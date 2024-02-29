«Спартак» проведет матч с «Факелом» в «Лужниках» («Матч ТВ»)

Теги Спартак Лужники премьер-лига Россия Лукойл Арена стадионы Матч ТВ Футбол

«Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках».

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В четверг комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арена» регламенту.

В связи с этим красно-белые должны найти другой стадион для проведения матча 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» 10 марта.

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40 комментариев
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Абаскаль виноват, добавил Мостовой, он в футбол не играл...
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Лужа - самая Удобная и комфортная арена в мск . Не вижу минусов
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+17
Ответ Древний спартач
Не переживай , Промес сегодня в ночь на 1 марта вылетает .
1 марта 2030 года вы хотели сказать?
+6
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Там фото газона выложили. Такое ощущение, что на нем всю зиму коров пасли. Или не коров?...
+13
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+5
Какой хитрый ход, чтобы в Лужниках проходили матчи)
Но вообще абсурд, конечно. В том году огород в Воронеже был норм, а тут вдруг в Москве проблемы нашли. Смешно.
+13
-9
+4
Ответ hulk&boloto
Абаскаль виноват, добавил Мостовой, он в футбол не играл...
Надо на батл с Заремой
«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово. Я помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне. Зато Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все
Мало того, что у них буква погасла на следующий день, и далеко не сразу исправили — теперь еще и поле. «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны менеджеров», — сказала Зарема «СЭ».
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Ответ Russ Ivan
Свободу Квинси Промесу!!!
Узник совести! 🤣
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блин, а ведь это красотища! Нас ждёт, возможно, самый атмосферный матч всего сезона с Колхозным Панком в Лужниках! Товарищи из Воронежа, завидую по-хорошему :)
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+2
Ответ Древний спартач
Не переживай , Промес сегодня в ночь на 1 марта вылетает .
А прилетит в утро на 8-ое
+3
-2
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«Спартак» проведет матч с «Факелом» в «Лужниках», пока на его стадионе кинологические службы МВД будут проводить поисковые мероприятия.
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Ответ Russian Horse
Квинси закладки прятал 🧂
Не получилось собрать плюсики...)
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+1
Сказ о том, как упасть в Лужу второй раз за день.
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Ответ Russ Ivan
Свободу Квинси Промесу!!!
Свободу дубайским политзаключенным!
+1
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+1
Ответ Evgeny Valyaev
Какой хитрый ход, чтобы в Лужниках проходили матчи) Но вообще абсурд, конечно. В том году огород в Воронеже был норм, а тут вдруг в Москве проблемы нашли. Смешно.
Что смешного? В Воронеже есть еще один стадион чтоб на него матч перенести?
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Ответ Денис Уколов
Мне от дома минут 15 до Лужников, но как с абиком будут обстоять дела, не нужно ли будет покупать билет отдельно?
дают бесплатный новый билет в таких случаях на абик, новый так как место надо определить
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Ответ Russ Ivan
Свободу Квинси Промесу!!!
Лет через шесть))
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играли бы уже в Дубаях, там бы и Промес помог
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Все правильно. С прямым конкурентом только на самом большом стадионе
+3
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все троллили про бакланов и ворье в Питере..
по факту лучшая арена страны в любое время года и остальные "добытчики" нефти народной вынуждены мыкаться по съемным квартирам)))...ох уж эта столица..
+7
-7
0
Мне от дома минут 15 до Лужников, но как с абиком будут обстоять дела, не нужно ли будет покупать билет отдельно?
+2
-2
0
Комментарий удален модератором
Свободу Квинси Промесу!!!
+28
-28
0
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