Комиссия РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Игру перенесут на другую арену

Комиссия РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению игры с «Факелом».

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.

В соответствии с регламентом РПЛ « » должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с « ».

В противном случае время и место матча будет назначено Российской Премьер-Лигой. Допуск « » к проведению футбольных матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», – говорится в заявлении Премьер-лиги.