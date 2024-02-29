Появились фото состояния газона на стадионе «Спартака».

В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры против «Факела» на другой стадион.

«Спартак», таким образом, не сможет сыграть в 20-м туре Мир РПЛ с «Факелом» на своей арене. Игра запланирована на 10 марта.

Фото: «РБ Спорт»

Худший день «Спартака». Еще и «Лукойл Арена» не допущена к РПЛ

