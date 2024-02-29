Камила Валиева выложила фото с ноутбуком, показав кадр с послания Путина Федеральному собранию

Теги сборная России фото женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Камила Валиева оценила послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Сегодня президент выступил в московском Гостином дворе.

«Сейчас я уже задумываюсь, в какой университет буду поступать, скажу честно, дается мне это сложно, потому что выбор действительно впечатляет. Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию – сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40!

Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ, мне кажется, что многие не сдают его только из-за волнения и огромного стресса. А еще появится проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», – написала фигуристка Валиева в телеграм-канале.

126 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Было бы смешнее, если бы рядом с кофе был кусок тортика. Дедушка-то уже в кадре есть
+171
-16
+155
Кринж
+161
-17
+144
Мда уж, Камила, в последнее время разочаровывает все больше, к сожалению, и дело тут даже не столько в полит.взглядах, хоть я и из тех, кого принято называть «либерахами», а в том, как много этой показухи в последнее время
Не удивлюсь, если скоро и в депутаты попадёт
+131
-15
+116
Забавно, что Валиевой даже нет 18, и на предстоящих «выборах» она не сможет голосовать. Но агитации от нее при этом больше, чем от доброй половины доверенных лиц, вместе взятых.
+100
-4
+96
Но спорт в России вне политики, не перепутайте!
+64
-3
+61
Согласно ч. 6. ст. 49 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» запрещается прямое или косвенное привлечение к предвыборной агитации лиц, не достигших возраста 18 лет на день голосования.
+51
-1
+50
Ответ Ashly
Комментарий скрыт
Более чем уверен, что если она откажется, никто ее в Сибирь не сошлет, максимум уменьшат количество получаемых плюшек. Но плюшки получать таким отвратительным образом она явно не против, поэтому и дальше будет продолжать это делать, а такие наивные, как вы, будут продолжать писать про бедного жеребенка, у которого нет выбора.
+50
-3
+47
мдя. печально складывается биография одной из самых талантливых фигуристок. пошла по партейной линии, тк скзт, уже в столь юном возрасте. эту спортсменку мы окончательно потеряли(
+47
-6
+41
Отлично, со спортом закончено, пора становиться депутатом ГосДумы
+39
-6
+33
Ответ D-eisler@yandex.ru
Комментарий удален модератором
А кто не позор? Коммунисты? Консерваторы? Монархисты? Силовики? Нынешняя мафия? Кто лучше то?
+37
-5
+32
Ответ Как дела на заводе
Комментарий скрыт
Как видишь наоборот)
+29
0
+29
Голосовать пока не может, но агитация уже во всю.
+28
-2
+26
Своего любимого деда смотрит
+27
-3
+24
Ответ esctyyyyy
Мда уж, Камила, в последнее время разочаровывает все больше, к сожалению, и дело тут даже не столько в полит.взглядах, хоть я и из тех, кого принято называть «либерахами», а в том, как много этой показухи в последнее время Не удивлюсь, если скоро и в депутаты попадёт
Только в России слово "либерал" (тот, кто провозглашает непоколебимость свобод и прав человека) является оскорблением.
+21
-1
+20
Онажеребенок!
+22
-2
+20
Это же прифотошопленный ноут?
Эксперты, проясните, плиз. Как будто перспектива какая-то не такая.
+23
-4
+19
Ох, Камила... Не той дорожкой ты пошла... Печально все это.
+22
-5
+17
Это уже даже и не смешно.
Неприятный осадок.
+20
-4
+16
То есть без Путина уже не в состоянии выбрать, к чему душа лежит? О чем вообще тогда говорить?
+17
-2
+15
ой, а хлебальничек такой умный сделала, ну няша
+17
-2
+15
Ответ CAB4yK
Это же прифотошопленный ноут? Эксперты, проясните, плиз. Как будто перспектива какая-то не такая.
да, перспектива искажена
+15
-1
+14
Новая "элита". Им и послание. Степанова как непосредственны участник подтвердит.
+14
-1
+13
Ответ CAB4yK
Это же прифотошопленный ноут? Эксперты, проясните, плиз. Как будто перспектива какая-то не такая.
Изображение на дисплее прифотошопленное, а сам ноут натуральный.
А насчёт перспективы (не ноута) вообще говорить нечего.
+12
0
+12
Ответ Андрей Рядькин
да, перспектива искажена
Ну, это, как говорится, кринж.
+11
0
+11
Слишком много новостей от этой допингистки
+20
-9
+11
Минус Камила...
+14
-3
+11
"Дороги, которые мы выбираем"...

Очень печально наблюдать, как спортивную карьеру талантливой фигуристки спустили под откос, а теперь втягивают в политические игрища.
+15
-5
+10
"А еще появится проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны."

Обещаю,говорит, много новых обещании.
И мало уже кто из его электората помнит,что он там обещал на прошлых выборах - " если не Печкин, то кто?" и они дальше будут гундосить про поднятие с колен и прочую лабуду. К сожалению, действительно самые простые механизмы манипуляции срабатывают, самые простые механизмы одурманивания работают и можно раз за разом использовать один и тот же механизм развода. Что после прошлых выборов получили его "голосователи"? Повышение пенсионного возраста. Что получать сейчас? Мобилизацию и налоги. Увы, такие режимы не про развитие страны, их единственная цель- удержание власти. И они будут делать все для этого. Как неделю назад убили отчаянную, иллюзорную надежду на избавление от дикости, морока, от страшного сна, в который мы все провалились и вокруг похорон творят сейчас бесовщину.
Ладно,зиму пережили и это переживем
+16
-6
+10
Это какой то пииииииип.
+11
-2
+9
Дайте мне лопату - я сейчас сама себя закопаю
+11
-3
+8
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий