«Шутка такая есть: «Бросай пить – вставай на лыжи». Момент настал!» Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Владимир Путин объявил о новом нацпроекте фразой «бросай пить – вставай на лыжи».

Сегодня президент России выступает в Москве с посланием Федеральному собранию. В ходе мероприятия он сообщил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Шутка такая есть: «Бросай пить – вставай на лыжи». Момент настал!» – сказал Путин.

Также президент высказался о строительстве новых спортивных объектов в регионах.

«Предлагаю за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего, в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов.

Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета», – заявил Путин.