В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая, и отказались от дальнейших комментариев

В пресс-службе «Спартака» заявили, что ситуация Квинси Промесом непростая.

От каких-либо дальнейших комментариев в московском клубе отказались, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями