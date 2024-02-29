Погба оспорит в CAS 4-летний бан за допинг: «Я шокирован и убит горем, у меня отняли все, чего я добился. Я не принимал нарушающие правила добавки сознательно»
Поль Погба заявил о намерении оспорить 4-летнюю дисквалификацию в CAS.
Сегодня полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции отстранили на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
«Сегодня мне сообщили о решении Национального антидопингового трибунала, и я считаю, что вердикт неверен. Я опечален, шокирован и убит горем из-за того, что у меня отняли все, чего я добился в своей профессиональной карьере.
Вся история прояснится, когда я освобожусь от юридических ограничений, но я никогда сознательно или преднамеренно не принимал никаких добавок, нарушающих антидопинговые правила.
Как профессиональный спортсмен, я бы никогда не стал делать что-либо для улучшения своих результатов с помощью запрещенных веществ. Я никогда не проявлял неуважения и не обманывал коллег-спортсменов и болельщиков ни одной из команд, в которых я выступал и против которых играл.
В связи с объявленным сегодня решением я подам апелляцию в Спортивный арбитражный суд», – написал Погба в инстаграме.
Погба забанили на 4 года – из-за повышенного тестостерона. Это конец карьеры?
Вот увидите...
Там приём тестостерона, как среднестатистическому человеку овсяной кашей или бутербродом утром позавтракать)
Вот есть соревнования типа Мистер Олимпия или Железный Арнольд и вроде даже допинг-контроль(!), но видно что чуваки чисто на сырниках и лапшичке с мясом накачались....а тут полудрищавый футболист отъезжает за банальный тестик на 4 года🤣
Если он про футбол,так он еще в МЮ завязал