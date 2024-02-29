Зарема о «Спартаке»: «Надо очень постараться не закончить в топ-3. В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону» – этому нет прощения. Я верю в моих парней»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Руби Сочи Клаудиньо Хвича Кварацхелия Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова оценила перспективы «Спартака» в весенней части сезона.

– В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ.

«Рубин» без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И еще «Сочи», который борется в стыковой зоне. Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте.

Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.

– Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3?

– Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну, как обычно, – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В первом матче после рестарта Мир РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом» – игра 19-го тура Мир РПЛ пройдет 2 марта. После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, набрав 30 очков.

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63 комментария
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Верит в её парней? 🤔
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+41
Понял из вью, что: 1. От Акрона - боль, а от Зенита уже привычно. 2. Есть у нее какие-то парни в Спартаке, которые не всегда попадают в состав. 3. Спартак - проект.
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Ответ Pertinax Gandi
Верит в её парней? 🤔
Леонид догадывается, что они есть.
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+18
Как бы то ни было не нужно говорить Зареме за всех, уже давно забыли про Акрон и мало кто разочаровался в Абаскале, адекватные болельщики видят его работу, поддерживают его и команду, прогресс не видит только слепой и предвзятый...
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+14
Акрон в тех играх на вылет, прошёл многие команды, да и Краснодар их победил с большим трудом. Разочарование больше от отсутствия прогресса в игре, когда команда не может переломить неудачно складывающийся матч.
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Зачем мнение абсолютного футбольного дилетанта постить? Когда все хорошо это её заслуга, когда плохо это все другие виноваты, а она чуть ли не царица футбольного менеджмента , вся её суть
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Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было не нужно говорить Зареме за всех, уже давно забыли про Акрон и мало кто разочаровался в Абаскале, адекватные болельщики видят его работу, поддерживают его и команду, прогресс не видит только слепой и предвзятый...
Ну эта весна - ключевая для Абаскаля.
Проведет ее так же как прошлую, никаких оправданий уже не хватит - надо расставаться!
+5
-2
+3
Ответ Вячеслав Припузов
Как бы то ни было не нужно говорить Зареме за всех, уже давно забыли про Акрон и мало кто разочаровался в Абаскале, адекватные болельщики видят его работу, поддерживают его и команду, прогресс не видит только слепой и предвзятый...
а в чём прогресс? Команду весь 2023 год лихорадит, необъяснимые выходы Мозеса и Медины в центре полузащиты не приносили пользу, а только нарушали баланс, Бонгонда начал хорошо, потом быстро сдулся, кто кроме Пруцева спрогрессировал-то?
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
А кто её "парни"?
Те, у кого сейчас удачный отрезок.
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"Я верю в моих парней" - это типа она их обслуживает или что имелось в виду
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А кто её "парни"?
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Ответ mean machine/
Понял из вью, что: 1. От Акрона - боль, а от Зенита уже привычно. 2. Есть у нее какие-то парни в Спартаке, которые не всегда попадают в состав. 3. Спартак - проект.
«Парень, который не попадает» это Жирный Жора, что ли? Кто там ещё есть из олдовых лавочников? Что там у неё с ними происходит?
Спартак это проект, естественно. Проект «инородная команда».
+4
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Так ведь они же и приглашали Абаскаля. Не пойму я её претензий к тренеру.
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А почему у Динамо ноль на трансферы? Перед стартом сезона нормально закупились, никого из ключевых в межсезонье не отдали, нужно было покупать просто, чтобы кого-то купить? Вратарь нужен нормальный, но взять кого-то, кто гарантировано сильнее Шунина/Лещука, да еще и с паспортом, просто негде.
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Весна пришла - хны-хны проснулись ! )))
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В Абаскале разочаровались (!). Однако. А кто, стесняюсь спросить, очаровался им и почему, когда привел его в клуб?! Не семейка ли Федуна?! Она самая, Салихова в том числе: назначен в июне 2022 г., а Лукой стал собственником позже - в августе 2022 г. Так что это ваша с Федуном креатура, этот ноунейм Абаскаль!
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Ответ Pertinax Gandi
Верит в её парней? 🤔
А парни знают, что они её?😊
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Ответ Caniball
Сыгралась пара Бабич-Дуарте. Прутцев - прибавил. Игнатов - прибавил. Литвинов - весной был очень хорош. Промес - не теряет свой уровень и мотивацию это все в плюс. В минус: Джикия сдал. Тут чисто отношение к себе. Бонгонда - хорошее начало. Потом - плохо. Мозес - как Джикия видимо, снизил требования к себе. Медина - вообще не игрок центра и тем более разыгрывающий мяч. Остальные ни хуже не стали, не свой максимум не показали. Весна 2024 даст на многие вопросы ответы. Раз оставили Абаскаля в декабре 2023, значит судить будем в мае 2024.
Я не говорю, что его надо обязательно убирать, но прогресса-то в целом нет, если весной что-то изменится, буду рад
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Ответ .ru
Я верю в моих парней. Вопрос, сколько минут на поле им отведут... Белоснежка, ты бы хоть поимённо назвала... своих гномов
Одного точно зовут Нюхач.
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Всегда когда она говорит, кажется что бредит. Как и Мостовой.
+2
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+1
Ответ mean machine/
Понял из вью, что: 1. От Акрона - боль, а от Зенита уже привычно. 2. Есть у нее какие-то парни в Спартаке, которые не всегда попадают в состав. 3. Спартак - проект.
4. Абаскаль - разочаровал.
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Ответ Pertinax Gandi
Верит в её парней? 🤔
должны удержаться в 10-ке..... но это не точно.
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Ответ mean machine/
Одного точно зовут Нюхач.
мне больше нравится его погоняло на иностранный манер... Кокси
привет, Андрей... надеюсь вы не сильно разочаруете Зарему в её парнях
да и нам ваша со Спартаком ничеечка не помешает...
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Попросим Зарему огласить список её парней, интересно будет узнать кто они, да и им самим наверное....
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Я верю в моих парней. Вопрос, сколько минут на поле им отведут...
Белоснежка, ты бы хоть поимённо назвала... своих гномов
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Веришь в "своих" парней? Кто ты, воин?
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*с какой кстати
Ахаха!))
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Вся Россия желает вам вылета в фнл после того как вы укрываете кголовника наркошу
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«Надо очень постараться не закончить в топ-3. Верю в парней». Верит, что парни постараются и не закончат в топ-3?
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Вера это все, что у Спартака передаётся по наследству)))
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