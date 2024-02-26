В новом ледовом дворце академии Плющенко в Москве обвалилась кровля

Теги происшествия фото Академия Плющенко Фигурное катание

В новом ледовом дворце академии Евгения Плющенко обвалилась мембранная кровля.

Дворец открылся в декабре в московском районе Тропарево.

Телеграм-канал Mash сообщает, что инцидент произошел минувшей ночью. В здании в этот момент никто не находился.

Предварительная причина обвала конструкции – скопившийся снег на крыше.

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121 комментарий
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Янка: "этот ледовый дворец никогда не принадлежал Евгению Викторовичу"
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+69
Амбар он и есть амбар.. на минималках построили..
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+42
"причина-скопившийся снег на крыше" --т.е виновата погода.Вдруг зимой в Тропарево скапливался снег.
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От бракадэмии стоило ожидать такого. Нашли на чем сэкономить. Слава Богу, что ночью и дети не пострадали. Иначе кабазда была бы гномьему семейству.
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А если бы там были дети? Это вообще подсудное дело. Крышу ровную сделали, а снег убрать не позаботились. Как можно им детей доверять?
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+33
В нормальном мире чистят почти ежедневно даже покатые крыши, тут она большая и плоская (у катка). Глухозимье, тепло и заморозки, влага и лёд. Ребята вообще что-нибудь слышали о нормах эксплуатации зданий?
+30
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+30
Ответ sabur
"причина-скопившийся снег на крыше" --т.е виновата погода.Вдруг зимой в Тропарево скапливался снег.
Удивительно прям, а Рудковские думали, Тропарево это Мальдивы, ведь иначе мембранную крышу в Москве ничем не обьяснить
+22
0
+22
Сэкономил Женя на нормальной крыше🤷‍♀️‼️
+22
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+21
помниться мне когда в хрустальном крыша протекла - болельщики Рудковских прям набежали... что в ответ скажут на обвал крыши?
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Только вчера попалась статья про обвалившуюся крышу в Трансвальпарке в 2004. Руки бы повыдергать и строителям и инженерам ну и Янке с Плющом заодно.
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+18
Кто проектировал такую крышу для наших то погодных условий 😱 А кто принимал проект, Руддковские забыли, что у нас тут не Мальдивы
+16
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+15
Ответ Streetbor
Главное без пострадавших, а вот с инженеров кто это все проектировал нужно спросить. Безопасность нулевая..
А причем здесь инженеры-проектировщики, проект всегда до строительства проходит экспертизу на соответствие требований на основании чего выдается разрешение на строительство.а вот действия подрядчика и технического надзора подлежат проверке,что там с материалами, каким образом тех.надзор осуществлял контроль-может там строителя отошли от проекта,химичила с материалами с реализацией проектных решений, а тех.надзор прозевал....
+21
-7
+14
Ну сейчас Плющенко ещё денег с Федерации выпросит....
+14
0
+14
Главное без пострадавших, а вот с инженеров кто это все проектировал нужно спросить. Безопасность нулевая..
+18
-5
+13
Это уже не смешно. Хорошо хоть не днем когда все на катке.
+16
-4
+12
Ответ Oleandra
Амбар он и есть амбар.. на минималках построили..
Не амбар, а храм с образами главного ангела🤓
+14
-2
+12
Ответ Дружба11
А причем здесь инженеры-проектировщики, проект всегда до строительства проходит экспертизу на соответствие требований на основании чего выдается разрешение на строительство.а вот действия подрядчика и технического надзора подлежат проверке,что там с материалами, каким образом тех.надзор осуществлял контроль-может там строителя отошли от проекта,химичила с материалами с реализацией проектных решений, а тех.надзор прозевал....
Там и обслуживание могло сыграть роль. А ну как окажется, что мембранную (считай - тканевую) крышу нужно чистить от тонн снега зимой. А собственники забили.
+13
-1
+12
Ответ Ритт
Сейчас Яна выкатит счета строителям...
Которых сама же и наняла подешевле? Очередное отмывание денег под прикрытием "развития детского спорта".
+18
-6
+12
Действительно слава богу, что никого не было. Практически реально повезло, была бы большая трагедия. Экономят на всем, как бы красиво ни рассказывали..
+13
-1
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Ответ vanessa2021
Комментарий скрыт
При ЕР, совсем неудивительно 😏
+22
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+11
Ответ Ens
Ну если выяснится, что они виноваты, то правильно сделает. А если бы кто пострадал..Господи, даже в такой ситуации находятся те, кто не прочь позлорадствовать.
Строители не занимаются обслуживанием здания, а за эксплуатацию здания отвечает сам собственник.
+10
0
+10
Даже трудно себе представить, если бы там в это время катались дети. Надеюсь прокуратура тщательно расследует этот случай и найдет виновных.
+13
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Как обычно. Или я дурак , или лыжи не едут... Распилы, кварталы....
+10
0
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Какой ужас. И какое счастье, что никого там не было. Кто же так построил то, кто ответит за это?
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0
+10
Тенденция, однако. Каждый день валится все - стабильно!
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Ответ Безызбежно
Янка: "этот ледовый дворец никогда не принадлежал Евгению Викторовичу"
Уволился две недели назад)
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+9
Ответ Gemma157
Комментарий скрыт
Ишь ты, и "небеса" болеют против Плю, снежка валят...
+10
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Сейчас Яна выкатит счета строителям...
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Ответ Pertinax Gandi
Зима в Москве снежная в этом году...
Никогда такого не было, и вот опять...
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-2
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Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Можно конечно пустить и злые шуточки, но спасибо снежным богам, что не обрушилось днем.
Лет двадцать назад обрушилась от снега крыша Трансвааль-парка над бассейном, погибло много людей.
+9
-1
+8
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