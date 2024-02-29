Тесса Виртью о деле Валиевой: «Это так грустно. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка»

Теги Тесса Виртью сборная России допинг танцы на льду сборная Канады женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Канадская фигуристка Тесса Виртью высказалась о допинговом деле Камилы Валиевой.

«Это так грустно. Эту уязвимую девочку подвела система спорта. Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка.

Во время спортивной карьеры я бы не приняла даже «Холлс» или «Ред Булл». Есть длинный список вещей, которых ты боишься. Но если бы мой тренер распылял на меня что-то перед прокатом и говорил, что это полностью натуральный имбирный шот, который придаст сил в середине программы, я бы ему поверила.

Вопрос в том, что мы можем сделать для юных спортсменов, чтобы они были ответственны за свою карьеру, и в то же время могли доверять своей команде», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

На фоне дела Валиевой WADA показало доклад о детском допинге. Больше всего анонимных доносов – из России!

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115 комментариев
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Ответ Ирина С
Это так. Вопрос в том, знала ли Камила, какие "витаминки" принимала? Но те, кто это знал наверняка, вышли сухими из воды.
Наверняка не знала, это в случае, если таблетки давал врач Хрустального или кто-то другой.
Но препарат мог попасть случайно или намеренно подсыпан.
Кмк, обсуждать варианты попадания бесполезно, нужно расследование, но никто этого не хочет. Все выдохнули с облегчением - "виновник" изобличен и наказан, у остальных всё хорошо...
+60
-13
+47
Это так. Вопрос в том, знала ли Камила, какие "витаминки" принимала? Но те, кто это знал наверняка, вышли сухими из воды.
+55
-12
+43
Ответ Александр Иванов
Угу, грустно им. Американский и британский арбитры КАС тоже очень грустили, когда передавали золото США. Радостная истерия со стороны амеров после 4-летней дисквы для Камилы - это грусть была)) "Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка" - не можем, но делаем это.
Ну вообще-то, судя по мотивировочной части, арбитры как раз были настроены оправдать Камилу. Но для этого сторона защиты должна была представить более или менее убедительную версию и ее доказательства. А что было представлено? Версия с десертом, который готовил дедушка, существование которого не подтверждено?(с) РУСАДА
+42
-7
+35
Уже возложили,других виноватых нет,даже дед который готовил для Валиевой клубничный десерт смылся
+24
-5
+19
Спрятались за спину девчонки и осыпают плюшками, чтобы , не дай Бог, рот не раскрыла. Были бы не причастны, то настаивали бы на всестороннем расследовании, вплоть до обращения в СКР и Бастрыкину.
+23
-7
+16
Ответ Vendetta4111323
То есть наброс на тренеров. Тренеры явно должны быть в курсе препаратов, которые принимает его спортсмен Но тренеры сами явно уж ничем никого не кормят, как это себе представляете? Прямо на лед что то выносят? Пффф За столько лет ни одной грязной пробы при полном доминировании этой группы - ни о чем не говорит? Я в шоке от того, что Этери не присутствовала на слушаниях, что она максимально открестилась даже от помощи расследованию, но я не верю, что она чем-то кормит своих дев. Потому что видно, что в их результатах нет никакого волшебства - они просто пашут на три головы больше всех, и катают проги до упомрачения
//просто пашут на три головы больше всех, и катают проги до упомрачения//
В чем секрет того, что они могут пахать в три раза больше, а другие не могут?
+24
-11
+13
Ответ Ольга Долгова
Такие таблетки могли дать только с согласия родителей, а мама Камилы очень сильно хотела чтобы дочь стала ОЧ. Те, кто этот препарат рекомендовали Камиле, рассчитывали, что он будет полностью выведен из организма за несколько дней до ЧР, но не случилось...
Ни у кого, кроме нескольких человек, нет достоверного ЗНАНИЯ того, что случилось с Камилой.
У всех остальных только предположения и желание, чтобы его версия была верной.
+17
-4
+13
Ответ Olga.t
Наверняка не знала, это в случае, если таблетки давал врач Хрустального или кто-то другой. Но препарат мог попасть случайно или намеренно подсыпан. Кмк, обсуждать варианты попадания бесполезно, нужно расследование, но никто этого не хочет. Все выдохнули с облегчением - "виновник" изобличен и наказан, у остальных всё хорошо...
Такие таблетки могли дать только с согласия родителей, а мама Камилы очень сильно хотела чтобы дочь стала ОЧ. Те, кто этот препарат рекомендовали Камиле, рассчитывали, что он будет полностью выведен из организма за несколько дней до ЧР, но не случилось...
+28
-17
+11
Ответ Vendetta4111323
То есть наброс на тренеров. Тренеры явно должны быть в курсе препаратов, которые принимает его спортсмен Но тренеры сами явно уж ничем никого не кормят, как это себе представляете? Прямо на лед что то выносят? Пффф За столько лет ни одной грязной пробы при полном доминировании этой группы - ни о чем не говорит? Я в шоке от того, что Этери не присутствовала на слушаниях, что она максимально открестилась даже от помощи расследованию, но я не верю, что она чем-то кормит своих дев. Потому что видно, что в их результатах нет никакого волшебства - они просто пашут на три головы больше всех, и катают проги до упомрачения
А Этери просто "не замечает", чем их кормят, чтобы они пахали на три головы больше всех.
+20
-9
+11
На подростка ничего не возложено, кроме бана.. сказал же КАС, что Камила ничего умышленно не принимала.
+25
-15
+10
Почему очень многие не берут за вариант, что возможно кто то и подсыпал ей,и она спокойно это съела или выпила ,я допускаю такой момент тоже .. почему то я не верю до сих пор в то ,что кто из их штаба намеренно это давал ей в самый важный сезон ,где на кону вся карьера ,где всех под лупой разглядывали, ну не вижу логики что они могли пойти на такой риск ..
+19
-9
+10
Ответ umma
Почему очень многие не берут за вариант, что возможно кто то и подсыпал ей,и она спокойно это съела или выпила ,я допускаю такой момент тоже .. почему то я не верю до сих пор в то ,что кто из их штаба намеренно это давал ей в самый важный сезон ,где на кону вся карьера ,где всех под лупой разглядывали, ну не вижу логики что они могли пойти на такой риск ..
Но есть ещё другая сторона - где никто не понёс наказания ( кроме Камилы) ,почему фигурист с зависшей пробой вообще поехал на олимпиаду, почему на этот вопрос у нас никто не отвечает?Или они думали что на все это просто закроют глаза ,на авось поехали.. да в тот сезон, пол фигурки скорее всего мечтали убрать самого сильного конкурента ,и тут такое вскрылось ,конечно это стало достоянием общественности, а как иначе .. вот на это к сожалению никто так и не ответил .
+8
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+8
Ответ Oleandra
Комментарий скрыт
Ну уж показать деда и рецепт или выписку из карты было можно. Это же тмз, это не препарат строгой отчëтности, я ни за что не поверю, что ради дела государственной важности (а на кону пачка золотых Олимпийских медалей и репутация страны) не могли найти врача, который выписал бы деду таблетки задним числом.
+8
0
+8
Ответ Budennyy
Она все правильно сказала,что уж там.Конечно,и это 100%,ответственность на тренерском штабе,она,понятно,не сама все принимала,пила,что дают.Неужели какие-то сомнения могут быть у кого-то?Спортсмен-рабочая лошадка и все на этом.
Она не имела права пить все, что дают. Во-первых, несовершеннолетний принимает все лекарства только с согласия родителей, во-вторых, все препараты должны быть упакованы, а врач должен вскрывать ампулы на глазах спортсмена.
+8
-1
+7
Ответ Oleandra
На подростка ничего не возложено, кроме бана.. сказал же КАС, что Камила ничего умышленно не принимала.
4 года дали именно из-за отсутствие доказательств НЕумышленного.
+15
-8
+7
Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка» --- А вот Тут-зе возложила. Не захотела разделить бремя.
+24
-17
+7
Ответ Ольга Долгова
Такие таблетки могли дать только с согласия родителей, а мама Камилы очень сильно хотела чтобы дочь стала ОЧ. Те, кто этот препарат рекомендовали Камиле, рассчитывали, что он будет полностью выведен из организма за несколько дней до ЧР, но не случилось...
Странный аргумент. Чья-та мама не хотела бы чтобы её дочка стала олимпийской чемпионкой?
Триметазидин устаревший препарат, одна таблетка которого выводится десять недель, он не мог быть намеренно употреблен Камилой, кто бы чего не желал. Триметазидин не выводится на раз-два, нельзя рассчитать даже примерно, когда он должен вывестись с организма .В спорте давно никто не потребляет триметазидин как допинг, есть на много более действенные разрешенные препараты.
+16
-10
+6
Она все правильно сказала,что уж там.Конечно,и это 100%,ответственность на тренерском штабе,она,понятно,не сама все принимала,пила,что дают.Неужели какие-то сомнения могут быть у кого-то?Спортсмен-рабочая лошадка и все на этом.
+11
-5
+6
Нет ответственности - нет чемпионства...
+7
-1
+6
То есть наброс на тренеров.

Тренеры явно должны быть в курсе препаратов, которые принимает его спортсмен
Но тренеры сами явно уж ничем никого не кормят, как это себе представляете? Прямо на лед что то выносят?
Пффф
За столько лет ни одной грязной пробы при полном доминировании этой группы - ни о чем не говорит?

Я в шоке от того, что Этери не присутствовала на слушаниях, что она максимально открестилась даже от помощи расследованию, но я не верю, что она чем-то кормит своих дев.
Потому что видно, что в их результатах нет никакого волшебства - они просто пашут на три головы больше всех, и катают проги до упомрачения
+16
-10
+6
Ответ Другая_
Вот Бастрыкину больше заняться нечем, чем это расследовать.
Бастрыкин взял под контроль и назначил следственную группу по коту Твиксу, а тут далеко не кот, здесь, на тот момент, ребёнок с допингом и престиж страны.
+7
-1
+6
Ответ Vendetta4111323
То есть наброс на тренеров. Тренеры явно должны быть в курсе препаратов, которые принимает его спортсмен Но тренеры сами явно уж ничем никого не кормят, как это себе представляете? Прямо на лед что то выносят? Пффф За столько лет ни одной грязной пробы при полном доминировании этой группы - ни о чем не говорит? Я в шоке от того, что Этери не присутствовала на слушаниях, что она максимально открестилась даже от помощи расследованию, но я не верю, что она чем-то кормит своих дев. Потому что видно, что в их результатах нет никакого волшебства - они просто пашут на три головы больше всех, и катают проги до упомрачения
вы считаете это нормально, когда тренер не знает о том, что назначают врачи? А если врачи допинг дают, тогда что?
+8
-2
+6
The burden is unfortunately always put on the athlete, such is the WADA codes!!! However the protected person is meant to do just that! Kamila was never protected from the beginning!! This case should be a clear example of how the WADA system needs reform urgently! It won’t happen of course! All CAS can do is work within the given legal framework!! It is indeed extremely sad and Kamila was failed by all the adults surrounding her! The whole case is nasty and leaves a very rotten smell!!
+5
0
+5
Ответ Елена Васильева
Так может и давали сверху что-то другое, чтобы вывести это? Получалось всегда и вот случился промах… Не зря же лаборатория спец методы использовала чтобы найти эту микродозу. Знали что есть, нужно было только найти.
В данном ТШ десятки спортсменов. И сотни допинг проб, если что-то давать, то огромный риск что-то попадаться будут массово. Да и Фк не силовой вид, тут не много дает допинг, это не лыжи, ни велоспорт, ни бег.
+8
-3
+5
Ответ Ирина С
Это так. Вопрос в том, знала ли Камила, какие "витаминки" принимала? Но те, кто это знал наверняка, вышли сухими из воды.
Они не видят даже упаковок. Чтобы ненароком не полезли гуглить название.
+4
0
+4
Ответ елена евгеньевна
Интересно в ее стране сыпят конкуренткам стекло в ботинки. Наверное это не тренера делают, а соперники. Почему все шишки на тренера?
А на кого? Или вы верите в бред про стакан, пирожные, мороженое и газировку? Все Тутберидзе знала, только надеялась, что проскочат. Не проскочили.
+7
-3
+4
Ответ Budennyy
Она все правильно сказала,что уж там.Конечно,и это 100%,ответственность на тренерском штабе,она,понятно,не сама все принимала,пила,что дают.Неужели какие-то сомнения могут быть у кого-то?Спортсмен-рабочая лошадка и все на этом.
Этот спортсмен член сборной и под наблюдением федры . Не все так просто, как вам кажется и Виртью набросила именно на тренера , не имея никаких доказательств.
Хотя есть много вариантов , как попал тмз в организм девочки.
+6
-2
+4
Ответ FanofKamilaValieva
Защищаемое лицо (Protected Person): Спортсмен или другое физическое Лицо, которое на момент нарушения антидопингового правила: (i) не достигло возраста шестнадцати (16) лет; (ii) не достигло возраста восемнадцати (18) лет и не включено в Регистрируемый пул тестирования и ни разу не принимало участия в каком-либо Международном спортивном мероприятии по открытой категории; или (iii) по иным причинам, кроме возраста, признавалось как не имеющее юридического основания принимать участие в соответствии с применимым национальным законодательством.127 127 Примечание к определению термина «Защищаемое лицо»: В данном Кодексе особое внимание уделяется Защищаемым лицам, и отличается от того внимания, которое уделяется Спортсменам или Лицам в определенных обстоятельствах, основанное на понимании, что до достижения определенного возраста или интеллектуального потенциала, Спортсмен или иное Лицо могут не иметь достаточных умственных способностей для понимания и придания значения запретам по отношению к действиям, описанным в настоящем Кодексе. Сюда могут быть включены, например, Спортсмены Паралимпийцы с официально подтвержденным отсутствием дееспособности по причине умственных нарушений. Термин «открытая категория» предназначена для исключения соревнований, которые ограничивается юниорскими или возрастными категориями.
Плевать на эту чушь, медали одинаковые, доходы одинаковые, ответственность должна быть ответственность.
Нет эмансипации с отказом от статуса несовершеннолетнего - играйся в песочнице с детьми.
+8
-4
+4
Ответ Vendetta4111323
То есть 10 лет чистых проб у нескольких десятков их спортсменов- не считается? По поводу пахоты - это тяжкий труд, оттого девы и разбегаются в пубертате оттуда Легче всего сказать, что эти результаты просто на допинге, а не потому, что кто-то работает много. Был бы допинг - было бы меньше травм и уходов из этой группы. Но главный аргумент - кроме мутнейшей истории с Камилой за 10 лет у кучи спортсменов чистые пробы. И только идиоты скажут, что «а патамушта не нахадили» Ага, а тут прям взяли и нашли Этери во многих аспектах странная, в части прокатить дочу на ОИ и сменить ей гражданство, в части неучастия в слушаниях, но я не верю в системный допинг в ее группе. Просто потому что это невозможно объяснить разумно. Если конечно ты не Рудковская или кто-то, кому выгодно набрасывать на ТШТ по любому поводу
Но она же прямым текстом заявляет, что "не в курсе", что там прописывают врачи. При этом Касторка рассказывает, как ее отчитывали, что без согласования гипс наложила. А Липницкую кормили сквизи, чтобы вес сдержать. Кто-то врет. Врачи тоже непонятные - Шветский доказывает, что к таблеткам вообще не притрагивался, кто что прописывает и назначает, кто отвечает - не ясно. При таком подходе чудо, что раньше не случилось какой-то истории. Урок с диким провалом на ОИ чему-то научит этих людей? Сомневаюсь.
+7
-3
+4
Ответ Александр Иванов
Угу, грустно им. Американский и британский арбитры КАС тоже очень грустили, когда передавали золото США. Радостная истерия со стороны амеров после 4-летней дисквы для Камилы - это грусть была)) "Мы не можем возлагать бремя ответственности на подростка" - не можем, но делаем это.
А может лучше послушать полную версию? Об этом она тоже говорила.
+3
0
+3
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