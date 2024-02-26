Американский боксер Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре

Теги Владимир Хрюнов Кевин Джонсон бокс Бокс/MMA/UFC

Американский боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре.

Торжественная церемония прошла в воскресенье во время бойцовского турнира «Бокс на Волге» в Самаре.

«Сегодня необычный день. Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры в городе Самара», – объявил промоутер Владимир Хрюнов.

Джонсон отреагировал: «Все знают, что Самара – это мое место. Я говорил об этом, когда только приехал сюда: это то же самое, что у меня дома в Америке».

Напомним, что в январе Кевин Джонсон получил российский паспорт.

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10 комментариев
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Вот и всё, и никакой ипотеки 30 лет платить не надо, удобно вышло, конечно
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+28
Позорище просто
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Ахах, приехал, поорал "я русский" получил тыщ сто баксов квартиркой и доволен.
Неплохо. Я бы тоже поорал что "Я зеленомысец!моя кровь от отца" и получил бунгало на Островах Зелёного Мыса. А чё, не западло.
Жаль что я им не нужен. Плак, плак
+13
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+13
Ответ Олег Попов
Комментарий скрыт
у него прибыло...осталось найти у кого убыло)))))))))))
+13
0
+13
А свечной заводик где ?
+6
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+6
Видать все ветераны ВОВ в России уже обеспечены комфортным жильем
+5
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+5
а ты иди в ипотеку под % !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
бггг))))))))))))))))))))
+5
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Нет бы учителю или пожарному вручили эту квартиру,а нет лучше американскому боксёру.👋👋👋 мы гордимся мать вашу....
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Офигеть за какие такие заслуги?!
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