Промес находится в отделении полиции Дубая (Baza)
Квинси Промес задержан в ОАЭ.
По данным телеграмм-канала Baza, футболист «Спартака» уже несколько часов находится в отделении полиции Дубая.
Ранее Промес не смог вылететь со «Спартаком» из ОАЭ в Россию. Он был задержан на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Отмечается, что вместе с Промесом остались сотрудники службы безопасности «Спартака». Причина задержания пока неизвестна.
Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.
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А в России даже FAN ID у Промеса не отозвали, хотя так упарывались по "безопасности" на стадионе и фильтрации неблагонадёжных посетителей.
Надеюсь в участке бригада шахтёров проводит Антошке ректальный досмотр. Вдруг он отонну кокаина заначил в себе.
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Лично мне все очевидно. Единственный вопрос в том, какой "гений" решил проводить сбор именно в ОАЭ в такой ситуации???