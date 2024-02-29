В «Спартаке» заявили, что ситуация с Промесом непростая, и отказались от дальнейших комментариев

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

В пресс-службе «Спартака» заявили, что ситуация Квинси Промесом непростая.

От каких-либо дальнейших комментариев в московском клубе отказались, сообщает телеграм-канал SHOT.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля.

Напомним, суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Промес задержан, его не выпустили из ОАЭ. Онлайн с деталями и мнениями

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275 комментариев
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спартачку еще повезло, что этот позорный день будут вспоминать только раз в 4 года, бгг😁
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Ответ Red_Marlboro_
Спартак позор России ☝
Теперь уже и всего мира. Парадокс - еврокубков нет, но на международной арене спартак продолжает позориться. Стабильность😎
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«Надо хорошенько всё разнюхать для начала», добавили в пресс-службе Спартака😏
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Ответ mean machine/
Как же стыдно за наш Спартак!
Чувак, ты за неполные 6 лет настрочил почти 23к комментов - во где стыд, тока испанский.
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А че там непростого? Торговец смертью должен сидеть в тюрьме
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Спартак позор России ☝
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+73
Зимой надо было активно замену Промесу искать-покупать, а не делать вид, что всё в порядке.

Спартак выбрал вариант продвигать повестку "своих не выдаём", "санкции против России", "загнивающая Европа" через ветеранов, сочувствующих и откровенно проплаченных спикеров, вместно работы на трансферном рынке.

Так тупо было дешевле.
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Барыгу хапнули 😂😂
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+38
Зачем он вообще туда полетел? Предупреждали и обсуждали это заранее…
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Спартак: "Менты щемят, долю просят. Ищем старшего решить вопрос"
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А уже можно констатировать, что Спартак - это первый клуб РПЛ, который провалил весенний отрезок чемпионата за сутки до его начала?
+35
-7
+28
Ответ angry horse
Ну как тут перестать смеяться над кб-посмешищем?😁
А ведь надо было просто разорвать контракт
(как это сделал бы любой европейский клуб)

Тогда сохранили бы репутацию и не ударили в грязь
+37
-10
+27
Ответ Атакующий Юран
Зачем он вообще туда полетел? Предупреждали и обсуждали это заранее…
привык к безнаказанности
+25
-2
+23
Как же стыдно за наш Спартак!
+78
-58
+20
Изящный способ решения проблемы Промеса и для Лукойла-Спартака и для разделившихся болельщиков
+19
-1
+18
Новая отмазка болельщиков спартака выглядит так:

А как же так, наш тушинский брат ведь не нарушал законы Дубая ! 🤣

Предыдущая была такой:

https://ibb.co/RC0HrXQ 😃
+26
-11
+15
В нормальном клубе отстранили бы от команды до решения по аппеляции. А потом либо расторжение контракта,либо возвращение в основу.

А не подкупать ветеранов клуба и не слушать упоротых русофобов ( а люди видят в других себя) типа Милонова,Журовой,Захаровой...
+17
-2
+15
Мясные, самое время сниматься с чемпионата.
Когда, если не сейчас?
Все поймут и и простят )
+25
-11
+14
Ответ Камбоджа Иванов
Комментарий скрыт
Ага, тоже норм. Но разница, что половина из них на форуме баскета. Либо ответы и общение. А парни в основной своей массе "болеющие за Зенит" (или просто болеющие) большую часть комментят Спартак, а не свою любимую команду.
+23
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+12
Ответ Mrtg
Комментарий скрыт
и зачем ты смотришь?
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+12
Что тут сложного не понимаю. Есть приговор, есть ордер, есть взаимодействие государств.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
«Надо хорошенько всё разнюхать для начала», добавили в пресс-службе Спартака😏
Тяжёлый был день у меня но,вы сделали мой день этим коментом.РЖУ😂😂😂😂
+11
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+8
Спартак не может без позора. Надо было или расторгать контракт и выдавать его сразу, либо оставлять в России. А так получается, что... позор очередной получается.
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+7
Ну а что они скажут: руководству зная что футболист в международном розыске проводить сборы надо было в крыму....
+8
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Спецально для Промеса на нашем радио играет песня едем в магадан
+7
-1
+6
забудьте про Промеса - он едет домой.
+8
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Ответ В поисках смысла
Сами не могут, ОАЭ поможет
7-1))))
+6
0
+6
Ответ Доктор Броманталь
Комментарий удален модератором
что несёшь
+12
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+6
Юристам Спартака большой привет, надо было сборы в Абхазии проводить. От туда выдачи нет. Тушинский Эскобар должен сидеть!
+9
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+5
Да чего там комментировать. Либо Нидерланды дотянулись, либо его прям с наркотой или ножом приняли, какие тут ещё могут быть варианты, бггг
+6
-1
+5
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