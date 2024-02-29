Ходатайство СК о заочном аресте Савина рассмотрят 6 марта. Ему грозит до 5 лет тюрьмы по делу о дискредитации армии РФ
Ходатайство следствия о заочном аресте Евгения Савина будет рассмотрено 6 марта.
Как сообщают «РИА Новости», Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство СК РФ о заочном аресте Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии 6 марта.
Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). По данной статье экс-футболисту грозит до 5 лет колонии.
Судебное заседание назначено на 6 марта в 14:00.
Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).
В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.
То есть буквально человека, который, рискуя своей жизнью, спас заложников, посадил человек, приказавший брать штурмом школу в Беслане, из-за чего погибли 334 человека.
Его на суде ещё и попрекали тем поступком.
Евгению сил и здоровья! Вот они настоящие герои
а евгений конечно герой у нас?
И за всё это дали террористам, по сути кавказским хамасовцам, спокойно выехать на марше.Тем недобитым террористам которые потом вернутся и устроят Дубровку, Беслан и метро Рижское.Образцовая миротворческая операция прекрасной свободной России прошлого которую мы посмели потерять
Верховный суд этот приговор отменил, то есть, выкинул.
Суть твоих возражений непонятна от слова совсем.
Правда приговор потом выкинули, но это ж другое, понятное дело.