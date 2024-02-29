Камила Валиева выложила фото с ноутбуком, показав кадр с послания Путина Федеральному собранию
Камила Валиева оценила послание Владимира Путина Федеральному собранию.
Сегодня президент выступил в московском Гостином дворе.
«Сейчас я уже задумываюсь, в какой университет буду поступать, скажу честно, дается мне это сложно, потому что выбор действительно впечатляет. Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию – сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40!
Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ, мне кажется, что многие не сдают его только из-за волнения и огромного стресса. А еще появится проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», – написала фигуристка Валиева в телеграм-канале.
Не удивлюсь, если скоро и в депутаты попадёт
Эксперты, проясните, плиз. Как будто перспектива какая-то не такая.
Неприятный осадок.
А насчёт перспективы (не ноута) вообще говорить нечего.
Очень печально наблюдать, как спортивную карьеру талантливой фигуристки спустили под откос, а теперь втягивают в политические игрища.
Обещаю,говорит, много новых обещании.
И мало уже кто из его электората помнит,что он там обещал на прошлых выборах - " если не Печкин, то кто?" и они дальше будут гундосить про поднятие с колен и прочую лабуду. К сожалению, действительно самые простые механизмы манипуляции срабатывают, самые простые механизмы одурманивания работают и можно раз за разом использовать один и тот же механизм развода. Что после прошлых выборов получили его "голосователи"? Повышение пенсионного возраста. Что получать сейчас? Мобилизацию и налоги. Увы, такие режимы не про развитие страны, их единственная цель- удержание власти. И они будут делать все для этого. Как неделю назад убили отчаянную, иллюзорную надежду на избавление от дикости, морока, от страшного сна, в который мы все провалились и вокруг похорон творят сейчас бесовщину.
Ладно,зиму пережили и это переживем