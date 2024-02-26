Вальверде опередил Хави и стал лучшим тренером февраля в Ла Лиге
Эрнесто Вальверде объявлен лучшим тренером февраля в Ла Лиге.
Главный тренер «Атлетика» обошел в голосовании болельщиков тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса и Кике Флореса из «Севильи».
В феврале «Атлетик» обыграл «Мальорку» (4:0) и «Жирону» (3:2) в домашних играх, а также сыграл в ничью с «Альмерией» (0:0).
После 26 туров команда набрала 49 очков и занимает пятую строчку в испанском чемпионате.
Отмечается, что Эрнесто Вальверде получил награду лучшего тренера месяца во второй раз.
Как мне кажется, Барса в тот период могла обойтись и без Энрике, и ничего кардинально не поменялось (хотя, возможно, не выбрали бы во второй раз Бартомеу), а вот Хави дал Барсе очень многое в это кризисное время.
Понятное дело - молодость, нет опыта. Но нужно уходить достойно.
P.S. К тому же зная финансовое положение, затребовал новый контракт с увеличением ЗП. Все игроки которых он хотел - Алонсо, Ромеу... (80% из 100 неликвид пенсионного фонда). Желания Хави купить тех или иных одна из причин ухода Алемани.
Общие формулировки и разговор ни о чем.