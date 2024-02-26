«Валенсия» запретила съемки для документалки Netflix о Винисиусе на матче с «Реалом» в субботу. Клуб опасается быть «выставленным в плохом свете»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига телевидение болельщики Месталья Винисиус Жуниор Netflix дискриминация Футбол

«Валенсия» запретила Netflix съемки для фильма о Винисиусе на матче с «Реалом».

Ранее Netflix анонсировал выход документального фильма о вингере «Реала» – его премьера запланирована на 2025 год.

По информации Relevo, изначально Netflix согласовал с «Валенсией» съемки во время матча с «Реалом» на «Месталье» 2 марта. Однако после обсуждения всех деталей и оформления аккредитации клуб запретил съемки на стадионе. Сообщается, что в «Валенсии» не видят выгоды от съемок фильма на «Месталье». Кроме того, в клубе считают, что фильм «выставит команду в плохом свете, что бы ни произошло». Ла Лига, в свою очередь, поддержала решение «Валенсии».

При этом отмечается, что «Валенсия» готова изложить свою версию событий произошедшего в мае прошлого года – напомним, в матче Ла Лиги на «Месталье» в прошлом сезоне Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

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32 комментария
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В темном свете
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Виннисиус идеальный персонаж нетфликс.
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А что так?Переживают что скандирование стадиона "обезьяна" попадёт в фильм?Так "тех двух негодяев" уже забанили..)
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Результаты, которые Валенсия показывает последние 8 лет, выставляют ее в плохом свете, а не что-то другое
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Бояться что слово "mono" все услышат?
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Клуб и так выставят в плохом свете, не сомневаюсь, особенно их диких болельщиков. Надеюсь Реал по делам им отвешает на Месталье.
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Теперь точно выставят в плохом
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В любой нормальной организации Netflix вообще должен быть запрещен
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Нетфликс и нынешняя повестка сделают из Вини жертву в любом случае. Не удивлюсь, что в сериале его роль назначат играть черную лесбиянку, это в духе нетфликса. Валенсия правильно поступила
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Ответ Dooomer
А при чем здесь клубное ТВ Реала?
Та не при чём, просто типу нужно брызнуть ядом и всё.
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Ответ Йохан Чпохан
Ну, зная как себя ведёт клубное ТВ Реала...
А при чем здесь клубное ТВ Реала?
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«Что посеешь то и пожнешь» называется.
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Ну так и изложили бы свою версию в фильме. Странные.
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А потом в нормальном свете
Представало в чёрном цвете
То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив
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В каждого черныша по бананану бросят, игру остановят.
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Кто все эти документалки о футболистах смотрит?
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Неожиданная но очень важная новость!!!
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Правильно сделали.

Есть хорошая поговорка на эту тему: "Не трожь Винисиуса, вонять не будет"
+7
-7
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«Валенсия» запретила съемки для документалки Netflix о Винисиусе на матче с «Реалом» в субботу. Клуб опасается быть «выставленным в плохом свете»
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Так у Валенсии владелец - дебил, увольняющий за трофеи
+6
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Медведев -а что так можно было???😁
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"Не хочу показаться грубым, но не могли бы вы свалить, пожалуйста?"
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