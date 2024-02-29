«Шутка такая есть: «Бросай пить – вставай на лыжи». Момент настал!» Путин объявил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»

Теги Владимир Путин Политика Лыжи

Владимир Путин объявил о новом нацпроекте фразой «бросай пить – вставай на лыжи».

Сегодня президент России выступает в Москве с посланием Федеральному собранию. В ходе мероприятия он сообщил о запуске национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Шутка такая есть: «Бросай пить – вставай на лыжи». Момент настал!» – сказал Путин.

Также президент высказался о строительстве новых спортивных объектов в регионах.

«Предлагаю за счёт федеральных ресурсов ежегодно строить в регионах, прежде всего, в малых городах, сельских территориях, дополнительно не менее 350 спортивных объектов.

Это и универсальные комплексы, и быстро возводимые площадки, где смогут заниматься и дети, и взрослые, и целые семьи. Дополнительно направим на эти цели за 6 лет порядка 65 миллиардов рублей из федерального бюджета», – заявил Путин.

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56 комментариев
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Личное обращение к Димону
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Вообще-то бросай курить вставай на лыжи
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Момент настал - прими гастал!
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Он же уже запускал проект "бросай пить - иди в окопы".
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Зима кончается, самое время вставать на лыжии идти за пивом
+31
-2
+29
Ответ Александр Бородин
Вообще-то бросай курить вставай на лыжи
И вместо рака будет грыжа
+24
-1
+23
Классно будучи президентом в РФ идти на новые выборы. От своего лица обещаешь программы, триллиарды
чуть ли не из своего кармана выделяешь
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+21
Ответ Владислав Романов
Зима кончается, самое время вставать на лыжии идти за пивом
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
+21
-2
+19
Ответ Александр Бородин
Вообще-то бросай курить вставай на лыжи
Не может быть, как Путин сказал так и есть.
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+16
Ответ Lex Lex
Личное обращение к Димону
Он вам, не Димон!
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+16
Димооон!
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+12
Бросай пить, откидывай коньки
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Ответ Lex Lex
Личное обращение к Димону
Построить 350 стадионов, чтобы вывести Димона из запоя
+8
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Сначала с пивнушками на первом этаже каждого дома сделайте что-нибудь)
+10
-2
+8
По моему я это уже от него слышал и не раз. Что с обещанными случилось?
+8
0
+8
Ответ эльдар абдурахманов
По моему я это уже от него слышал и не раз. Что с обещанными случилось?
Через 4 года снова услышишь
+8
0
+8
Ответ Д.М. хозяин НБА
Классно будучи президентом в РФ идти на новые выборы. От своего лица обещаешь программы, триллиарды чуть ли не из своего кармана выделяешь
Догнать и перегнать Португалию уже было, что будет новое?
+9
-2
+7
Ответ dimur
Стою на асфальте я в лыжи обутый...
Толи лыжи не едут, толи я ...Россиянин!
+15
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+6
Смешная шутка
+6
0
+6
Главное не склеить ласты до конца проекта.
+5
0
+5
Ответ Ilyas Saduov
Как они достали со своей семьей и рождаемостью. Чайлд-фри это круто! Мне 29, не хочу и не планирую
Тебя принуждает рoжать кто-то?
+8
-3
+5
Ответ Ilyas Saduov
Как они достали со своей семьей и рождаемостью. Чайлд-фри это круто! Мне 29, не хочу и не планирую
Ты вообще кто? Сообщу тебе по секрету рожают не мужики, а женщины.
+4
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+3
Ответ Заборостроитель
Димооон!
Та да тантада та да да
+3
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Если путин обещал долгую жизнь, будет в точь наооборот🤭
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Было бы смешно, да хочется так плакать.... Шутник однако(((
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Раньше в космос запускали , ьеперб прлекты
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Лучше бы ты, Балодья, на них встал... И дёрнул куда подальше
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Очередной нацпроект, который провалиться? сколько их было с 2003 года, интересно хоть один до ума довели?
+3
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Хоть один нац проект и президентская программа оказались успешными?
+2
0
+2
Это вроде бы не шутка, а строчка из "Отпетых мошенников".
+2
0
+2
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