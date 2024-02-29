Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Петербург – его не пустили на рейс из Дубая. Квинси полетит отдельно

Квинси Промес не смог вылететь со «Спартаком» из Дубая в Санкт-Петербург.

По информации Metaratings, Промеса не пустили на самолет в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» – причина на данный момент неизвестна. Вместе с в ОАЭ остались еще два представителя « ». Сообщается, что задержка предварительно не связана с приговором суда в Нидерландах.

Как дополняет «Спорт-Экспресс», Промес отправится на матч с « » отдельно от команды – его вылет из Дубая ожидается сегодня ближе к ночи.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

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