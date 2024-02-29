Камила Валиева выложила фото с ноутбуком, показав кадр с послания Путина Федеральному собранию

Камила Валиева оценила послание Владимира Путина Федеральному собранию.

Сегодня президент выступил в московском Гостином дворе.

«Сейчас я уже задумываюсь, в какой университет буду поступать, скажу честно, дается мне это сложно, потому что выбор действительно впечатляет. Сегодня слушала послание президента, в котором особое внимание он уделил инициативе по образованию – сейчас в стране 25 университетских кампусов, а будет 40!

Также порадовал тот факт, что у подростков появится возможность пересдать ЕГЭ, мне кажется, что многие не сдают его только из-за волнения и огромного стресса. А еще появится проект «Молодежь России». Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», – написала фигуристка Валиева в телеграм-канале.