«Спартак» проведет матч с «Факелом» в «Лужниках» («Матч ТВ»)
«Спартак» сыграет с «Факелом» в «Лужниках».
Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В четверг комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей пришла к выводу о несоответствии поля «Лукойл Арена» регламенту.
В связи с этим красно-белые должны найти другой стадион для проведения матча 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» 10 марта.
Но вообще абсурд, конечно. В том году огород в Воронеже был норм, а тут вдруг в Москве проблемы нашли. Смешно.
«Никогда такого не было. Впервые в истории «Спартака» поле не готово. Я помню, как Тедеско каждый день меня просил фотографировать поле и присылать ему как расставлены лампы, особенно трава во вратарской зоне. Зато Малышев все сборы провел в Дубае, хотя генеральный директор должен оставаться в офисе. Отсюда все
Мало того, что у них буква погасла на следующий день, и далеко не сразу исправили — теперь еще и поле. «Лукойл» не заслуживает такого отношения со стороны менеджеров», — сказала Зарема «СЭ».
по факту лучшая арена страны в любое время года и остальные "добытчики" нефти народной вынуждены мыкаться по съемным квартирам)))...ох уж эта столица..