Промес находится в отделении полиции Дубая (Baza)

Квинси Промес задержан в ОАЭ.

По данным телеграмм-канала Baza, футболист «Спартака» уже несколько часов находится в отделении полиции Дубая.

Ранее Промес не смог вылететь со « » из ОАЭ в Россию. Он был задержан на погранконтроле в дубайском аэропорту «Аль-Мактум». Отмечается, что вместе с Промесом остались сотрудники службы безопасности «Спартака». Причина задержания пока неизвестна.

Ранее суд в Амстердаме заочно приговорил Промеса к 6 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков, впоследствии его адвокаты обжаловали вердикт. Футболист объявлен в международный розыск.

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