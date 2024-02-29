«Спартак» проведет матч с «Факелом» в «Лужниках» («Матч ТВ»)

«Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках».

Об этом сообщает « » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В четверг комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля « » регламенту.

В связи с этим красно-белые должны найти другой стадион для проведения матча 20-го тура Мир с «Факелом» 10 марта.