В новом ледовом дворце академии Плющенко в Москве обвалилась кровля

В новом ледовом дворце академии Евгения Плющенко обвалилась мембранная кровля.

Дворец открылся в декабре в московском районе Тропарево.

Телеграм-канал Mash сообщает, что инцидент произошел минувшей ночью. В здании в этот момент никто не находился.

Предварительная причина обвала конструкции – скопившийся снег на крыше.

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