Тесса Виртью о деле Валиевой: «Это так грустно. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка»
Канадская фигуристка Тесса Виртью высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.
«Это так грустно. Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка.
Во время спортивной карьеры я бы не приняла даже «Холлс» или «Ред Булл». Есть длинный список вещей, которых ты боишься. Но если бы мой тренер распылял на меня что-то перед прокатом и говорил, что это полностью натуральный имбирный шот, который придаст сил в середине программы, я бы ему поверила.
Вопрос в том, что мы можем сделать для юных спортсменов, чтобы они были ответственны за свою карьеру, и в то же время могли доверять своей команде», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
На фоне дела Валиевой WADA показало доклад о детском допинге. Больше всего анонимных доносов – из России!
Но препарат мог попасть случайно или намеренно подсыпан.
Кмк, обсуждать варианты попадания бесполезно, нужно расследование, но никто этого не хочет. Все выдохнули с облегчением - "виновник" изобличен и наказан, у остальных всё хорошо...
В чем секрет того, что они могут пахать в три раза больше, а другие не могут?
У всех остальных только предположения и желание, чтобы его версия была верной.
Триметазидин устаревший препарат, одна таблетка которого выводится десять недель, он не мог быть намеренно употреблен Камилой, кто бы чего не желал. Триметазидин не выводится на раз-два, нельзя рассчитать даже примерно, когда он должен вывестись с организма .В спорте давно никто не потребляет триметазидин как допинг, есть на много более действенные разрешенные препараты.
Тренеры явно должны быть в курсе препаратов, которые принимает его спортсмен
Но тренеры сами явно уж ничем никого не кормят, как это себе представляете? Прямо на лед что то выносят?
Пффф
За столько лет ни одной грязной пробы при полном доминировании этой группы - ни о чем не говорит?
Я в шоке от того, что Этери не присутствовала на слушаниях, что она максимально открестилась даже от помощи расследованию, но я не верю, что она чем-то кормит своих дев.
Потому что видно, что в их результатах нет никакого волшебства - они просто пашут на три головы больше всех, и катают проги до упомрачения
Хотя есть много вариантов , как попал тмз в организм девочки.
Нет эмансипации с отказом от статуса несовершеннолетнего - играйся в песочнице с детьми.