Завершилась регулярка КХЛ, «Эвертону» вернули 4 очка, Роналду могут забанить на 2 матча, 4 апелляции России и Канады в CAS, «Жирона» в погоне за «Реалом» и другие новости

1. Завершилась регулярка КХЛ: «Динамо» в заключительный день победило ЦСКА, «Торпедо» уступило «Ладе», «Металлург» обыграл «Авангард» и стал первым на Востоке. Определились все пары 1-го раунда плей-офф. Рид Буше впервые стал лучшим снайпером регулярного сезона с 44 шайбами, Никита Гусев с рекордными 89 (23+66) очками – лучшим бомбардиром, Никишин – лучшим по полезности (+32) и лучшим бомбардиром-защитником (56 очков).

Кроме того, установлен рекорд средней посещаемости чемпионата – 6622 зрителя.

2. Штраф «Эвертона» снизили с 10 до 6 очков. Клуб поднимется на 15-е место в АПЛ.

3. CAS зарегистрировал четыре апелляции России и Канады на решение по медалям командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022.

4. Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на 2 матча и оштрафовать за непристойный жест в матче с «Аль-Шабабом». Он помахал рукой у паха в ответ на кричалки «Месси! Месси!».

5. Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus. Джуд Беллингем включен в число претендентов на премию «Прорыв года», а «Ман Сити» и женская сборная Испании поборются за награду «Команда года».

6. «Жирона» разгромила «Райо» (3:0) в 26-м туре Ла Лиги. «Реал» опережает «Жирону» на 6 очков в чемпионате Испании, «Барсу» – на 8, а отрыв от «Атлетико» увеличился до 13 очков.

7. В новом ледовом дворце академии Плющенко в Москве обвалилась кровля, сообщил телеграм-канал Mash. Яна Рудковская заявила, что «после ледяного дождя и прибившегося снега погнулась ферма» и во дворце «начали ремонт»

8. НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Оттаву» (6:3), Овечкин при этом остался без очков и бросков в створ (5-й раз в сезоне) и к тому же схватил «минус 3», Тарасенко сделал передачу, прервав серию из 3 игр без результативных действий. Все результаты дня – здесь.

9. Судьи после вмешательства ВАР будут объявлять свои решения в РПЛ и Кубке России.

10. НБА. «Индиана» дома проиграла «Торонто» и другие результаты.

11. «Рома» выиграла 5 из 6 матчей в Серии А после увольнения Жозе Моуринью – проиграли лишь «Интеру».

12. «Реал» и Альфонсо Дэвис устно договорились о переходе защитника в 2024 или 2025 году. «Бавария» запросит 50 млн евро, «Мадрид» сначала предложит около 35 млн.

13. «Челси» начал поиск кандидатов на замену Маурисио Почеттино в случае его увольнения. Клубу интересен главный тренер «Спортинга» Аморим.

14. «Ред Булл» объявит решение по «делу Хорнера» во вторник или среду. Боссы компании получили 150-страничный отчет.

15. Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде опередил Хави и стал лучшим тренером февраля в Ла Лиге.

16. «Валенсия» запретила съемки для документалки Netflix о Винисиусе на матче с «Реалом» в субботу. Клуб опасается быть «выставленным в плохом свете».

17. Американский боксер Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре.

Цитаты дня.

Клубное ТВ «Реала» об отмене гола Васкеса: «Какой позор! Вот такое судейство у нас с «Севильей». Да что там, весь год»

Сергей Лавров: «Нынешние руководители МОК и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис»

«Никто в этой стране не хочет видеть обладателя квадрупла – поэтому матч Кубка Англии назначен на 3-й день после финала Кубка лиги». Клопп о календаре

Денис Лебедев: «Владимир Путин – спортсмен номер один в России»

Быстров о работе в «Спартаке»: «Они своих легенд Титова и Аленичева позвать не могут – приезжают Амаралы какие-то, вообще их не знаю. В любой клуб с удовольствием пойду»