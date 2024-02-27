Овечкин при 6:3 с «Оттавой»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков в створ и «минус 3» за 16:37 при 4:00 в большинстве
Александр Овечкин остался без очков в матче против «Оттавы».
Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:3).
В активе 38-летнего россиянина 42 (16+26) очка в 54 играх при полезности «минус 21». Он остался без баллов за результативность в двух последних матчах.
Сегодня Овечкин (16:37, 4:00 – в большинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде наряду с Диланом Строумом и Томом Уилсоном) остался без бросков в створ, при этом 2 прошли мимо. На его счету 2 силовых приема, 2 блока и 2 перехвата.
Сегодняшний матч стал для Александра 1401-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 шайбами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх).
- Алексеев, Бир и Кюмпер - не НХЛ.
- Задумка тренера была - кинуть второе и третье против слабых звеньев - сработала.
- До сих пор не понимаю, что делает Саша на синей в ПП.
- Ни в одной шайбе Саня не виноват. Его оттянули назад в этой игре. Зачем?
- Кюмпер - просто днище. Вторая шайба - из 80-х.
Картинка в целом: Саня был оттянут назад. Его звену была поставлена задача - быть 4-м звеном. Не получилось. -3 для звена хотя бы и против Ткачака и Тарасенко - это всё равно плохо.
Строум - нулевые двусторонние навыки. Быть в в одном звене с Макдэвидом в молодежке - это конечно хорошо. Но видно, что всегда впереди играл.
Вашингтону нужен срочно двусторонник в первое звено. Хоть в центр, хоть на правый край, лучше в центр. Шайба до Овечкина не доходит в первом звене. До Строума тоже не доходила.
При этом Александр забил шайбы в 635 играх из 1401 и делит второе место с Горди Хоу, (Хоу 1767 игр). На первом месте Уэйн Гретцки 638 матчей (1487 игр) .
Но всё-таки я нашёл довольно простой ответ на такой случай. Кстати, у классика, Булгакова:"Почему же вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии? - Сочувствую. - Жалеете по полтиннику? - Нет. - Так почему же? -
НЕ ХОЧУ"
Без офисного Вши бы легко в зоне плова шли