Комиссия РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Игру перенесут на другую арену
Комиссия РПЛ не допустила поле стадиона «Спартака» к проведению игры с «Факелом».
«Комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арены» регламенту Мир РПЛ и Стандартам РФС и временной приостановке проведения футбольных матчей.
В соответствии с регламентом РПЛ «Спартак» должен 1 марта сообщить лиге о месте проведения матча 20-го тура с «Факелом».
В противном случае время и место матча будет назначено Российской Премьер-Лигой. Допуск «Лукойл Арены» к проведению футбольных матчей будет определен по результатам еженедельного мониторинга футбольного поля», – говорится в заявлении Премьер-лиги.
Промеса нет, трава плохая
"Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.
Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона. Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта."
Двух зайцев бы убили))
Високосный год не задался