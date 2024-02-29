Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой
Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.
«Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал сегодня, 29 февраля, апелляцию на решение CAS (по делу Валиевой)», – сообщили в пресс-службе.
В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады-2022.
вероятность подобных процессуальных нарушений близка к нулю.
еще ни одно из решений CAS за последние годы не было отменено по таким основаниям.
то есть это значит априори, что наши казённые деньги - коту под хвост, а точнее - под распил карманных юристов
То дело отправят на пересмотр с новой панелью судей
А там могут и в кодекс посмотреть и дать максимум 2 года
Ибо даже на злом западе все в шоке от 4 лет дисквалификации,ибо ожидали от 3 месяцев до года
Объективность ВАДА должна быть поставлена под сомнение. Никогда еще они не были так публичны в попытках предвосхитить дело в течение нескольких часов после утечки информации о ребенке.
да, вы правы, наказание китайскому пловцу было отменено потому, что китайской стороне удалось доказать расистские взгляды одного из судей.
и это был единственный случай в истории, когда федеральный суд швейцарии отменил решение CAS.
жду от высококвалифицированной российской защиты подобного же сенсационного успеха!