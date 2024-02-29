Появились фото состояния газона на стадионе «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Арена стадионы Футбол

Появились фото состояния газона на стадионе «Спартака».

В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры против «Факела» на другой стадион.

«Спартак», таким образом, не сможет сыграть в 20-м туре Мир РПЛ с «Факелом» на своей арене. Игра запланирована на 10 марта. 

Фото: «РБ Спорт»

Худший день «Спартака». Еще и «Лукойл Арена» не допущена к РПЛ
 

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81 комментарий
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Всю траву забрал Промес
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На груди джикии и то больше волос,чем там травинок.
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29 февраля прям какой-то черный день для Спартака…
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Ответ Древний спартач
Комментарий удален модератором
А помните время Федун уйдет и все будет топ?
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Скоро взойдёт.. Картошка.. 😂
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Ответ angry horse
В таком хлеву, помнится, Роналдо насиловал спартачок в 98-м 😁
Спарведливости ради, там травы вообще не было, смотрел тот матч по ТВ, это болотная жижа была ))
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А чего хотеть если в наших СНИП даже спортивный газон это - благоустройство. До сих пор помню как один строитель говорил:"стадион на 90% готов, осталось газон постелить". Там даже не было понимания, что газон это главное, а трибуны и лестницы это вторично. И за газоном нужно ухаживвть, тем более зимой.
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Малышеву - приготовиться на выход!Провал по всем фронтам. Состояние своего собственного поля и нерасторгнутый вовремя контракт с Промесом - его личный косяк! Любой адекватный чел не допустил бы такого. К Химкам и к Торпедо на поклон теперь. ))
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В таком хлеву, помнится, Роналдо насиловал спартачок в 98-м 😁
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Колхоз. Во всём.
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ну прямо как тундра вокруг лукойловской буровой...
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Промеса нету, разметку нечем нарисовать даже
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Ты посмотри! Промес перед сборами всю траву выкосил!
+7
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Нормальный газон, эксклюзивный, авторский
+5
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Красивое
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Ответ Вальдано
Скоро взойдёт.. Картошка.. 😂
Семенной материал хоть голландский?)
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Это не дело конечно же! Но, я пару раз видел поле в Воронеже! Соответствовало ли оно регламенту?🤔🤔🤔
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Ответ Asdf Qwerty
Всю траву забрал Промес
Промес чтобы его не выдали выделил специальный белый порошок под разметку стадиона Спартака
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Огород, господа..
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+3
Ответ dmtrlebedeff
Это не дело конечно же! Но, я пару раз видел поле в Воронеже! Соответствовало ли оно регламенту?🤔🤔🤔
Регламент может быть не совсем логичный по некоторым пунктам. Тут очевидно, что на поле просто отсутствует трава в минимально предусмотренном регламентом процентном соотношении. Но бегать конечно можно по такому полю, и оно достаточно твердое. В Воронеже же было максимально мягкое, пропитанное из-за трехдневных осадков водой поле, из которого вылетали куски дерна. Да играть на таком скорее всего еще хуже, но оно было покрыто травой почти полностью. Чувствуете разницу?
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Даже ковры после 20 лет пользования выглядят лучше
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Ну вполне, вполне, можно было бы обыграть как что-то вроде "во время подготовки к матчу мы вдохновлялись ретро-эстетикой старого доброго настоящего футбола", залить поле водой, чтобы везде были лужи и снимать матч на аутентичные камеры 90-х годов.. Эх, было бы велико
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Ответ angry horse
В таком хлеву, помнится, Роналдо насиловал спартачок в 98-м 😁
Не там хлев пошибше был
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Так он и к 14 марта к матчу за кубок не подрастет, тоже надо переносить, чтобы не убить.
А к 30 марта уже будет лучше.
Хотя этот газон лучше того, на котором играли осенью в Воронеже.
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Убожество ,триллионы тратятся на эту бюджетную помойку с 0 выхлопом ,за газоном ухаживать не могут ,зэка позорного покрывают,мерзость ,а не клуб .Болельщики 7партака убогие и больные люди
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Ответ NIK7478
Малышеву - приготовиться на выход!Провал по всем фронтам. Состояние своего собственного поля и нерасторгнутый вовремя контракт с Промесом - его личный косяк! Любой адекватный чел не допустил бы такого. К Химкам и к Торпедо на поклон теперь. ))
Зачем чушь про контракт писать, если не в теме? Контракт можно в любой момент расторгнуть без компенсации, если Промеса посадят.
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Ответ Вальдано
Скоро взойдёт.. Картошка.. 😂
А.Г. Лукашенко ®
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Ответ NIK7478
Малышеву - приготовиться на выход!Провал по всем фронтам. Состояние своего собственного поля и нерасторгнутый вовремя контракт с Промесом - его личный косяк! Любой адекватный чел не допустил бы такого. К Химкам и к Торпедо на поклон теперь. ))
Я вообще поразился, когда узнал, где откопали это чудо! Руководил какой-то фигнёй кынсалтинговой, попутно летал в Ливерпуль на матчи своих птичек - и тут, на тебе - генеральный директор Спартака!
Что в голове у руководства - загадка...
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Ностальгия по 90ым
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Такое ужасное состояние на первый взгляд, что быстро вернуть кондиции поляне будет очень сложно. Провал конечно, какими бы сложными ни были погодные условия, но в первую очередь вина агрономов и менеджмента.
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