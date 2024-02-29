Зарема о «Спартаке»: «Надо очень постараться не закончить в топ-3. В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону» – этому нет прощения. Я верю в моих парней»
Зарема Салихова оценила перспективы «Спартака» в весенней части сезона.
– В Абаскале разочаровались после проигрышей «Акрону». Этому нет прощения и оправдания. Может и третьим закончить на фоне «Динамо», у которого ноль на трансферы, вечно покидающего «Зенит» Клаудиньо с другими бразильцами, ЦСКА, который закупается исключительно футболистами из стран СНГ.
«Рубин» без Хвичи… Кто-нибудь может назвать состав «Рубина»? И еще «Сочи», который борется в стыковой зоне. Очень надо постараться не закончить хотя бы на третьем месте.
Я верю в моих парней. В их силах и желании побеждать нет никаких сомнений. Вопрос, сколько минут на поле им отведут.
– Будет ли реформа в «Спартаке» при непопадании в топ-3?
– Не будет, расскажут, что надо работать, проект в долгую перспективу, ну, как обычно, – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В первом матче после рестарта Мир РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом» – игра 19-го тура Мир РПЛ пройдет 2 марта. После 18 туров красно-белые занимают 5-е место в таблице, набрав 30 очков.
Проведет ее так же как прошлую, никаких оправданий уже не хватит - надо расставаться!
Спартак это проект, естественно. Проект «инородная команда».
привет, Андрей... надеюсь вы не сильно разочаруете Зарему в её парнях
да и нам ваша со Спартаком ничеечка не помешает...
Белоснежка, ты бы хоть поимённо назвала... своих гномов
Ахаха!))