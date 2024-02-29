Тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик, высмеивающий Бруну

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия Бруну Фернандеш соцсети Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик, где высмеивают игрока «МЮ».

Бруну Фернандеш подвергся резкой критике в социальных сетях после поражения от «Фулхэма» (1:2) 24 февраля, когда он оказался на газоне после легкого контакта с Сашей Лукичем, но быстро поднялся для участия в атаке манкунианцев.

В аккаунте «Фулхэма» в TikTok было опубликовано видео с Бруну. На нем видно, что португалец испытывает боль после контакта с Лукичем, но вскоре поднимается на ноги, чтобы продолжить игру. Подпись к видео гласит: Как хорошо, что с ним все в порядке 🙄».

«Я не знал о видео, но если они так поступили, я бы сказал, что это неправильно. Это совсем неподобающе, когда клуб делает такое заявление.

Такое недопустимо, они поступили неправильно и поэтому должны извиниться», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму в матче с «Фулхэмом». Клуб недоволен видео лондонцев, где высмеяли падение Бруну

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58 комментариев
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Болелы мю жестко минусят все комментарии. Все что нужно о них знать
+123
-20
+103
Глорики маню минусуют
+72
-22
+50
Я от лица всех адекватных болельщиков МЮ приношу извинение общественности за клоунское поведение этого тренера, нам всем тоже за него стыдно. С нетерпением ждем дня когда его отправят обратно в Утрехт
+61
-15
+46
Тен Хаг призвал «Ливерпуль» извиниться за 7:0, где ему сделали очень больно
+50
-12
+38
Какие-то недотёпы заминусовали всю ветку)
+49
-18
+31
Ответ Morning Again
Если что, вот видео и это реально позор https://www.tiktok.com/@fulhamfc/video/7340647588032417056
Ха-ха-ха-ха, спасибо, Бруно получает травму от дуновения ветра, а потом волшебным образом исцеляется. Вот это капитан, настоящий пример для других
+27
-3
+24
Ответ BLACK JESUS
Болелы мю жестко минусят все комментарии. Все что нужно о них знать
Рамзан Тенхагович:
Изуинись, за то что Бруно симулянт, дон
+24
-5
+19
Суть новости: Не пишите комменты под новостями МЮ
+24
-9
+15
Если что, вот видео и это реально позор
https://www.tiktok.com/@fulhamfc/video/7340647588032417056
+18
-5
+13
За что извиняться? Капитан-ныряльщик-истеричка устроил истерику из-за правды?)) По-моему нормальный подкол. ))
+15
-5
+10
Зная Бруну, наверняка он сам пожаловался Тен Хагу, будучи весь в слезах
+17
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Бруну самый мерзкий тип, конечно он симулировал
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Ответ Александр Кудрявцев
А то что будет 🤔🤔🤔
то, что тебя заминусуют даже если ты прав в своих суждениях, даже если ты болеешь за эту команду...
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Ответ Аскар Жунайт
Суть новости: Не пишите комменты под новостями МЮ
А то что будет 🤔🤔🤔
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Я призываю Тен Хаага извиниться за тот ужас, который я смотрю уже два года!
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Обидели что ли так сильно... Ну показали ролик, потроллил немного! В чем проблема?
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Так ролик же про то, что Фернандеш испытывает немыслимые страдания, но превозмогая их мужественно возвращается в игру!
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ТенХаг бы лучше Бруно призвал не строить из себя идиота.
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Эффект Стрейзанд
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дон
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Орнул с этого момента еще во время матча)))
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https://www.tiktok.com/@fulhamfc/video/7340647588032417056 вот видео симулянта
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Фулхэму лучше извиниться, Санчо не даст соврать))
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Надеюсь лондонцы не дадут заднюю
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Ответ Трент 66
Самые неадекватные болелы в апл, часть из них терь за сити.
По версии ливерного, разумеется
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С другой точки зрения, если все клубы начнут так следить за чужими игроками, то футбол превратится в цирк из ЮФС, тут я ТХ поддержу. Каждый матч в каждой игре можно миллиард таких моментов сыскать
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Да что ж за отвратительная мода по всему миру за всё, что не нравится, извинений требовать
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Где посмотреть ролик то?
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Рамзана на них нет
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Ахаха лысый реально манчестерский дон дыров. Сначала своих игроков заставлял извинятся, теперь на другие клубы перекинулся.
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