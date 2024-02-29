Фанаты «Аль-Насра» вывесили баннер «CR7 – лучший бомбардир мира» и скандировали имя Роналду на 7-й минуте

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем Футбол

Фанаты «Аль-Насра» посвятили баннер Криштиану Роналду.

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема» (4:4) фанаты «Аль-Насра» вывесили баннер в честь 39-летнего португальца: «CR7 – лучший бомбардир мира».

Кроме того, болельщики скандировали имя Криштиану на 7-й минуте. Сам форвард пропускал игру из-за дисквалификации.

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64 комментария
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А в итоге Талиска отгрузил хет-трик и даже пенальти реализовал.
+34
-7
+27
Голы без пенальти в этом сезоне:
Криштик - 26 голов в 35 матчах
Талиска - 25 голов 31 матче

Один замыкатель, а второй вингер.
+29
-12
+17
Это были маман, Катя Авейру, Криш джуниор и ещё парочка прислуг.
+27
-11
+16
Ответ Vinnipukh Vinni
А в итоге Талиска отгрузил хет-трик и даже пенальти реализовал.
и тишина на спортсе:(
размером ботокса не вышел:)
+23
-9
+14
Ответ VERBLYUD
Голы без пенальти в этом сезоне: Криштик - 26 голов в 35 матчах Талиска - 25 голов 31 матче Один замыкатель, а второй вингер.
Одному 30 лет а второму 39!
+11
-3
+8
не удивлюсь, что это целиком проплачиная акция клуба. дабы хоть как-то отбелить португальского павлина.
+17
-9
+8
Ответ Александр Северный
не удивлюсь, что это целиком проплачиная акция клуба. дабы хоть как-то отбелить португальского павлина.
Начнем с того, что термин "фанаты Аль-Насра" звучит примерно как "бразильские поклонники хоккея"
+6
0
+6
Ну кстати молодцы. Не стали преувеличивать. Да, лучший бомбардир мира. Но не игрок)
+16
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+6
Ответ Крушение баварского драндулета
А в итоге Аль-Наср пропустил 4 гола от худшей команды чемпионата, потерял шансы на чемпионство, Талиска привёз последний гол.
Это потому что Кришти не было. Он же там центральный защитник или вратарь.
+9
-3
+6
Знаем мы, как бюджетников заставляют такие акции проводить😁
+8
-3
+5
а фанаты соперника скадировали "Месси, Месси лучший". кто же прав?
+8
-4
+4
Так и быть, шарф Аль-Насра пока в безопасности🙌
+9
-5
+4
будь это действительно великий игрок то скандировали бы не на какой то минуте а ВЕСЬ МАТЧ как это делают когда играет ВЕЛИКИЙ МАЭСТРО ЛИОНЕЛЬ МЕССИ - чемпион МИРА! и даже игроки и болельщики СОПЕРНИКОВ аплодируют ему без устали!!!!!
+21
-18
+3
Ответ Мохнатый55
Роналду в ответ схватился за пах.
Не он ,а нейросети )
+3
0
+3
Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
будь это действительно великий игрок то скандировали бы не на какой то минуте а ВЕСЬ МАТЧ как это делают когда играет ВЕЛИКИЙ МАЭСТРО ЛИОНЕЛЬ МЕССИ - чемпион МИРА! и даже игроки и болельщики СОПЕРНИКОВ аплодируют ему без устали!!!!!
всегда знал что фанаты Месси за Путина
+5
-2
+3
Ответ Александр Северный
не удивлюсь, что это целиком проплачиная акция клуба. дабы хоть как-то отбелить португальского павлина.
видимо нормально там платят, потому что когда Роналду забивает там вечно весь стадион "Си" кричит, видимо и в Саудовской Аравии свои бюджетники есть кого силой и бесплатно загоняют на стадион чтобы "Си" покричали обязательно... эх(( детей со спортса не проведешь конечно, всё вычислили
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И кричали Месси Месси
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Лучший
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Ответ Вальдано
Липовая, не липовая - зачем этот жест показал в мусульманской стране с законами шариата?.. И не единожды.. Он озабоченный?.. Ответ будет про Авейру?.. Или Месси виноват, что ему дискву дали?..
Не знаю законы шариата досконально не изучал. Сомневаюсь, что там запрещено иметь член, хотя с футбольными правилами это никак не связано. Слышал только, что там мужеложество карается, поэтому меси с де полем и агуерой туда решили не соваться.
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Ответ Крушение баварского драндулета
А в итоге Аль-Наср пропустил 4 гола от худшей команды чемпионата, потерял шансы на чемпионство, Талиска привёз последний гол.
С кринжем будто претендовали на титул🤣
Аль Хиляль 3:0 с кринжем в составе в принципиальном матче.
+5
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Ответ Роман
Роналду выкрикивают лучший бомбардир. А Месси фанаты гнали из ПСЖ. Вот вся разница.
Все справедливо, фаны Роналду кричат лучший бомбандир, а тренеры и футбольные журналисты называют официально Месси лучшим футболистом.Все по делу
+4
-2
+2
Ответ Vinnipukh Vinni
А в итоге Талиска отгрузил хет-трик и даже пенальти реализовал.
Там Талиска ещё и от пенальти отказался, а так мог бы и покер оформить в этой встрече, а ты представить себе такое можешь, что так мог поступить Кринж7 в матче?!!!
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+2
Ответ Vinnipukh Vinni
Как только криштиботы не пытаются натягивать Кришти на глобус ))) Получается смешно. На деле Кришти пришёл в Аль Наср и лишил его первого места. Всё как всегда. Про его позорище в Ювентусе и МЮ не буду напоминать.
Чел, который настолько жаждет увидеть где-то неудачу Роналду, что восторгается игрой Талиски в матче, где тот привёз решающий гол и похоронил шансы на титул, говорит кому-то про натягивание совы на глобус=)) 🚑
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Ответ Oleg
С кринжем будто претендовали на титул🤣 Аль Хиляль 3:0 с кринжем в составе в принципиальном матче.
С Роном у них было бы 58 очков сейчас, у Хиляля 59.
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Ответ Вальдано
Так жест зачем показал в прошлом матче? В результате дисква.. Где профессиональное отношение к делу?.. Осуждение будет?.. Или проще : а вот если бы да кабы?.
Липовая дисква. Меси каждый матч то за горло кого-то схватит, то козявку вытрет, то миньет перед трибунами изобразит, на ван Гала набросится, гадостей в микрофон наговорит, и ничего ему за это не бывает.
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Ответ King_X
Похвалили Криша, а оскорбились мессибои)) Те самые, что на ветке писали про его реакцию на крики с трибун, мол, не может прооигнорить - прибежали сюда восхвалять арга 😂 Это так иронично, угар
Что бы покричать Месси бюджетников не сгоняют)
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Ответ Вальдано
А кто виноват, что играли без Роналду?.. Неужели оборона Насра?.. Хе..
ФИФА конечно же
специально продвинули дисквалификацию, чтобы Роналду не мог забить много мячей и выиграть золотой мяч
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Ответ Игорь Климов
Там Талиска ещё и от пенальти отказался, а так мог бы и покер оформить в этой встрече, а ты представить себе такое можешь, что так мог поступить Кринж7 в матче?!!!
Уже отдавал за МЮ Бруну
Фернандеш его не забил
Странно, что один из главных фанатов Рона этого не знает
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Ответ Крушение баварского драндулета
Только месифаны искренне верят, что за оборону отвечает только 5 человек, а остальные в это время должны вести себя вот так: https://youtu.be/7yEz5Zr6_zw https://www.youtube.com/shorts/516YkfAwNNw?feature=share https://youtu.be/D0ZbQ0JXwQk
Ахах, было смешно))
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Ответ Крушение баварского драндулета
Липовая дисква. Меси каждый матч то за горло кого-то схватит, то козявку вытрет, то миньет перед трибунами изобразит, на ван Гала набросится, гадостей в микрофон наговорит, и ничего ему за это не бывает.
Липовая, не липовая - зачем этот жест показал в мусульманской стране с законами шариата?.. И не единожды.. Он озабоченный?.. Ответ будет про Авейру?.. Или Месси виноват, что ему дискву дали?..
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