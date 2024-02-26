Денис Лебедев: «Владимир Путин – спортсмен номер один в России»

Теги Владимир Путин Денис Лебедев бокс Бокс/MMA/UFC

Денис Лебедев назвал Владимира Путина главным спортсменом России.

«Наш президент сам спортсмен. Вообще, спортсмен номер один – это, конечно же, Владимир Владимирович [Путин]. Посмотрите, как он общается с атлетами. Это очень приятно.

В какой еще стране мира есть подобное? Нигде и никогда такого не было! А это же зачастую молодежь, будущее нашего государства, то, что дает надежду, что в России все будет хорошо», – заявил экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

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31 комментарий
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Ряженому десантнику норм конечно по башке прилетело
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-2
+47
Чем выше любовь, тем ниже поцелуи.....
+34
-1
+33
Солнцеликий🌞
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-1
+20
И почему его Роттенберг в Олимпийскую сборную не взял❓ - он же меньше 8 шайб за игру не забивает☝️
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Спортсмен, историк, величайший геополитик и стратег. Вот только с боярами и народом не повезло
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Глубоко пошёл 🤥
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Боже, стыд
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Ну засунул язык так засунул, через весь пищевод прошёл...
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А Денис Лебедев лизун номер один в России.
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Еще историк номер один, старший по кино, музыкант и главный повар, хотя тут вопросы какие-то ранее были
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Ряженый десантник вырывается вперед в соревновании самых эффектных поцелуев в задницу
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Лучший друг советских спортсменов - товарищ Сталин (с)
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Вот лизнул так лизнул!
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О, сколько нам открытий чудных, точнее, откровений еще предстоит услышать!
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Ответ Ivan Sokolov
Владимир Путин: «Денис Лебедев - целовальщик моей попы номер 1 в России»
Ну нет. Володина никому не переплюнуть. У него даже фамилия соответствующая.
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И что гражданам России с этим делать? Ломая ноги бежать к турникам, покупать абонементы в фитнес клубы, бассейн или покупать кимоно с коньками? Какая-то бессмысленная хрень. Люди, занимаясь ФК и любительским спортом, в последнюю очередь думают о спортсмене номер один.
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Вот у кого язык ширшавый
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Еще и ученый еще и доктор ну и отец
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Так сказать, вонзил язык с разбега!!!
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Сильный ход. Точнее заход!!!!! Этот сразу с крупных козырей пошёл!!!
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Ох, уж эти новые юмористы!
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Лукашенко не простит такого оскорбления.
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То есть, спорт на уровне способностей пенсионера. Значит, пенсионер в отличной форме.
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Владимир Путин: «Денис Лебедев - целовальщик моей попы номер 1 в России»
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как в той песне, только мамой не может быть
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Еще один упал в моих глазах
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Испанский стыд…
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В чём он на самом деле первый человек в России-говорить сегодня опасно.
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Большой учёный!
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"что дает надежду, что в России все будет хорошо"
Ваши надежды - ваши проблемы,
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