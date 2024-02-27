Овечкин при 6:3 с «Оттавой»: 2-й подряд матч без очков, 0 бросков в створ и «минус 3» за 16:37 при 4:00 в большинстве

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин остался без очков в матче против «Оттавы».

Капитан «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (6:3). 

В активе 38-летнего россиянина 42 (16+26) очка в 54 играх при полезности «минус 21». Он остался без баллов за результативность в двух последних матчах. 

Сегодня Овечкин (16:37, 4:00 – в большинстве, «минус 3» – худшая полезность в команде наряду с Диланом Строумом и Томом Уилсоном) остался без бросков в створ, при этом 2 прошли мимо. На его счету 2 силовых приема, 2 блока и 2 перехвата. 

Сегодняшний матч стал для Александра 1401-м за карьеру в рамках регулярок. С 838 шайбами он занимает 2-е место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола в 1487 играх). 

28 комментариев
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при таком счёте -3 заработать это ещё уметь надо
+73
-5
+68
Совсем тухло сегодня….
+20
-2
+18
Умудриться надо, такую стату иметь в таком матче. Бывает
+19
-6
+13
Объективно:
- Алексеев, Бир и Кюмпер - не НХЛ.
- Задумка тренера была - кинуть второе и третье против слабых звеньев - сработала.
- До сих пор не понимаю, что делает Саша на синей в ПП.
- Ни в одной шайбе Саня не виноват. Его оттянули назад в этой игре. Зачем?
- Кюмпер - просто днище. Вторая шайба - из 80-х.
Картинка в целом: Саня был оттянут назад. Его звену была поставлена задача - быть 4-м звеном. Не получилось. -3 для звена хотя бы и против Ткачака и Тарасенко - это всё равно плохо.
Строум - нулевые двусторонние навыки. Быть в в одном звене с Макдэвидом в молодежке - это конечно хорошо. Но видно, что всегда впереди играл.
Вашингтону нужен срочно двусторонник в первое звено. Хоть в центр, хоть на правый край, лучше в центр. Шайба до Овечкина не доходит в первом звене. До Строума тоже не доходила.
+17
-9
+8
Минус 3 при таком счете!!! Талантливые люди талантливы во всём!!!
+12
-4
+8
Ответ Кастусь-беларус
при таком счёте -3 заработать это ещё уметь надо
«Работа на команду»
+11
-3
+8
Ответ Вадим Скорин
Из 1401 матча проведённого в НХЛ, это 22 - й без бросков по воротам. "Оттава" третья команда ( "Каролина" , "Нью Джерси"), в играх с которой Овечкин не сделал броски в двух играх. С "Детройтом" в трёх. С 13 - ю командами по одной игре. При этом Александр забил шайбы в 635 играх из 1401 и делит второе место с Горди Хоу, (Хоу 1767 игр). На первом месте Уэйн Гретцки 638 матчей (1487 игр) .
АнтиДух
+9
-2
+7
так, походу сестре жены надо переезжать в вашик, и желательно подписать контракт с клубом пока он не побьёт рекорд))
+7
-2
+5
Из 1401 матча проведённого в НХЛ, это 22 - й без бросков по воротам. "Оттава" третья команда ( "Каролина" , "Нью Джерси"), в играх с которой Овечкин не сделал броски в двух играх. С "Детройтом" в трёх. С 13 - ю командами по одной игре.
При этом Александр забил шайбы в 635 играх из 1401 и делит второе место с Горди Хоу, (Хоу 1767 игр). На первом месте Уэйн Гретцки 638 матчей (1487 игр) .
+6
-1
+5
Что, опять? (голосом волка)
+5
0
+5
Надо опять в Дубай на отдых
+3
0
+3
Ответ trouble_shooter
Объективно: - Алексеев, Бир и Кюмпер - не НХЛ. - Задумка тренера была - кинуть второе и третье против слабых звеньев - сработала. - До сих пор не понимаю, что делает Саша на синей в ПП. - Ни в одной шайбе Саня не виноват. Его оттянули назад в этой игре. Зачем? - Кюмпер - просто днище. Вторая шайба - из 80-х. Картинка в целом: Саня был оттянут назад. Его звену была поставлена задача - быть 4-м звеном. Не получилось. -3 для звена хотя бы и против Ткачака и Тарасенко - это всё равно плохо. Строум - нулевые двусторонние навыки. Быть в в одном звене с Макдэвидом в молодежке - это конечно хорошо. Но видно, что всегда впереди играл. Вашингтону нужен срочно двусторонник в первое звено. Хоть в центр, хоть на правый край, лучше в центр. Шайба до Овечкина не доходит в первом звене. До Строума тоже не доходила.
Да не мешай ты, тут у хейтеров встатие)
+3
0
+3
Требуем оставшиеся игры провести в Дубае
+3
-1
+2
Ответ я купил Джили!!!
Третья нога собаке. Без офисного Вши бы легко в зоне плова шли
Конечно, с двумя средними шайбами за игру. Да что зона плова, в конференции лидировали бы 😂
+4
-3
+1
Ответ Андрей Ермаков
Опять пузатое позорище опростоволосилось!!!
Самокритично 😂
+4
-3
+1
Опять минус, да ещё целых 3! Балласт, однозначно.
+1
0
+1
3 гола соорудил в свои. Мастерюга!
+6
-5
+1
Да, иногда Санина игра кажется странной...
Но всё-таки я нашёл довольно простой ответ на такой случай. Кстати, у классика, Булгакова:"Почему же вы отказываетесь? - Не хочу. - Вы не сочувствуете детям Германии? - Сочувствую. - Жалеете по полтиннику? - Нет. - Так почему же? -
НЕ ХОЧУ"
0
0
0
6-3, а у Ови -3
0
0
0
Ужас
+2
-2
0
Третья нога собаке.

Без офисного Вши бы легко в зоне плова шли
+6
-6
0
Ответ VVUBWD
Минус 3 при таком счете!!! Талантливые люди талантливы во всём!!!
Там все звено талантами не обделено оказалось. У Строума те же минус три.
+3
-3
0
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