрытая враждебность идет с незапамятных времен, исторические факты о печенегах и половцах тому яркий пример
Заговор против России ≠ привлечение к ответственности чечика, который в Нидерландах порезал своего родственника и торговал наркотой
+5
-4
+1
Ответ Обитаетль сплитских болот
Похоже на красивый слив Промеса. Оставлять в команде такого персонажа нельзя было не при каких обстоятельствах. Сдавать напрямую Нидерландам (вражине европейской) тоже нельзя. В итоге "своего сдают" дубайские копы
Слишком мудреный план для умов тех, кто руководит спартаком. Да и любым нашим клубом вообще.
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Потому что не подписаны на уведомления Sports.ru 😁
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Ответ Kira625
Если голландцы не в курсе, то выходит, что Квинси где-то ещё накосячил? ;)
Нет, его Миллер сдал
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Конечно многие будут зубоскалить и набрасывать. А всё потому что руководство не пошло изначально на принцип. И по своей репутации удар. Кто- то патриотическую тему дискредитирует, спортс этим пользуется , набирая вью у недалеких людей🤷‍♂️Вобщем ничего из такого идиотского решения хорошего и не могло выйти.
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Но обрадовалась такому подгону😀
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