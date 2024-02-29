Ходатайство СК о заочном аресте Савина рассмотрят 6 марта. Ему грозит до 5 лет тюрьмы по делу о дискредитации армии РФ

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия Политика Р-Спорт Красава Футбол

Ходатайство следствия о заочном аресте Евгения Савина будет рассмотрено 6 марта.

Как сообщают «РИА Новости», Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство СК РФ о заочном аресте Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии 6 марта.

Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). По данной статье экс-футболисту грозит до 5 лет колонии.

Судебное заседание назначено на 6 марта в 14:00.

Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.

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80 комментариев
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Агония. Вчера осудили Олега Орлова, который в 1995 году добровольно обменял себя на заложников в Будённовске. Сейчас ему дали 2,5 года тюрьмы.
То есть буквально человека, который, рискуя своей жизнью, спас заложников, посадил человек, приказавший брать штурмом школу в Беслане, из-за чего погибли 334 человека.
Его на суде ещё и попрекали тем поступком.
Евгению сил и здоровья! Вот они настоящие герои
+73
-29
+44
Ответ Хамлет датский
Искореннять нужно 5 коллону внутри страны....это факт
Шиза
+39
-13
+26
Ответ Шам Вебер
Шиза
15 рублей сами себя не заработают. Прошу отнестись с пониманием ! 🤣
+24
-11
+13
Савин красавчик, поджог задницы в думе и ск.
+24
-15
+9
Ответ kvint(ksk)
Комментарий удален модератором
а сроки по этим фейковым депутатам, законам, следакам, делам и приговорам - тоже фейковые?... как весело, да? пока самого не коснется... нет, Россия 2024 это не фейки, Россия 2024 это когда можно весело похихикать над всем этим безвылазно сидя на диване...
+10
-2
+8
Ответ kvint(ksk)
Комментарий удален модератором
Написал чел с подпиской на "страну" У)) У вас там скоморох у власти сидит) Как насчет журналистки Дианы Панченко, а? Дело о госизмене завели за интервью с Лукашенко) Но это ж другое , понятное дело.
+25
-18
+7
Ответ Alex Armstrong
Агония. Вчера осудили Олега Орлова, который в 1995 году добровольно обменял себя на заложников в Будённовске. Сейчас ему дали 2,5 года тюрьмы. То есть буквально человека, который, рискуя своей жизнью, спас заложников, посадил человек, приказавший брать штурмом школу в Беслане, из-за чего погибли 334 человека. Его на суде ещё и попрекали тем поступком. Евгению сил и здоровья! Вот они настоящие герои
Беда конечно. Вопрос из книги Довлатова о 4 миллиона доносов актуален до сих пор, к сожалению.
+10
-6
+4
Ответ Андрей Валерьевич
Ума нет считай калека
самокритика это похвально.
+7
-3
+4
Ответ Я лопнул от смеха
Нормальный ход. Считай запрет на въезд, от русскоязычной рекламы отрезан ибо иноагент, вот теперь и посмотрим на этого заукра-горлопана
С голоду не помрет, не переживай, ботик...
+14
-11
+3
Ответ alexsisus8
Почему этот блогер не осветил с другой стороны тему о Донбассе?
Осветить что? Добряков "шахтеров" в отпуске или эспаньолов? Чет я не видел, как наши пропагандистские блогеры освещали другую сторону!
+9
-6
+3
Ответ Borsiano
А почему ты хочешь, чтобы у нас было как на Украине? Хочешь на запад равняться? Твои слова экстремизмом попахивают
Ни один нормальный человек не захочет, чтобы было как на украине,смысл существования которой сводится к ненависти к России и больше ничего.
+4
-1
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Написал чел с подпиской на "страну" У)) У вас там скоморох у власти сидит) Как насчет журналистки Дианы Панченко, а? Дело о госизмене завели за интервью с Лукашенко) Но это ж другое , понятное дело.
Диана Панченко красотка. И умная при этом.
+3
0
+3
Ответ Хамлет датский
Искореннять нужно 5 коллону внутри страны....это факт
Правильно. А то ишь развелась тут контра! Никакой пощады банде зиновьевцев-каменевцев!
+2
0
+2
Ответ Глыба
не жилось спокойно дурачку, придумал проблем себе, жене и ребенку
Он прекрасно сейчас живвет с семьей. Проблемы всегда видятся только у таких как вы.
+7
-5
+2
Ответ Alex Armstrong
Агония. Вчера осудили Олега Орлова, который в 1995 году добровольно обменял себя на заложников в Будённовске. Сейчас ему дали 2,5 года тюрьмы. То есть буквально человека, который, рискуя своей жизнью, спас заложников, посадил человек, приказавший брать штурмом школу в Беслане, из-за чего погибли 334 человека. Его на суде ещё и попрекали тем поступком. Евгению сил и здоровья! Вот они настоящие герои
Это тот, который вместе с Ковалевым уговаривал наших бойцов сдаваться? Да ему радоваться надо, что только спустя 30 лет под суд попал и смешным сроком отделался.
+16
-14
+2
Ответ Илья Савчук
Он прекрасно сейчас живвет с семьей. Проблемы всегда видятся только у таких как вы.
Недавно про него на ютабе была программа, жена там просто в шоке, от того что этот дуремар творит. Она жила в москве как царица, а теперь в какой-то дыре без перспектив. с таким мужем враги не нужны. Для вида, она конечно улыбается, но там всё ясно
+2
0
+2
Ответ Borsiano
А за кого возьмутся потом? Кормить людей ненавистью к кому-то продолжать надо, это отвлекает от остального, на это можно списывать все проблемы. Не приведет ли эта дорожка потом к тебе и твоим близким?
Товарищи, произошла чудовищная ошибка 😂
+4
-2
+2
Ответ Алешка Терминатор
В последние два года наша власть много сделала для этого. Спасибо ей за это! Конечно, ещё не все кто надо выехали за Верхний Ларс, не все кто надо стали иноагентами. Но именно в последние два года была проделана очень правильная, качественная работа по искоренению пятой колонны.
А за кого возьмутся потом? Кормить людей ненавистью к кому-то продолжать надо, это отвлекает от остального, на это можно списывать все проблемы. Не приведет ли эта дорожка потом к тебе и твоим близким?
+4
-2
+2
Ответ Хамлет датский
Искореннять нужно 5 коллону внутри страны....это факт
Так он на Кипре.
+4
-2
+2
Ответ Alex Armstrong
Агония. Вчера осудили Олега Орлова, который в 1995 году добровольно обменял себя на заложников в Будённовске. Сейчас ему дали 2,5 года тюрьмы. То есть буквально человека, который, рискуя своей жизнью, спас заложников, посадил человек, приказавший брать штурмом школу в Беслане, из-за чего погибли 334 человека. Его на суде ещё и попрекали тем поступком. Евгению сил и здоровья! Вот они настоящие герои
какой то бред написал.
а евгений конечно герой у нас?
+11
-10
+1
Ответ Rio de Janeiro
А как нужно было поступать в Беслане? Кстати, не напомните, сколько человек в Будённовске погибло в котором не было штурма?
Ни одного во время штурма . Не было штурма . В основном погибли люди , которым не повезло попасть на пути бандитов к больнице. Заложников отпустили , дав боевикам уехать.
+2
-1
+1
Ответ Alex Armstrong
Агония. Вчера осудили Олега Орлова, который в 1995 году добровольно обменял себя на заложников в Будённовске. Сейчас ему дали 2,5 года тюрьмы. То есть буквально человека, который, рискуя своей жизнью, спас заложников, посадил человек, приказавший брать штурмом школу в Беслане, из-за чего погибли 334 человека. Его на суде ещё и попрекали тем поступком. Евгению сил и здоровья! Вот они настоящие герои
Так причина ареста и приговора какая, почему не написал?
+19
-18
+1
Ответ kvint(ksk)
Ни одного во время штурма . Не было штурма . В основном погибли люди , которым не повезло попасть на пути бандитов к больнице. Заложников отпустили , дав боевикам уехать.
Погибло 129 человек и ещё 13 беременных женщин потеряли детей в зародыше.Более 400 раненых...
И за всё это дали террористам, по сути кавказским хамасовцам, спокойно выехать на марше.Тем недобитым террористам которые потом вернутся и устроят Дубровку, Беслан и метро Рижское.Образцовая миротворческая операция прекрасной свободной России прошлого которую мы посмели потерять
+1
0
+1
Ответ Vitto
С голоду не помрет, не переживай, ботик...
А ботик если эти комментарии не напишет, то помрёт, ну можно наверно войти в положение
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+1
Ответ chatone gpt0ne
Али судили за то, что отказался служить в армии и состоялся суд присяжных, который постановил - виновен (никаких 5 лет там даже рядом не стояло, суд присяжных не определяет срок)... а дальше "В июне 1971 года Верховный суд США отменил приговор на том основании, что Мухаммед имел право на отказ от службы по соображениям совести" - как звучит, да? совсем не как ты подал "выкинули приговор"... и да, это совсем "другое"...
Присяжные признали виновным, судья вынес наказание - 5 лет (еще 10 тыс баксов штрафа).
Верховный суд этот приговор отменил, то есть, выкинул.
Суть твоих возражений непонятна от слова совсем.
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Написал чел с подпиской на "страну" У)) У вас там скоморох у власти сидит) Как насчет журналистки Дианы Панченко, а? Дело о госизмене завели за интервью с Лукашенко) Но это ж другое , понятное дело.
Или пятилетний срок, который америкосы впаяли Мухаммеду Али за то, что тот был против войны во Вьетнаме.

Правда приговор потом выкинули, но это ж другое, понятное дело.
+2
-1
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Ответ Замкнул в пустые
Жду его жёппу карамельную ИК-2, Ирк. Обл
Не, он в Россию не вернётся, уже давно сделал свой выбор, за кого он. Ну и хорошо, пусть занимается своей пропагандой подальше от границ нашей Родины
+4
-3
+1
Ответ Илья Савчук
самокритика это похвально.
Сгинь отседова
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Ответ Глыба
не жилось спокойно дурачку, придумал проблем себе, жене и ребенку
Комментарий удален модератором
Ответ Roman Dementiev
Комментарий удален модератором
СЛушай, вот ты написал про пенс возраст, про доллар за сотку, тебя лайкнули 15 раз, то есть ты написал, то в чем вообще не разбираешься и тебя лайкнули такие же умники, не думал изучить предмет?
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0
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