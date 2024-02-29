Появились фото состояния газона на стадионе «Спартака»
Появились фото состояния газона на стадионе «Спартака».
В четверг, 29 февраля, комиссия РПЛ признала несоответствующим состояние поля на «Лукойл Арене» и заявила о необходимости переноса игры против «Факела» на другой стадион.
«Спартак», таким образом, не сможет сыграть в 20-м туре Мир РПЛ с «Факелом» на своей арене. Игра запланирована на 10 марта.
Фото: «РБ Спорт»
Худший день «Спартака». Еще и «Лукойл Арена» не допущена к РПЛ
А к 30 марта уже будет лучше.
Хотя этот газон лучше того, на котором играли осенью в Воронеже.
Что в голове у руководства - загадка...