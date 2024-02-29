В «Спартаке» сообщили, что проблемы с газоном возникли из-за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества снега»

Теги Спартак премьер-лига Россия Организация РПЛ Лукойл Арена Факел стадионы Футбол

В «Спартаке» назвали причину проблем с газоном на «Лукойл Арене».

«Сегодня комиссия РПЛ по допуску футбольных полей посетила домашний стадион «Спартака».

После проведения необходимых замеров было выявлено несоответствие поля стандартам РФС и регламенту РПЛ. В связи с этим матч 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» будет проведен на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время. 

Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии. 

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона.

Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», – говорится в сообщении «Спартака».

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74 комментария
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Рекордное количество "снега" выпало на "траву", поэтому в ОАЭ приходится снимать некоторых с рейсов?
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Надо Мишку Борзыкина на поле выпустить. После новостей о Промесе, тут никакого подогрева не понадобится.
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Клятый Газпром! Давит самобытный красно-белый клуб везде и всюду. И полицией ОАЭ управляет и погодой в Москве. Какие еще доказательства заговора вам нужны.
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Спартак планировал к возобновлению сезона посадить газон и сделать всё, чтобы голландцы не накрыли Промеса

Но в руководстве всё перепутали, потому не накрыли газон и посадили Промеса
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Пресс служба Зенита сделала заявление:
"А это мы еще даже не начинали".
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В России - стадионы надо строить с крышей!!!
Не будет никаких проблем ни с подогревом, ни с газоном, ни со снегопадом, но многие кто настроил влупив много денег - видимо не в курсе, что Россия - северная страна.
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
тонко,не все поймут)
Ну не такой уж и тяжелый ребус)
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Промеса задержали в ОАЭ и в тот же день у Спартака проблемы с травой. Совпадение? Не думаю
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А на ЦСКА арене, на арене Локомотива и Динамо видимо снег не падал. Даже снег в заговоре против Спартака участвует.
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Ну ничего, скоро ни "снега", ни "травы" не будет, главный дилер на трансфер в Голландию внезапно подался
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Как-то всё пошло не так
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Как я понимаю - рекордное выпало только над Лукойл-ареной? А над другими - менее-рекордное?
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Раздолбаи на всех уровнях
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Мне уже самому кажется что это откровенный заговор против нашего Спартака! )))
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Ответ Злодей Спб
Пресс служба Зенита сделала заявление: "А это мы еще даже не начинали".
даже начинать ничего не надо.самоубийцы
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Промес : а и не снег это вовсе.
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Ответ kokabil
Ну не такой уж и тяжелый ребус)
школьники местные точно))
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Ответ kokabil
Ну не такой уж и тяжелый ребус)
смотрел тут один из камеди клаб,где блоггершу паша воля(пенза,90е) спрашивал простые вещи,та даже названия городов в стране не знала.типа "а это где а это что"....просранное поколение,так что для них это тяжелый ребус..
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Ответ Камбоджа Иванов
Рекордное количество "снега" выпало на "траву", поэтому в ОАЭ приходится снимать некоторых с рейсов?
Говорят, выпало чуть больше 1,3 тонны снега на траву.
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Черная полоса пошла у господ кабешников. Не позавидуешь))
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А в Воронеже из-за этого вылилось рекордное количество спартаковской вони!
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Нууууу ребята...вот это вот вы дали... Что ж за времена-то, всё сыпется и теряет в качестве, даже здесь:)) Смеяться-то грешно...
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Реновация ̶п̶о̶-̶с̶о̶б̶я̶н̶и̶н̶с̶к̶и̶ по-спартаковски
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а помните, мы опасались, что Спартак перестанет быть клоунским клубом после ухода Федуна?))
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Зато собрали урожай озимых трюфелей )
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Очевидно, что это питерские виноваты. Есть инфа, что прямо сейчас уничтожают записи видеонаблюдения.
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
1.на фоне выпадения рекордного количества снега» ---------------- зимой в феврале??данунах)) 2.уже давно+ на термометрах... 3.даже коммунальщики работают лучше работников спартака.. падение продолжается
Судя по тексту, у них накрылся подогрев.
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Ответ Нейтральный критик
Судя по тексту, у них накрылся подогрев.
все бабло от нефти на помаду экскорта,я понимаю
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Ответ Остап Бендер Сгибальщик
1.на фоне выпадения рекордного количества снега» ---------------- зимой в феврале??данунах)) 2.уже давно+ на термометрах... 3.даже коммунальщики работают лучше работников спартака.. падение продолжается
Ты наверно в космосе живешь? Плюс на термометрах в Москве наступил буквально 2-3 дня назад. Половину января и весь февраль сыпал снег, его в этом году высыпало столько, сколько не падало лет наверно пять. И коммунальщики точно так же весь февраль бьются с этим снегом
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Ответ Rustam Guseynoff
Ты наверно в космосе живешь? Плюс на термометрах в Москве наступил буквально 2-3 дня назад. Половину января и весь февраль сыпал снег, его в этом году высыпало столько, сколько не падало лет наверно пять. И коммунальщики точно так же весь февраль бьются с этим снегом
нет,я в Питере живу и снег у нас валил тоже.просто у вас стадион-гавно и работники гавно.все просто
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