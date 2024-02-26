Вальверде опередил Хави и стал лучшим тренером февраля в Ла Лиге

Теги Барселона Севилья Атлетик Хави Кике Флорес Эрнесто Вальверде Ла Лига рейтинги болельщики Футбол

Эрнесто Вальверде объявлен лучшим тренером февраля в Ла Лиге.

Главный тренер «Атлетика» обошел в голосовании болельщиков тренера «Барселоны» Хави Эрнандеса и Кике Флореса из «Севильи».

В феврале «Атлетик» обыграл «Мальорку» (4:0) и «Жирону» (3:2) в домашних играх, а также сыграл в ничью с «Альмерией» (0:0).

После 26 туров команда набрала 49 очков и занимает пятую строчку в испанском чемпионате.

Отмечается, что Эрнесто Вальверде получил награду лучшего тренера месяца во второй раз.

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53 комментария
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Ответ Сергей Максимюк
Последний нормальный тренер Барселоны
ну знаешь, в том состоянии котором Барселона сейчас, Хави не плохо справляется
+48
-1
+47
Ответ Сергей Максимюк
Последний нормальный тренер Барселоны
Хави в первый сезон сделал Барселону чемпионом Испании спустя 5 лет,выиграл суперкубок Испании, сейчас борется за ла лигу и лигу чемпионов, просто не очень повезло с составом
+21
-5
+16
Ответ Уладзіслаў Рабіч
У Барселоны не может быть тренеров. Это - клуб-секта. Только здесь верещат про ДНК, мнимое величие и прочую ересь
что уронил?
+8
0
+8
все-таки вальверде и атлетик созданы друг для друга. да и в "барсе" он был далеко не самым худшим тренером, учитывая хаос, который был после него.
+7
-1
+6
Последний нормальный тренер Барселоны
+13
-8
+5
Ответ Pasta
Атлетик хорош в этом году, но теряет ненужные очки(например как с Альмерией). Исключить бы такие потери, уже давно подвинули бы и Атлетико и Барсу.
А исключить любые потери, и чемпионами бы были
+5
0
+5
Ответ Илья Гапеев
Комментарий удален модератором
Зачем? Я же не Хави и не ты.
+5
-2
+3
Ответ Alex Gelaev
Хави в первый сезон сделал Барселону чемпионом Испании спустя 5 лет,выиграл суперкубок Испании, сейчас борется за ла лигу и лигу чемпионов, просто не очень повезло с составом
все верно.
+4
-1
+3
Ответ Pasta
Атлетик хорош в этом году, но теряет ненужные очки(например как с Альмерией). Исключить бы такие потери, уже давно подвинули бы и Атлетико и Барсу.
Если все топ команды не теряли нужные очки то у всех был бы одинаково количество очков
+2
0
+2
Ответ Vlad Zhadejko
1) «Облизывание Месси». Не согласен, у каждой топ-команды есть такой игрок, а иногда и не один. 2) «Непризнание собственных ошибок». Что Вы имеете ввиду? 3) Приведите примеры, когда Барса воровала игроков у других клубов. Да и по такой логике, Бавария тоже отчасти секта?
Начну с конца. Коутиньо, Суарес, Малком, Дембеле - 4 примера, которые приходят в голову сразу. Про непризнание собственных ошибок говорит то, как защищают руководство при финансовых проблемах и деле Негрейры. А про облизывание Месси и так все понятно. За действиями своего сектанта следят настолько и хвалят каждый пук, что доходит до абсурда
+2
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+2
Ответ Z Viva
тогда не надо ныть
Ну так не ной
+2
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Ответ Инженер Управляющий
а Хави чем отметился?
Набрал 10 из 12 возможных очков, практически идеальный результат.
+2
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Ответ Vlad Zhadejko
Энрике тоже не был лучше Хави, как по мне.
И да, и нет. ЛЭ в принципе по сути на старом багаже прокатился. Но Энрике не ломал состав, делал ротацию, не менял стиль, давал шанс молодым, поддерживал и мотивировал команду и болельщиков. Субъективное мнение ЛЭ - на порядок выше.
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Ответ Inside 88 LW
И да, и нет. ЛЭ в принципе по сути на старом багаже прокатился. Но Энрике не ломал состав, делал ротацию, не менял стиль, давал шанс молодым, поддерживал и мотивировал команду и болельщиков. Субъективное мнение ЛЭ - на порядок выше.
Приблизительно всё, что Вы перечислили, делал и Хави (наверное, за исключением пересборки состава). Конечно, Энрике добился намного лучшего результата, но не стоит забывать про качество и возможности составов.

Как мне кажется, Барса в тот период могла обойтись и без Энрике, и ничего кардинально не поменялось (хотя, возможно, не выбрали бы во второй раз Бартомеу), а вот Хави дал Барсе очень многое в это кризисное время.
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Ответ Vlad Zhadejko
Приблизительно всё, что Вы перечислили, делал и Хави (наверное, за исключением пересборки состава). Конечно, Энрике добился намного лучшего результата, но не стоит забывать про качество и возможности составов. Как мне кажется, Барса в тот период могла обойтись и без Энрике, и ничего кардинально не поменялось (хотя, возможно, не выбрали бы во второй раз Бартомеу), а вот Хави дал Барсе очень многое в это кризисное время.
Согласен насчет Хави. Если бы он ушел до начала этого сезона... эмоции и осадок - возможно временное явление, за чемпионство безмерно благодарен Хави. Но входить в сезон - без идей, без мотивации, без стратегии. Рядом с собой пособирал веселых ребят - родственников, абсолютно проф не пригодных. И ежедневно нытье.
Понятное дело - молодость, нет опыта. Но нужно уходить достойно.
P.S. К тому же зная финансовое положение, затребовал новый контракт с увеличением ЗП. Все игроки которых он хотел - Алонсо, Ромеу... (80% из 100 неликвид пенсионного фонда). Желания Хави купить тех или иных одна из причин ухода Алемани.
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Ответ Сергей Максимюк
Последний нормальный тренер Барселоны
Вальверде не был супер тренером Барсы, Хави не хуже.карты просто не лягли у Хави
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Ответ Ophiomorph
Много ныл
как ты?
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Ответ Master Slova
Хави лучший тренер в после Энриковскую эпоху, это факт
Энрике тоже не был лучше Хави, как по мне.
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Ответ Ophiomorph
Зачем? Я же не Хави и не ты.
тогда не надо ныть
+2
-2
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Ответ Ophiomorph
Зачем? Я же не Хави и не ты.
стрелочник, типичный причем😂😂
+1
-1
0
Ответ Ophiomorph
Много ныл
Как Роналду вчера?)
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0
Ответ Alex Gelaev
Хави в шоке!)
Что ж тогда про остальных 17 тренеров клубов Лалиги говорить?
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Ответ Inside 88 LW
И да, и нет. ЛЭ в принципе по сути на старом багаже прокатился. Но Энрике не ломал состав, делал ротацию, не менял стиль, давал шанс молодым, поддерживал и мотивировал команду и болельщиков. Субъективное мнение ЛЭ - на порядок выше.
и конечно же ЛЭ был в клубе с долгами и малолетками, выиграл при этом ЛЛ и не опускался ниже 2 места
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Ответ denisques
и конечно же ЛЭ был в клубе с долгами и малолетками, выиграл при этом ЛЛ и не опускался ниже 2 места
Это всё могу парировать - ЛЭ выиграл ЛЧ.
Общие формулировки и разговор ни о чем.
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Ответ Ophiomorph
Много ныл
Комментарий удален модератором
Ответ oka79410
все-таки вальверде и атлетик созданы друг для друга. да и в "барсе" он был далеко не самым худшим тренером, учитывая хаос, который был после него.
как же это символично
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Ответ Mamontilo
Что ж тогда про остальных 17 тренеров клубов Лалиги говорить?
я в шоке
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Ответ Илья Гапеев
ну знаешь, в том состоянии котором Барселона сейчас, Хави не плохо справляется
Ну неплохо и поставит вечный рекорд по играм без поражений это дорого стоит и замаскировать проблемы крута, вылеты только на тоненько но, 4:1 и 3:0 это сейчас проще не вылет к примеру, а 3:0 (могло быть 5:0 если бы дембеле не запорол два убойных момента) против 0:4, это 3:4, нет зя называть разгромом, по итогу вылетали на тгнкнького..а Хави это унижения даже в лиге Европы, ну как из сравнивать то? Вальверде лучший тренер по эффективности использования слабого состава у Барселоны лучше чем Пеп.
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Ответ Irakli Kan
Да в норм она состоянии
норм состояние? тоесть долг миллиард, зарплатная ведомость всего 170млн примерно, невозможность новых трансферов и в целом кризис клуба что выживаем как можем это норм? 😂😂
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Ответ Илья Гапеев
ну знаешь, в том состоянии котором Барселона сейчас, Хави не плохо справляется
Да в норм она состоянии
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