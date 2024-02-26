Вальверде опередил Хави и стал лучшим тренером февраля в Ла Лиге

Эрнесто Вальверде объявлен лучшим тренером февраля в Ла Лиге.

Главный тренер « » обошел в голосовании болельщиков тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса и Кике Флореса из «Севильи».

В феврале «Атлетик» обыграл «Мальорку» (4:0) и «Жирону» (3:2) в домашних играх, а также сыграл в ничью с «Альмерией» (0:0).

После 26 туров команда набрала 49 очков и занимает пятую строчку в испанском чемпионате.

Отмечается, что получил награду лучшего тренера месяца во второй раз.