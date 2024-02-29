Финал Кубка России. Индивидуальная гонка. Логинов стартует 4-м, Халили – 14-м, Бабиков – 54-м, Латыпов – 62-м

Теги сборная России результаты Кубок России Александр Логинов Антон Бабиков Эдуард Латыпов Петр Пащенко Александр Поварницын Кирилл Стрельцов Ильназ Мухамедзянов Василий Томшин Карим Халили Андрей Вьюхин Вадим Истамгулов Александр Корнев Евгений Сидоров Биатлон

29 февраля на этапе Кубка России в Уфе пройдет мужская индивидуальная гонка.

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5-й этап (финал)

Уфа

Индивидуальная гонка

Мужчины

Начало – 12.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».  

Старт-лист

4. Александр Логинов

14. Карим Халили

17. Андрей Вьюхин

21. Кирилл Стрельцов

25. Вадим Истамгулов

28. Евгений Сидоров

30. Ильназ Мухамедзянов

42. Петр Пащенко

43. Василий Томшин

49. Александр Поварницын

54. Антон Бабиков

62. Эдуард Латыпов

65. Александр Корнев

Полный старт-лист – на сайте СБР.

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11 комментариев
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Ответ volga_olga
Халили вроде на ноге, Бабиков и Латыпов дома. Скорее всего, они будут высоко. Цветков готовится к ЧР?
Да,к сожалению не увидела в списке Максима.. Надеюсь,что порадуют Вася,Карим,Антон Бабиков,Саша Л .Может, Женя С,Кирилл , кто-то из Хант или еще кто удивит .. Эдик-не знаю,ИГ-не его гонка,по-моему.Если правильно поняла,то семья еще приехала,дети. Будет "в цветах"-хорошо. Удачи всем.
+3
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Халили вроде на ноге, Бабиков и Латыпов дома. Скорее всего, они будут высоко.

Цветков готовится к ЧР?
+3
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Выиграет самый меткий
+2
0
+2
От Эда ничего не жду завтра. Он когда очень хочет показать результат, то наоборот ничего не клеится. А тут впервые жена и дети на стадионе будут. Удивлюсь, если он справится. Фаворит Карим наверное, еще Томшин, Бажин
+3
-1
+2
Ужасная стрельба у Логинова. Как и вчера.
Только вот сегодня над ней уже так не посмеëшься.
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+1
Ответ Афанасия
От Эда ничего не жду завтра. Он когда очень хочет показать результат, то наоборот ничего не клеится. А тут впервые жена и дети на стадионе будут. Удивлюсь, если он справится. Фаворит Карим наверное, еще Томшин, Бажин
так значит пришло время удивляться, удачи Эду!
+1
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Ответ heivani
В сравнении со Златоустом,конечно Уфа проигрывает по количеству зрителей.
Там организацией власти занимались, здесь, по-видимому, нет.
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а Серохвостый где? все ещё не выздоровел?
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В сравнении со Златоустом,конечно Уфа проигрывает по количеству зрителей.
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Логинов не целясь что ли стреляет?
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Ответ starichok77
а Серохвостый где? все ещё не выздоровел?
пропускает Уфу. Вроде через месяц в Тюмени будет
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