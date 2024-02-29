«Джикия не усилил бы «Зенит». Я смотрю футбол глазами, а не жопой». Быстров о защитнике «Спартака»
Владимир Быстров объяснил, почему Георгий Джикия не смог бы усилить «Зенит».
«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.
При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.
Хотя что странно – Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».
Контракт 30-летнего защитника красно-белых истекает этим летом. В текущем сезоне футболист провел за команду 9 матчей.
На одесском,, Привозе" говорят культурнее...
Просто так, ничего не бывает.
Кому-то нужно вызвать волну обсуждения, чтобы слили энергию в пустоту.
На ровном месте. Там, где и обсуждать нечего.
Публичная личность, нынче теперь.
Отрабатывает свои серебрянники.
Когда-то нравился мне этот игрок. Именно как футболист.
Родиться человеком - большое счастье.
Остаться человеком - великий труд.
У Володьки Быстрова шоколадный глаз 👁
Виноват опять Питер)))