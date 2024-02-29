Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Петербург – его не пустили на рейс из Дубая. Квинси полетит отдельно

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Спорт-Экспресс Футбол

Квинси Промес не смог вылететь со «Спартаком» из Дубая в Санкт-Петербург.

По информации Metaratings, Промеса не пустили на самолет в дубайском аэропорту «Аль-Мактум» – причина на данный момент неизвестна. Вместе с Квинси в ОАЭ остались еще два представителя «Спартака». Сообщается, что задержка предварительно не связана с приговором суда в Нидерландах.

Как дополняет «Спорт-Экспресс», Промес отправится на матч с «Зенитом» отдельно от команды – его вылет из Дубая ожидается сегодня ближе к ночи.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

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132 комментария
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Скорее всего перевес багажа
+355
-10
+345
Ответ Artonkin
Скорее всего перевес багажа
На 1300 кг?
+214
-9
+205
Наркотики и ножи надо было оставлять в номере
+105
-7
+98
Ответ Artonkin
Скорее всего перевес багажа
Ну, не сумел пройти человек досмотр. Не предупредили... Что злорадствовать-то сразу? Оставит нож и кое-что по мелочи расфасованное и полетит другим рейсом. Правда, возможно, в Нидерланды полетит... Но полетит же!
+88
-13
+75
"Не для протокола, борт-проводник, а для души мои слова тебе. Хитры вы, конечно, собаки легавые с подходцами вашими. Только ты учти, ножичков у нас на всех хватит"
+62
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его вылет из Дубая ожидается сегодня ближе к ночи.
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Его в темноте не видно будет штоле?)
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Квинси осознал, что ему нужен отдельный транспортный самолёт.
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Предложили транзит через Амстердам или Гаагу
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Ответ Штаны Габора Кирая
Газовые как обычно злорадствуют. Потом удивляться будут, почему их вся страна ненавидит.
Действительно, в Спартаке играет осужденный по тяжким уголовным статьям, а плохие мы.
+38
-9
+29
И там махровая русофобия.
+34
-6
+28
Ответ Artonkin
Скорее всего перевес багажа
Аленичева?
+25
0
+25
ты уехал, ты уехал в Петербург, а приехал а приехал в Амстердам)
+28
-3
+25
Рука Газпрома, не иначе.
+38
-15
+23
... полетит отдельно в Нидерланды
+17
-2
+15
С грузом был ?
+17
-4
+13
Ответ madaev
С грузом был ?
с весом
+13
-2
+11
"А на черной скамье-е, на скамье подсудимых!....")
+14
-4
+10
петляет братуха
+10
-1
+9
удивляет что в таком положении осмелился ещё куда то вылетать из РФ
+9
0
+9
Полетит не прямым, а со стыковкой в аэропорту Схипхол. Но рейса на Москву придется ждать 6 лет
+11
-3
+8
Ответ Геннадий Зайченко
Комментарий скрыт
)))
Антиспартаковский заговор Газпрома приобретает планетарный масштаб. А ведь об этом, пусть иногда и несколько завуалированно, предупреждали такие гиганты мысли, как Ловчев, Титов и Зарема...
+16
-9
+7
Не пускать в город трех революций наркобарона!!!! Из Пулково сразу по кольцевой в Торфяновку и перекинуть через забор финикам.
+9
-3
+6
Ответ Artonkin
Скорее всего перевес багажа
Мог ещё стюарда ножом пырнуть
+9
-3
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Летел в Питер , а попал в Амстердам. Вот же удивится
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Ну наркобаронам по статусу положен отдельный самолёт так-то)))
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Вариант лететь в багажном отсеке, как домашний питомец. Ну, или как Ури из Электроника :)
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Егор Титов: Ситуация Промеса дает ему положительный заряд эмоций... бгг
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почему в топиках про Антоху Промесова нету Спартакусов 1985, Иванов Петровых и т.п. Ковидов 19.05?? чего стесняются люди, которые увидел любую ветку неинтересного им Зенита, бегут туда роняя плов, а в тред своего кумира не заходят? ((
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
на шестерочку за него присядешь?)
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Ответ ShadyL
удивляет что в таком положении осмелился ещё куда то вылетать из РФ
а история с кокаином разве не намекает, что там много самоуверенности и мало мозгов?
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