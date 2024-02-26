Быстров о работе в «Спартаке»: «Они своих легенд Титова и Аленичева позвать не могут – приезжают Амаралы какие-то, вообще их не знаю. В любой клуб с удовольствием пойду»
Владимир Быстров заявил, что готов поработать в «Спартаке».
– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?
– С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда.
– Как оцените назначение Томаша Амарала?
– Вообще не знаю, кто это. Приезжают откуда-то какие-то Амаралы и еще кто-то – не знаю их. Да, они в Европе хорошо себя проявляли, но Европа – это немножко другое, у нас все-таки Россия!
– Как поступите, если позвонят из «Спартака» и позовут на работу?
– Они Титова и Аленичева не могут позвать – своих легенд настоящих, которые разбираются в работе на футбольных должностях, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».