«Валенсия» запретила съемки для документалки Netflix о Винисиусе на матче с «Реалом» в субботу. Клуб опасается быть «выставленным в плохом свете»

«Валенсия» запретила Netflix съемки для фильма о Винисиусе на матче с «Реалом».

Ранее Netflix анонсировал выход документального фильма о вингере « » – его премьера запланирована на 2025 год.

По информации Relevo, изначально Netflix согласовал с «Валенсией» съемки во время матча с «Реалом» на «Месталье» 2 марта. Однако после обсуждения всех деталей и оформления аккредитации клуб запретил съемки на стадионе. Сообщается, что в «Валенсии» не видят выгоды от съемок фильма на «Месталье». Кроме того, в клубе считают, что фильм «выставит команду в плохом свете, что бы ни произошло». , в свою очередь, поддержала решение «Валенсии».

При этом отмечается, что « » готова изложить свою версию событий произошедшего в мае прошлого года – напомним, в матче Ла Лиги на «Месталье» в прошлом сезоне Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков.

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