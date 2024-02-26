Американский боксер Кевин Джонсон получил сертификат на квартиру в Самаре
Американский боксер Кевин Джонсон получил квартиру в Самаре.
Торжественная церемония прошла в воскресенье во время бойцовского турнира «Бокс на Волге» в Самаре.
«Сегодня необычный день. Я очень сильно благодарен всем, кто этому помогал, у Кевина Джонсона сегодня в Самаре новоселье. Мы ему вручаем сертификат на получение квартиры в городе Самара», – объявил промоутер Владимир Хрюнов.
Джонсон отреагировал: «Все знают, что Самара – это мое место. Я говорил об этом, когда только приехал сюда: это то же самое, что у меня дома в Америке».
Напомним, что в январе Кевин Джонсон получил российский паспорт.
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Неплохо. Я бы тоже поорал что "Я зеленомысец!моя кровь от отца" и получил бунгало на Островах Зелёного Мыса. А чё, не западло.
Жаль что я им не нужен. Плак, плак
бггг))))))))))))))))))))