Промес находится в отделении полиции Дубая (Baza)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес задержан в ОАЭ.

По данным телеграмм-канала Baza, футболист «Спартака» уже несколько часов находится в отделении полиции Дубая.

Ранее Промес не смог вылететь со «Спартаком» из ОАЭ в Россию. Он был задержан на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Отмечается, что вместе с Промесом остались сотрудники службы безопасности «Спартака». Причина задержания пока неизвестна.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А забанить в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

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439 комментариев
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Надеюсь отправят в Нидерланды. Должен сидеть.
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дубай включился в галактический антиспартаковский заговор
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Красавцы
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Вот это поворот
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Будет первый в истории трансфер после закрытия ТО))
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Нельзя наркотики продавать, получается?
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Ответ Отец Абду
Поворот не туда:)
не в ту дверь
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Наркоторговец должен сидеть в тюрьме
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Ответ bellyashe
дубай включился в галактический антиспартаковский заговор
«Миллер лично вызвал наряд полиции, чтоб подстраховаться перед матчем» ©️ Зарема
+111
-9
+102
Ответ Alex Oz
Вот это поворот
Поворот не туда:)
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-5
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Ответ dinm 8
Красавцы
Это ношфспину! Теперь от ОАЭ.
+94
-18
+76
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Тяжёлый случай. Удачи вам.
+79
-18
+61
Ответ Alex Gelaev
Комментарий удален пользователем
как любой наркоторговец. Абсолютно не жаль. Наркоторговцам, убийцам и насильникам нет места в обществе, кем бы они ни были, даже если это мои родственники, я останусь при своём мнении. Никакой толерантности.
+58
-2
+56
Ответ Alex Gelaev
Комментарий удален пользователем
А я за что?
+81
-25
+56
Бывайте, ихтиандры!
+54
-2
+52
Там вроде Мамаев отдыхает, пусть хоть заскочет, чай конфеты передаст, расскажет как входить в хату
+46
-1
+45
Рука Зенита??
+47
-4
+43
Это уже интересно

Добро пожаловать в ФК Dubai Police?:) Лучший зимний трансфер в истории РПЛ!
+50
-7
+43
Ответ bellyashe
дубай включился в галактический антиспартаковский заговор
Е. Титов против такого беззакония!
+44
-4
+40
похоже всё таки влип... по самые Нидерланды
+40
-4
+36
Нормальные авиакомпании не пускают на борт пассажиров, объявленных в международный розыск.

А в России даже FAN ID у Промеса не отозвали, хотя так упарывались по "безопасности" на стадионе и фильтрации неблагонадёжных посетителей.

Надеюсь в участке бригада шахтёров проводит Антошке ректальный досмотр. Вдруг он отонну кокаина заначил в себе.
+48
-13
+35
хорошая новость
+37
-7
+30
В Москве в полиции он смелый был. А как в Дубаи?
+35
-6
+29
Ответ Supervoit
Комментарий скрыт
Да мне все равно.
+49
-21
+28
это нормально.о чем думали в Спартаке?там в принципе думать и Спартак это несовместимые вещи последние лет 30
+37
-9
+28
Ответ damondiamond
Нельзя наркотики продавать, получается?
Питерские подкинули, век воли не видать! И стуканули прямо накануне матча века (воли не видать)!
+33
-5
+28
Если все закончится хорошо (депортацией в Нидерланды), очень хочется послушать вопли спартаковцев, которые будут защищать этого прекрасного высокодуховного человека.
+30
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+25
И прилетит Промес в Питере лет так через 7-8. Сыграть за ветеранов Спартака.
+25
-1
+24
Между Нидерландами и ОАЭ действует соглашение об экстрадиции: каждая сторона по запросу обязуется выдать другой любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.
_______________
Лично мне все очевидно. Единственный вопрос в том, какой "гений" решил проводить сбор именно в ОАЭ в такой ситуации???
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+22
Большинство пользователей спортса предвидели такой расклад в Дубае. Странно, почему Промес не читал наши комментарии?
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