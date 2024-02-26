В новом ледовом дворце академии Плющенко в Москве обвалилась кровля
В новом ледовом дворце академии Евгения Плющенко обвалилась мембранная кровля.
Дворец открылся в декабре в московском районе Тропарево.
Телеграм-канал Mash сообщает, что инцидент произошел минувшей ночью. В здании в этот момент никто не находился.
Предварительная причина обвала конструкции – скопившийся снег на крыше.
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