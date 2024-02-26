Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus

Объявлены претенденты на получение премии Laureus лучшему спортсмену года.

В 2024 году на награду претендуют форвард «Интер Майами» , нападающий «Манчестер Сити» , теннисист Новак Джокович, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и легкоатлеты Арман Дюплантис и Ноа Лайлс.

Отметим, что Месси стал обладателем награды в 2023 году. Всего аргентинец выигрывал премию Laureus дважды в карьере.

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.