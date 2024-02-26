Американский боксер Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре

Американский боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре.

Торжественная церемония прошла в воскресенье во время бойцовского турнира «Бокс на Волге» в Самаре.

«Сегодня необычный день. Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры в городе Самара», – объявил промоутер Владимир Хрюнов.

Джонсон отреагировал: «Все знают, что Самара – это мое место. Я говорил об этом, когда только приехал сюда: это то же самое, что у меня дома в Америке».

Напомним, что в январе Кевин Джонсон получил российский паспорт.

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