Фанаты «Аль-Насра» вывесили баннер «CR7 – лучший бомбардир мира» и скандировали имя Роналду на 7-й минуте
Фанаты «Аль-Насра» посвятили баннер Криштиану Роналду.
Во время матча чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Хазема» (4:4) фанаты «Аль-Насра» вывесили баннер в честь 39-летнего португальца: «CR7 – лучший бомбардир мира».
Кроме того, болельщики скандировали имя Криштиану на 7-й минуте. Сам форвард пропускал игру из-за дисквалификации.
Криштик - 26 голов в 35 матчах
Талиска - 25 голов 31 матче
Один замыкатель, а второй вингер.
размером ботокса не вышел:)
Аль Хиляль 3:0 с кринжем в составе в принципиальном матче.
специально продвинули дисквалификацию, чтобы Роналду не мог забить много мячей и выиграть золотой мяч
Фернандеш его не забил
Странно, что один из главных фанатов Рона этого не знает