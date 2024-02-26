Быстров о работе в «Спартаке»: «Они своих легенд Титова и Аленичева позвать не могут – приезжают Амаралы какие-то, вообще их не знаю. В любой клуб с удовольствием пойду»

Теги Спартак Владимир Быстров Егор Титов премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Томаш Амарал Футбол

Владимир Быстров заявил, что готов поработать в «Спартаке».

– Вы бы согласились работать в «Спартаке»?

– С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда.

– Как оцените назначение Томаша Амарала?

– Вообще не знаю, кто это. Приезжают откуда-то какие-то Амаралы и еще кто-то – не знаю их. Да, они в Европе хорошо себя проявляли, но Европа – это немножко другое, у нас все-таки Россия!

– Как поступите, если позвонят из «Спартака» и позовут на работу?

– Они Титова и Аленичева не могут позвать – своих легенд настоящих, которые разбираются в работе на футбольных должностях, – сказал бывший игрок «Спартака» и «Зенита».

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58 комментариев
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21 век: Аленичев+весь штаб, Гунько, Черчесов, Карпин уже были в тренерах. Звали Володя, звали, но не вышло.
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Володька тебя позовут в клуб, но не в футбольный!
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Это не тот Аленичев, что выходил в 7 или 8 защитников против Ростова?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Володька тебя позовут в клуб, но не в футбольный!
Причем тоже с мальчиками
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Ответ grek087
Комментарий скрыт
приобретённый опыт на самом высоком уровне - это где они опыт приобрели "на самом высоком уровне"?
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Пока Быстров был в криокамере после битвы в гей-клубе, много событий произошло, в том числе и "приглашение" Аленичева с Титовым в Спартак.
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Ответ Xm.md
Это не тот Аленичев, что выходил в 7 или 8 защитников против Ростова?
Быстрову нужно помощником к Мостовому.)
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Крысёныш в Зенит сбежал и теперь себя к легендам Спартака причисляет?)
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Ответ Ничего Смешного
Лет через 15 над Быстровым можно будет угарать больше чем над Мостовым и Орловым вместе взятыми. Один хоть был топовым игроком, а другой комментатором, то Володька запомнится своими иудейскими и быдловатыми трюкам.
Что такое иудейские трюки?
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Лет через 15 над Быстровым можно будет угарать больше чем над Мостовым и Орловым вместе взятыми. Один хоть был топовым игроком, а другой комментатором, то Володька запомнится своими иудейскими и быдловатыми трюкам.
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Володька тебя позовут в клуб, но не в футбольный!
Ещё и научат обороне, у него с этим проблемы)
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Ответ Ничего Смешного
Лет через 15 над Быстровым можно будет угарать больше чем над Мостовым и Орловым вместе взятыми. Один хоть был топовым игроком, а другой комментатором, то Володька запомнится своими иудейскими и быдловатыми трюкам.
Учи матчасть. Орлов играл в футбол задолго до Мостового.
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Иногда? )
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Чет Володьку понесло совсем. Хотя на их тренерский тандем с Мостовым я бы посмотрел
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А что значит разбираюсь в футболе иногда?
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Ответ sergei_saenko77@mail.ru
А что значит разбираюсь в футболе иногда?
когда намахнет)
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Ответ Ярик01
приобретённый опыт на самом высоком уровне - это где они опыт приобрели "на самом высоком уровне"?
В Енисее, очевидно
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Звали уже их.А ты иди в зенит свой.
+6
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+2
Ключевое слово «иногда»…
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Ответ Ярик01
приобретённый опыт на самом высоком уровне - это где они опыт приобрели "на самом высоком уровне"?
в фифе
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+1
Ответ Ярик01
приобретённый опыт на самом высоком уровне - это где они опыт приобрели "на самом высоком уровне"?
В бильярдной🙂
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Ответ Ярик01
приобретённый опыт на самом высоком уровне - это где они опыт приобрели "на самом высоком уровне"?
мяч чеканили
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Они вообще никого не знают походу, может просто у этих экспертов «узкий» кругозор?😀 Руководству Спартака перед следующим назначением на любую должность надо фотку разослать - Мостовому, Ловчеву, Быстрову и прочим - если хоть один кандидата не знает и не одобряет - то не брать. Так Чемпионами и станем.
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Какие нафиг Титов с Аленичевым? Цените их как легендарных игроков, их тренерский потолок это детская секция, и то после долгого обучения и работы над собой
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Мостовой № 2. Я бы в тренеры пошёл - пусть меня научат. А, я перепутал, здесь немного другое "меня и учить не надо - я и так всё знаю". Нет, Быстров мне нравится, глупости по телевизору то же кто то должен говорить. Но если бы была связь Легенда футбола - хороший тренер, то самым лучшим тренером был бы Марадона
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А кого ты знаешь, Володька???! И да, и Титова и Аленичева уже звали!
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А а России играют квадратным мячом на круглом поле?
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Кому ты нужен, сопи в две дырки и молчи. Молчание золото.
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Ключевое слово - иногда))) это интересно когда трезвый или когда прибухивает
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Легенда клуба - не равно тренер-чемпион.
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