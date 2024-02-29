Погба оспорит в CAS 4-летний бан за допинг: «Я шокирован и убит горем, у меня отняли все, чего я добился. Я не принимал нарушающие правила добавки сознательно»

Поль Погба заявил о намерении оспорить 4-летнюю дисквалификацию в CAS.

Сегодня полузащитника « » и сборной отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере.

Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ. Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», – написал в инстаграме.

Погба забанили на 4 года – из-за повышенного тестостерона. Это конец карьеры?