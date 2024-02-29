Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Валиевой

Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию по делу Камилы Валиевой.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Федеральный верховный суд Швейцарии зарегистрировал сегодня, 29 февраля, апелляцию на решение CAS (по делу Валиевой)», – сообщили в пресс-службе.

В январе Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за допинг. Она была лишена золотых медалей чемпионата Европы и командного турнира Олимпиады-2022.