Тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик, высмеивающий Бруну

Эрик тен Хаг призвал «Фулхэм» извиниться за ролик, где высмеивают игрока «МЮ».

подвергся резкой критике в социальных сетях после поражения от « » (1:2) 24 февраля, когда он оказался на газоне после легкого контакта с Сашей Лукичем, но быстро поднялся для участия в атаке манкунианцев.

В аккаунте «Фулхэма» в TikTok было опубликовано видео с Бруну. На нем видно, что португалец испытывает боль после контакта с Лукичем, но вскоре поднимается на ноги, чтобы продолжить игру. Подпись к видео гласит: Как хорошо, что с ним все в порядке 🙄».

«Я не знал о видео, но если они так поступили, я бы сказал, что это неправильно. Это совсем неподобающе, когда клуб делает такое заявление.

Такое недопустимо, они поступили неправильно и поэтому должны извиниться», – сказал главный тренер « ».

«МЮ» в ярости из-за предположений, что Фернандеш симулировал травму в матче с «Фулхэмом». Клуб недоволен видео лондонцев, где высмеяли падение Бруну