«Джикия не усилил бы «Зенит». Я смотрю футбол глазами, а не жопой». Быстров о защитнике «Спартака»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Георгий Джикия брань Гильермо Абаскаль Футбол

Владимир Быстров объяснил, почему Георгий Джикия не смог бы усилить «Зенит».

«Джикия не усилил бы «Зенит». Почему? Я смотрю футбол глазами, а не жопой, и видел, что Джикия сбавил в какой-то момент.

При этом и другие футболисты «Спартака» пожарили в каждом матче, но почему-то постоянно попадали в состав. Для меня это тоже странно.

Хотя что странно – Абаскалю привозят футболистов, и он должен их ставить. Есть агентские игры», – заявил бывший игрок «Зенита» и «Спартака».

 Контракт 30-летнего защитника красно-белых истекает этим летом. В текущем сезоне футболист провел за команду 9 матчей.

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64 комментария
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Кривляния в студии матчтв, увы, говорят об обратном.
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Жора усилит Зенит, если выйдет против него играть.
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Кому как не схлопотавшему леща в гей клубе знать о жопе
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Ждём статью, Жопа Володьки, где она сейчас?
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Ждём статью, Жопа Володьки, где она сейчас?
На станции Центральной🤓
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)))))))))))))))Культурная столица
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Я ей думаю - добавил Быстров
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Жирному всего 30 лет?! Ощущение, что уже давно за 40!
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Ждём статью, Жопа Володьки, где она сейчас?
У клуба грешники в спб он по щам выхватил
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Лексикон, однако...
На одесском,, Привозе" говорят культурнее...
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Ответ Spartakus1984
)))))))))))))))Культурная столица
так он в маскве живет
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«Но думаю как раз жопой», - добавил Володька.
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Ответ Otto Kretschmer
Не вижу никакой связи между Зенитом и Джикией, а эта тема почему-то мусолится.
Если звёзды зажигают - значит, это кому-нибудь нужно )
Просто так, ничего не бывает.
Кому-то нужно вызвать волну обсуждения, чтобы слили энергию в пустоту.
На ровном месте. Там, где и обсуждать нечего.
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Володька, я смотрю, не только рывочки практикует, но и йогой балуется: вон, третий глаз уже открыл🤓
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«Я смотрю футбол глазами, а не жопой. Жопой я думаю».
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Эх...Володя, Володя....
Публичная личность, нынче теперь.
Отрабатывает свои серебрянники.
Когда-то нравился мне этот игрок. Именно как футболист.
Родиться человеком - большое счастье.
Остаться человеком - великий труд.
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Вот те три, вот те два, вот те раз..
У Володьки Быстрова шоколадный глаз 👁
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Джикия не усилил бы и команду из медиафутбольной лиги, там игроки в два раза быстрее двигаются, чем он
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я думаю, его глаза именно - там...
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Не вижу никакой связи между Зенитом и Джикией, а эта тема почему-то мусолится.
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То, что Джикия стал толще, а играть стал хуже, можно увидеть даже жопой
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Глазами смотрит, а жопой подглядывает)))
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Но этого типа нет во управлении риобурга, а там чем смотрят во время карнавала никто не знает.
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Ответ Spartakus1984
)))))))))))))))Культурная столица
Родился в Душе, живёт в Москве
Виноват опять Питер)))
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жопой володька думает
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ВованТебе чем смотреть то, убогий. В зеркало посмотри. Твоя рожа и твоя ж..., идентичны. Как пел В. Высоцкий,, если поставить на углу(в данном случае, твою ж..., и морду), то люди скажут, что это два бандита
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Ждём статью, Жопа Володьки, где она сейчас?
На распутье)
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Ждём статью, Жопа Володьки, где она сейчас?
И аналогичного ника на форуме.
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Ответ <<Amstel Trigun>>
Ждём статью, Жопа Володьки, где она сейчас?
На Большом Каретном
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Ответ Чебурашка от Гены
В жопе тоже глаз есть. 🤣
Один глаз.
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