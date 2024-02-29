Зарема о «Спартаке»: «Надо очень постараться не закончить в топ-3. В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону» – этому нет прощения. Я верю в моих парней»

Зарема Салихова оценила перспективы «Спартака» в весенней части сезона.

– В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне « », у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» с другими бразильцами, , который закупается исключительно футболистами из стран СНГ.

«Рубин» без … Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И еще «Сочи», который борется в стыковой зоне. Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте.

Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.

– Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3?

– Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну, как обычно, – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В первом матче после рестарта Мир РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с « » – игра 19-го тура Мир РПЛ пройдет 2 марта. После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, набрав 30 очков.