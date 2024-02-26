«Валенсия» запретила съемки для документалки Netflix о Винисиусе на матче с «Реалом» в субботу. Клуб опасается быть «выставленным в плохом свете»
«Валенсия» запретила Netflix съемки для фильма о Винисиусе на матче с «Реалом».
Ранее Netflix анонсировал выход документального фильма о вингере «Реала» – его премьера запланирована на 2025 год.
По информации Relevo, изначально Netflix согласовал с «Валенсией» съемки во время матча с «Реалом» на «Месталье» 2 марта. Однако после обсуждения всех деталей и оформления аккредитации клуб запретил съемки на стадионе. Сообщается, что в «Валенсии» не видят выгоды от съемок фильма на «Месталье». Кроме того, в клубе считают, что фильм «выставит команду в плохом свете, что бы ни произошло». Ла Лига, в свою очередь, поддержала решение «Валенсии».
При этом отмечается, что «Валенсия» готова изложить свою версию событий произошедшего в мае прошлого года – напомним, в матче Ла Лиги на «Месталье» в прошлом сезоне Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.
Настаивает на массовом расизме в Валенсии, но признает, что иногда провоцирует: Винисиус в суде
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив
Есть хорошая поговорка на эту тему: "Не трожь Винисиуса, вонять не будет"
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Так у Валенсии владелец - дебил, увольняющий за трофеи