В «Спартаке» сообщили, что проблемы с газоном возникли из-за «аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества снега»

В «Спартаке» назвали причину проблем с газоном на «Лукойл Арене».

«Сегодня комиссия РПЛ по допуску футбольных полей посетила домашний стадион «Спартака».

После проведения необходимых замеров было выявлено несоответствие поля стандартам РФС и регламенту РПЛ. В связи с этим матч 20-го тура Мир РПЛ с «Факелом» будет проведен на другом стадионе. Подробности переноса игры клуб сообщит в ближайшее время.

Зимой клуб проводил плановую реновацию футбольного поля. Реновация проходила в плановом режиме. В начале февраля поле находилось в идеальном состоянии.

Затем из-за аварийной остановки системы подогрева на фоне выпадения рекордного количества атмосферных осадков в виде снега, который скопился на поверхности укрывного материала, было повреждено молодое газонное покрытие. Это вызвало глобальное повреждение газона.

Ряд экстренных мер по восстановлению качественных характеристик поля, принятых и проведенных агротехнической службой, даст результат позже. Повторный осмотр комиссии РПЛ по допуску футбольных полей запланирован на начало марта», – говорится в сообщении «Спартака».