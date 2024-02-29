«Джикия не усилил бы «Зенит». Я смотрю футбол глазами, а не жопой». Быстров о защитнике «Спартака»

Владимир Быстров объяснил, почему Георгий Джикия не смог бы усилить «Зенит».

« не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.

При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.

Хотя что странно – Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

Контракт 30-летнего защитника красно-белых истекает этим летом. В текущем сезоне футболист провел за команду 9 матчей.