Ходатайство СК о заочном аресте Савина рассмотрят 6 марта. Ему грозит до 5 лет тюрьмы по делу о дискредитации армии РФ

Ходатайство следствия о заочном аресте Евгения Савина будет рассмотрено 6 марта.

Как сообщают «РИА Новости», Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство СК РФ о заочном аресте по делу о дискредитации российской армии 6 марта.

Блогеру вменяют часть 1 статьи 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации). По данной статье экс-футболисту грозит до 5 лет колонии.

Судебное заседание назначено на 6 марта в 14:00.

Напомним, в начале прошлого года в отношении основателя клуба «Красава» возбудили административное дело за видеоролик с участием украинских футболистов, опубликованный в 2022 году – тогда Савин был оштрафован на 50 тысяч рублей за совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ).

В сентябре прошлого года стало известно о возбуждении уголовного дела за публичную дискредитацию ВС РФ после проверки интервью Ксении Собчак, опубликованного в апреле.