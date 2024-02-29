Комиссия РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Игру перенесут на другую арену

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Лукойл Арена Факел стадионы Футбол

Комиссия РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению игры с «Факелом».

«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей. 

В соответствии с регламентом РПЛ «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с «Факелом».  

В противном случае время и место матча будет назначено Российской Премьер-Лигой. Допуск «Лукойл Арены» к проведению футбольных матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», – говорится в заявлении Премьер-лиги.

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124 комментария
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Газпром наносит удар за ударом)
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Ну по поводу поля и так понятно было
Промеса нет, трава плохая
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+92
Ответ Евгений Недосекин
Комментарий скрыт
Символично , что в Воронеже комиссия разрешила играть , а в Москве нет . Не думаю , что поле Спартака гораздо хуже прошлогоднего воронежского .
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Ирония судьбы что именно с Факелом, где в первом круге после ливня было болото. И было столько истерики...
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Не ту траву посадили? )))
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Деспартакизация будет завершена!
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на сайте Спартака написали:
"Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта."
+21
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+21
Ответ Евгений Недосекин
Комментарий скрыт
В Воронеже ещё раз сыграют )))
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Ответ Roman
Газпром наносит удар за ударом)
Вот что Послание Путина Федеральному собранию делает)))
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-8
+16
Во прет сегодня Спартаку!
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-6
+10
Ответ Roman
Газпром наносит удар за ударом)
Да не. У воронежцев же тоже свой админресурс есть,вот его и подключили
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Ответ -DF-
Не ту траву посадили? )))
Надо было Промеса оставить траву-то садить))
Двух зайцев бы убили))
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Знатно отпинали спартачок за сегодня 😁
+26
-17
+9
Если и это не заговор Газпрома, то что тогда? Доколе!?
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Ответ Влад Безруков
Ну по поводу поля и так понятно было Промеса нет, трава плохая
Да и побелить нечем🧂🤓
+10
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+7
Разметка странная и дорожки, - заявили в пресс-службе.
+6
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+6
Ответ angry horse
Знатно отпинали спартачок за сегодня 😁
Антиспартаковский заговор вышел на международный уровень. Все думали, что мир объединится только перед инопланетной угрозой, а тут всё прозаичнее оказалось🎅🏿
+10
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Промес увёз всю траву!
+9
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Ответ HCBV
Ирония судьбы что именно с Факелом, где в первом круге после ливня было болото. И было столько истерики...
Так разница все-таки есть, сейчас матч перенесут на другое поле, а не будут играть на огороде
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0
+5
Да перейдите уже на весна осень обратно. Сделайте начало турнира в середине марта, больше матчей летом и закончите чемпионат в начале ноября. Так и будет это всегда. То поле плохое, то погода холодная. Для кого играете в футбол, я не понимаю? Для болельщиков или для галочки? Кому приятно приходить в такую погоду. Ещё и с фан найди.
+8
-4
+4
Вастецкий, ты ещё тут пишешь? Помнишь, как ты мне рассказывал, что стадион Спартака будет в разы лучше стадиона на Крестовском?
+15
-12
+3
ух, началось! быть может лучше мясным было согласиться на снятие 6 очков и отправку в пердив, чем такая атака за атакой)
+9
-6
+3
Тяжелый день для нашего Спартака,заговор за заговором.
+5
-2
+3
Ждем снятие с чемпионата.
+3
0
+3
а что не так с газоном????? в Воронеже он лучше что ли?)
+3
0
+3
"Заговор за заговором, что ж ты будешь делать"
Високосный год не задался
+5
-3
+2
Говорят дорожки разметок не нарисовали. Материал в Голландии арестовали
+2
0
+2
Ответ HCBV
Ирония судьбы что именно с Факелом, где в первом круге после ливня было болото. И было столько истерики...
Истерики? Объективная критика вашего стадиона это истерика? Тем более, что у других команд на протяжении турнира тоже были претензии. Сам же пишешь про болото
+2
0
+2
Путин, вместо послания Федеральному собранию, послал Спартак?
+2
0
+2
Очевидно, что спартаковцы должны порадоваться этому решению. Им же именно поле осенью помешало обыграть "Факел".
+2
0
+2
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