Денис Лебедев: «Владимир Путин – спортсмен номер один в России»

Денис Лебедев назвал Владимира Путина главным спортсменом России.

«Наш президент сам спортсмен. Вообще, спортсмен номер один – это, конечно же, Владимир Владимирович [Путин]. Посмотрите, как он общается с атлетами. Это очень приятно.

В какой еще стране мира есть подобное? Нигде и никогда такого не было! А это же зачастую молодежь, будущее нашего государства, то, что дает надежду, что в России все будет хорошо», – заявил экс-чемпион мира по боксу Денис Лебедев.

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