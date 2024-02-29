Фанаты «Аль-Насра» вывесили баннер «CR7 – лучший бомбардир мира» и скандировали имя Роналду на 7-й минуте

Фанаты «Аль-Насра» посвятили баннер Криштиану Роналду.

Во время матча чемпионата Саудовской Аравии против « » (4:4) фанаты « » вывесили баннер в честь 39-летнего португальца: «CR7 – лучший бомбардир мира».

Кроме того, болельщики скандировали имя на 7-й минуте. Сам форвард пропускал игру из-за дисквалификации.