Прокуратура Нидерландов не была в курсе задержания Промеса в ОАЭ

В прокуратуре Нидерландов не были в курсе задержания Квинси Промеса в ОАЭ.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

– Была ли прокуратура Нидерландов проинформирована о задержании Промеса?

– Мы не были в курсе, – сказала пресс-секретарь отдела прокуратуры по апелляции Туша Эссед.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями