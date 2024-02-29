В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая, и отказались от дальнейших комментариев
В пресс-службе «Спартака» заявили, что ситуация Квинси Промесом непростая.
От каких-либо дальнейших комментариев в московском клубе отказались, сообщает телеграм-канал SHOT.
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.
Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.
Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями
Спартак выбрал вариант продвигать повестку "своих не выдаём", "санкции против России", "загнивающая Европа" через ветеранов, сочувствующих и откровенно проплаченных спикеров, вместно работы на трансферном рынке.
Так тупо было дешевле.
(как это сделал бы любой европейский клуб)
Тогда сохранили бы репутацию и не ударили в грязь
А как же так, наш тушинский брат ведь не нарушал законы Дубая ! 🤣
Предыдущая была такой:
https://ibb.co/RC0HrXQ 😃
А не подкупать ветеранов клуба и не слушать упоротых русофобов ( а люди видят в других себя) типа Милонова,Журовой,Захаровой...
Когда, если не сейчас?
Все поймут и и простят )