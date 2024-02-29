Погба оспорит в CAS 4-летний бан за допинг: «Я шокирован и убит горем, у меня отняли все, чего я добился. Я не принимал нарушающие правила добавки сознательно»

Теги Ювентус Сборная Франции по футболу серия А Италия дисквалификации допинг CAS Поль Погба соцсети Футбол

Поль Погба заявил о намерении оспорить 4-летнюю дисквалификацию в CAS.

Сегодня полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере.

Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.

Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ. Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл.

В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», – написал Погба в инстаграме.

Погба забанили на 4 года – из-за повышенного тестостерона. Это конец карьеры?

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26 комментариев
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Тут я Погба верю, с каждым годом результат его игры не улучшался
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Погба невиновен! Его угощал вкусняшками дед Валиевой.
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Через 4 года вернется еще сильнее и удивит вас из Лиги 2 новыми прическами:)

Вот увидите...
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Ответ Антон Фалафель
Погба невиновен! Его угощал вкусняшками дед Валиевой.
Дед Валиевой туринский парикмахер Погба?
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Попил из дедушкиного стакана
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незнание не освобождает от ответственности
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Видимо у шаманов Мбаппе маны больше.
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Кто и что у него отнял из того чего он добился?! Кубок Мира кто то украл?!
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- Честное слово, я не хотел! Я машинально. (Шура Балаганов.)
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Здоровенный тридцатилетний негр миллионер шокирован и убит горем, ведь он не принимал запрещённые вещества сознательно. А вот девочка-тинейджер хорошо держится.
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Как раз есть тут одни знакомые французские адвокаты с опытом
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Качки наверное ржут с этой ситуации)
Там приём тестостерона, как среднестатистическому человеку овсяной кашей или бутербродом утром позавтракать)
Вот есть соревнования типа Мистер Олимпия или Железный Арнольд и вроде даже допинг-контроль(!), но видно что чуваки чисто на сырниках и лапшичке с мясом накачались....а тут полудрищавый футболист отъезжает за банальный тестик на 4 года🤣
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Был в бессознательном состоянии. Понять и простить.
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К нему Алвес в гости приезжал, да напихал что не надо, куда не надо?
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А что у него отняли ? Всего его медали остались
Если он про футбол,так он еще в МЮ завязал
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ДЭБ
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Ответ Евгений Сидоров
Кто и что у него отнял из того чего он добился?! Кубок Мира кто то украл?!
Тоже не понял причем тут коллекционная парикмахерская машинка и каталог стрижек.
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А чего у него отняли? Медаль ЧМ или медали победителя Серии А или ЛЕ? Да Юве сэкономить деньги, но карьеру Поль сам загубил, но вроде ничего у него не отнимали.
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