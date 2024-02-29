Финал Кубка России. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 4-м, Халили – 14-м, Бабиков – 54-м, Латыпов – 62-м
29 февраля на этапе Кубка России в Уфе пройдет мужская индивидуальная гонка.
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5-й этап (финал)
Уфа
Индивидуальная гонка
Мужчины
Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Старт-лист
14. Карим Халили
17. Андрей Вьюхин
21. Кирилл Стрельцов
25. Вадим Истамгулов
28. Евгений Сидоров
30. Ильназ Мухамедзянов
42. Петр Пащенко
43. Василий Томшин
49. Александр Поварницын
54. Антон Бабиков
62. Эдуард Латыпов
65. Александр Корнев
Полный старт-лист – на сайте СБР.
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