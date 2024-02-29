❄️ Финал Кубка России. Егорова победила в индивидуальной гонке, Гореева – 2-я, Наталия Шевченко – 3-я, Миронова – 5-я
29 февраля на этапе Кубка России в Уфе пройдет женская индивидуальная гонка.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
5-й этап (финал)
Уфа
Индивидуальная гонка
Женщины
1. Анастасия Егорова – 42.13,1 (1)
2. Анастасия Гореева – 10,3 (1)
3. Наталия Шевченко – 41,1 (2)
4. Наталья Гербулова – 49,4 (1)
5. Светлана Миронова – 57,7 (1)
6. Анастасия Шевченко – 1.10,7 (1)
7. Анастасия Батманова – 1.27,3 (2)
8. Виктория Сливко – 1.29,0 (3)
Результаты обновляются.
Ну.. пожелаем обойтись без пушного зверька)
Смешно.)
Браво Егорова!-золото !