Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой

Теги сборная России допинг Олимпиада-2022 женское катание командные соревнования дисквалификации Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда. 

«Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал сегодня, 29 февраля, апелляцию на решение CAS (по делу Валиевой)», – сообщили в пресс-службе.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады-2022. 

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92 комментария
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в федеральном суде швейцарии решения CAS уже нельзя обжаловать по существу, а лишь по процессуальным нарушениям в ходе судебного процесса!
вероятность подобных процессуальных нарушений близка к нулю.
еще ни одно из решений CAS за последние годы не было отменено по таким основаниям.
то есть это значит априори, что наши казённые деньги - коту под хвост, а точнее - под распил карманных юристов
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Видно для видимости
+18
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+14
Ответ Железная Леди
А остальные аппеляции где? Где подписанная всей командой аппеляция? лично меня интересует она?
Ну и каша у тебя в голове..
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Если я правильно понимаю, в гражданском суде можно оспаривать только процедурные моменты вердикта CAS.
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Позориться так уж до конца. Нас ждут еще недели нытья, оскорблений и прочего бреда со всех щелей на тему Валиевой.
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Ответ papadok
Если я правильно понимаю, в гражданском суде можно оспаривать только процедурные моменты вердикта CAS.
Да,но если ты докажешь нарушения в процедуре

То дело отправят на пересмотр с новой панелью судей

А там могут и в кодекс посмотреть и дать максимум 2 года

Ибо даже на злом западе все в шоке от 4 лет дисквалификации,ибо ожидали от 3 месяцев до года
+13
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Ответ Большой Влад
Я думаю, что аргумент будет основан на несвоевременном уведомлении и новых процедурах, которые они разработали специально для теста Камилы. Я не думаю, что они обычно пошли бы на все, чтобы найти положительный тест на сумму ниже порога. В частности, задержка уведомления до тех пор, пока Камила не была в Китае, означала, что она не могла проводить расследование, тестировать добавки, еду и смотреть камеры видеонаблюдения в течение двух месяцев после положительного теста. Найти доказательства, которые могли бы очистить ее имя, на тот момент было практически невозможно.
Новые процедуры были применены, чтобы убедиться, что тест не ошибочный! Допинг был обнаружен уже при первом исследовании! Ну сколько можно уже сочинять про поиск допинга, читайте внимательно решение cas.
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+8
Ответ Владимир Харько
Ну раз зарегистрировали, значит дело рассмотрят и основания для этого есть.
Апелляции всегда регистрируются на суть дела это не отображается
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Ответ Россия будет свободной
в федеральном суде швейцарии решения CAS уже нельзя обжаловать по существу, а лишь по процессуальным нарушениям в ходе судебного процесса! вероятность подобных процессуальных нарушений близка к нулю. еще ни одно из решений CAS за последние годы не было отменено по таким основаниям. то есть это значит априори, что наши казённые деньги - коту под хвост, а точнее - под распил карманных юристов
во-первых, если зарегистрировали , то увидели основание; во-вторых случаи были и относительно недавно, например, китайский пловец, докпзал предвзятость судьи и потом при новой панели КАС добился другого решения по своему делу
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+7
О! Я ждал эту новость) Да, шансов на успех ничтожно мало, но эту стадию тоже нужно пройти.
+12
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+5
Ответ shep007
Позориться так уж до конца. Нас ждут еще недели нытья, оскорблений и прочего бреда со всех щелей на тему Валиевой.
А потом они снова проиграют
+8
-3
+5
Ответ Россия будет свободной
в федеральном суде швейцарии решения CAS уже нельзя обжаловать по существу, а лишь по процессуальным нарушениям в ходе судебного процесса! вероятность подобных процессуальных нарушений близка к нулю. еще ни одно из решений CAS за последние годы не было отменено по таким основаниям. то есть это значит априори, что наши казённые деньги - коту под хвост, а точнее - под распил карманных юристов
Так вроде самое удачное время снова ныть и обвинять во всех смертных грехах англосаксов)
+8
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Чиновники делают вид, что работают.
+6
-2
+4
Ответ ДИОНИС
Ну, и правильно! Надо идти до конца. Терять уже нечего!
Только народные деньги.
+8
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Ответ Ann P
А потом они снова проиграют
Все, кто читал этот 130-страничный отчет CAS понимают, что эта апелляция априори проиграна.
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Ответ Чёрный тюльпан
За свои деньги (хотя у неё их нет, потому что всё с подачек из кормушки) пусть судится, сколько ей душе угодно, а за деньги налогоплательщиков позорить страну, по крайней мере ещё больше, не надо, итак репутация ниже плинтуса.
с января она не имеет право на какое-то гос.финансирование... так что можете успокоиться....
+7
-4
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Ответ Wiley Fox
Наши идиоты идут на разрыв с CAS CAS есть последняя инстанция в мире спорта
Нет. Используют последнюю возможность изобразить отстаивание интересов Валиевой.
+3
0
+3
Ответ Ливия
Буду рада, если это поможет отстоять золото командника. СК, Мишки, Марк точно не виноваты в этом. Бесконечно жаль их - выложились на 2-х программах, старались и вот так.
Не поможет
+4
-1
+3
Ответ Anisu
Французский юрист не может идти в суд Швейцарии
Значит он найдёт швейцарского посредника. Обойдётся ещё дороже. Интересно, за чей счёт банкет?
+3
0
+3
Ну, и правильно! Надо идти до конца. Терять уже нечего!
+8
-5
+3
Гадать исход дела не будем, но пожелаем разрешения вопроса наилучшим образом✨️✨️✨️ для нашей талантливой фигуристки Камилы Валиевой❤️🤞
+16
-13
+3
Даже интересно какие швейцарские адвокаты согласились ее защищать
+4
-1
+3
Апелляцию на самих себя подавать надо. Устроили цирк с конями.
+5
-3
+2
Ответ Александр
всё зависит от аргументации... и проделанной работе "дома"... дело "дрявое" со всех сторон... там чуть ли не по каждому пункту "вопросы",..
Два года они не смогли ничего сделать, а сейчас что изменилось ?
+3
-1
+2
Кроме того, пиндосы и WADA всего через несколько дней после утечки положительного результата Валиевой уже требовали привлечь к ответственности окружение Валиевой и добивались дисквалификации на 4 года до завершения расследования.

Объективность ВАДА должна быть поставлена под сомнение. Никогда еще они не были так публичны в попытках предвосхитить дело в течение нескольких часов после утечки информации о ребенке.
+12
-10
+2
Ответ Екатерина Субботина
во-первых, если зарегистрировали , то увидели основание; во-вторых случаи были и относительно недавно, например, китайский пловец, докпзал предвзятость судьи и потом при новой панели КАС добился другого решения по своему делу
увидели основание для регистрации жалобы? )) это успех, да!

да, вы правы, наказание китайскому пловцу было отменено потому, что китайской стороне удалось доказать расистские взгляды одного из судей.

и это был единственный случай в истории, когда федеральный суд швейцарии отменил решение CAS.

жду от высококвалифицированной российской защиты подобного же сенсационного успеха!
+8
-6
+2
Ответ Xxx_Fss
Да,но если ты докажешь нарушения в процедуре То дело отправят на пересмотр с новой панелью судей А там могут и в кодекс посмотреть и дать максимум 2 года Ибо даже на злом западе все в шоке от 4 лет дисквалификации,ибо ожидали от 3 месяцев до года
Если кто-то идёт в суд, возможно, это тот же «французский» юрист с Орденом Дружбы, для этого могут быть две причины - либо есть-таки какие-то процедурные зацепки, либо кому-то морочат голову и тянут процесс, чтобы срубить бабла.
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0
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Ответ Большой Влад
Встанет вопрос о предвзятости эстонцев с антироссийскими убеждениями.
Да, там был эксперт от ВАДА русский эстонец, живущий в Финляндии врач хоккейной команды, который вышел из наблюдательного совата РУСАДА в знак протеста и написал об этом в соцсетях.
+5
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+2
Ответ Владимир Харько
Ну раз зарегистрировали, значит дело рассмотрят и основания для этого есть.
Дело, то есть апелляцию расмотрят, но не факт, что там есть основания для отмены решения КАС.
+4
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Очень хорошо, потому что от этого зависят также медали командника.
+7
-6
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