❄️ Финал Кубка России. Егорова победила в индивидуальной гонке, Гореева – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Миронова – 5-я

Теги сборная России жен результаты Кубок России Лариса Куклина Татьяна Акимова (Семенова) Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Наталья Гербулова Кристина Резцова Виктория Сливко Светлана Миронова Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Казакевич Елизавета Каплина Полина Шевнина Екатерина Носкова (Мошкова) Валерия Каюмова (Васнецова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Кира Дюжева Юлия Шеллер Биатлон

29 февраля на этапе Кубка России в Уфе пройдет женская индивидуальная гонка.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

5-й этап (финал)

Уфа

Индивидуальная гонка

Женщины

1. Анастасия Егорова – 42.13,1 (1)

2. Анастасия Гореева – 10,3 (1)

3. Наталия Шевченко – 41,1 (2)

4. Наталья Гербулова – 49,4 (1)

5. Светлана Миронова – 57,7 (1)

6. Анастасия Шевченко – 1.10,7 (1)

7. Анастасия Батманова – 1.27,3 (2)

8. Виктория Сливко – 1.29,0 (3)

Результаты обновляются.

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96 комментариев
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Светлане зачёт за гонку. Молодец.
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Вечная память русскому воину. А я думаю, почему Гришиной не видно последнее время... Хорошо же выступала на старте сезона.
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Молодчина Миронова. Хорошо гонку провела.
+10
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+9
Ответ Евсей Пролеткин
Уважаемый комментатор! какая она звезда? Миронова. уже два сезона не выступает. Вы сами в это верите. что говорите. не стрелять , не бежать
Звезда, не звезда , но только за последние 5 лет только у нее и у Резцовой личные медали на этапах КМ .
+7
0
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Ух ты... Акимова!
Ну.. пожелаем обойтись без пушного зверька)
+7
-1
+6
Губерниев бубнит только про себя любимого, СБР и белорусов. Явного лидера Егорову вообще проигнорировали и едва-едва вспомнил про нее. Лучше бы в своей консерватории порядок навел.
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0
+6
Ого, Акимова стартует. Интересненько
+7
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Ответ Svetmel
Ого, Акимова стартует. Интересненько
Герои Пхенчхана.)
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Очень интересная гонка, надоело нытье Губерниева про индивидуалки. Была бы полноценная - вообще красота.
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Две Насти, Наташки и Света устроили огонь)) Шевченко крута, конечно. Идет тихонечко всю гонку, а потом как полминуты отчекрыжит)))
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Ну уж в цветах-то Светуля точно должна остаться
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Наташа, Настя, может повторить Спартакиаду? 😉🤞✌️
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В принципе,группа Шашилова неплохо выступила.Ждал большего от Ирины,но неожиданно Света порадовала.
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Ну и Светачка, выдала как в лучшие времена ход! Вот что Шашилов животворящий делает 👍
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Хотела уже Миронову поздравлять с 🥉, а тут Наталья, что сотворила, столько отыграла, молодец! 👍
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Ответ Юрий Костыгин
Ещё бы Евгению Буртасову как-нибудь вытащить на лыжню.
Вы меня опередили, я тоже жду её возвращения с большим интересом. На ЧР точно будет.
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Сегодня Настин День. Егорова первая, Гореева вторая. Посмотрим кто к ним примкнёт третьей... И ею стала Наташа Шевченко, которая здорово прошла последний круг. Молодец !
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Ещё бы Евгению Буртасову как-нибудь вытащить на лыжню.
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Настю Егорову можно поздравлять, пожалуй.
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Ответ heivani
Удачного дня 4,17,20,35,37,40,51,57,72 стартовым номерам.Казакевич,кажется поймала стабильную,достаточно точную стрельбу на стойке; будет претендовать на одно из мест на пьедестале .
"Казакевич,кажется поймала стабильную,достаточно точную стрельбу на стойке..."
Смешно.)
+4
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Наталья утерла нос Губерниеау,обломился с Гореевой.Как же он надоел уже,..
+3
0
+3
Светке надо бегать и еще бегать и скорость придёт..
+3
0
+3
Света Миронова порадовала стрельбой сегодня. Всего один промах на 4-х рубежах.
+3
0
+3
Анастасию Егорову с победой! Анастасия Гореева молодец вторая, бореться в каждой гонке! Наталья Шевченко борец, выцарапала третье место!
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потеплело и миронова с акимовой заявились, Шеллер Батманова, Зырянова даешь молодежь
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Эх.. всë-таки есть промах у Светули.
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Гореева заберёт 🏆 в ИГ.
+2
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Ход хороший у Резцовой сегодня
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пусть наконец повезет Носковой и Гербуловой, давно без медалей девочки. Ну и хочется повторения успеха Юли Шеллер
+2
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Мурманск-то каков,
Браво Егорова!-золото !
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