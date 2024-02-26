Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus

Теги Ред Булл Манчестер Сити МЛС премьер-лига Англия Лионель Месси Новак Джокович Сборная Аргентины по футболу рейтинги Формула-1 Макс Ферстаппен Интер Майами Ноа Лайлс Эрлинг Холанд Арман Дюплантис Футбол

Объявлены претенденты на получение премии Laureus лучшему спортсмену года.

В 2024 году на награду претендуют форвард «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, теннисист Новак Джокович, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и легкоатлеты Арман Дюплантис и Ноа Лайлс.

Отметим, что Месси стал обладателем награды в 2023 году. Всего аргентинец выигрывал премию Laureus дважды в карьере.

Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.

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73 комментария
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ну тут Месси без вариантов, 2023 очень насыщенный на победы был)))
+70
-7
+63
Кто нибудь объясните мне пожалуйста, что тут делает Месси ?? Вот тут он что делает ????
+60
-5
+55
Опять за ЧМ 2022?)
+53
-10
+43
Ответ Злой Руся
Кто нибудь объясните мне пожалуйста, что тут делает Месси ?? Вот тут он что делает ????
продукт пиара последний раз выигравший ЛЧ 10 лет назад
+35
-9
+26
Обычно из каждого вида спорта по 1 спортсмену

Впихнуть аргентинца в один ряд с Обладателем Требла🇳🇴 преступление похлеще Промеса + Алвеса вместе взятых :))
+32
-10
+22
Ответ Злой Руся
Кто нибудь объясните мне пожалуйста, что тут делает Месси ?? Вот тут он что делает ????
Ждёт награду
+24
-5
+19
Ответ JENNINGS
Опять за ЧМ 2022?)
За Кубок Лиги США :))
+22
-4
+18
Ну тут точно Месси. В этом году конкурентов нет.
+22
-6
+16
не понимаю я этих фанатиков, люди массово признают заслуги Месси, но кто-то ставит минусы и явно не согласен что богоподобный игрок был лучшим в этом году, я бы ему ещё и Нобелевскую премию дал, настолько он крутой!

думаю с ним на уровне только Адам Кадыров по заслуженности наград.
+21
-8
+13
Предлагаю дать Месси сразу и за 2025, чтоб 2 раза не собираться
+14
-3
+11
Вчера гол забил в лиге кока-колы. Очевидно, что награда его
+11
-6
+5
Ответ JBa
Месси ни на грамм не заслуживает, но Роналду ещё смешнее выглядит в этом списке. Месси хотя бы в ПСЖ полгода играл, а Роналду бедуинов обводил, да верблюдам забивал
Да, все помнят как он прогуливал тренировки (потом записывал "слезливое" видео с извинениями) и "исчезал" в матчах с сильными соперниками - чего стоит только его героическое ZERO по системе гол+пас во всех матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ ☝️🤣🤣🤣
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Ответ Анри Карлайл
Он не был лучшим даже в клубе в этом году.. Как раз фанатики и признают его лучшим, а адекваты трезво смотрят на его заслуги.
Сарказм не знаком?
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Месси🤣
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Тапок - понятно, Джок - понятно, даже Хааланд - понятно...
а Месси - за то, что перешел в МЛС, видимо?
+5
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Ответ Din Rizaev
Сегодня конкретно у фанатов роналду горит пятая точка
то есть ты хочешь сказать что присутствие Месси здесь это адекватно и горят с этого только фаны криша?
+3
-1
+2
Нужно одновременно наградить Месси и Надаля за то, что они "джентльмены и скромняжки" бгг
и пофиг, что в 2023 оба балду пинали)
+6
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Ответ Анри Карлайл
Это не про тебя
Доверимся твоему несомненно "авторитетному" мнению
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Ответ Din Rizaev
Пеналду когда ЧМ выигрывал? Финале хоть раз был?
Причём здесь Рон?
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
В США игрок в соккер не будет входить даже в десятку главных спортивных персон и тем более не будет главной спортивной персоной.
+3
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+2
Этот сезон явно сильнейший в карьере Месси
Заслужил награду
+9
-7
+2
Ответ Евгений Фабиянчук
Нужно одновременно наградить Месси и Надаля за то, что они "джентльмены и скромняжки" бгг и пофиг, что в 2023 оба балду пинали)
Золотую балду этим джентльменам!
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За ЧМ 2022😈
+4
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Анальгин
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Месси конечно величайший продукт пиара в спорте, которому была подарена добрая половина индивидуальных наград.. во всем мире его стебут, но это зашло слишком далеко, уже даже не смешно
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Месси или Альба. Хотя нет, только Месси и на 50 лет вперёд. И Альба с Бускетсом и Суаресом, чтобы ему скучно не было на церемониях.
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Ответ Илья Мурашов
Сарказма не понимаешь?
да тут в комментариях походу никто не понимает
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Ответ Геннадий Тимченко
Да, все помнят как он прогуливал тренировки (потом записывал "слезливое" видео с извинениями) и "исчезал" в матчах с сильными соперниками - чего стоит только его героическое ZERO по системе гол+пас во всех матчах плей-офф ЛЧ за ПСЖ ☝️🤣🤣🤣
Даже играть подбуханным за динамо бухарест и забить нуль голов выглядит как более предпочтительная заявка на спортсмена года, чем беготня по пустыне и игра против местных таксистов
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Роналду напрягся в инстаграме 😁
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Ответ JBa
Даже играть подбуханным за динамо бухарест и забить нуль голов выглядит как более предпочтительная заявка на спортсмена года, чем беготня по пустыне и игра против местных таксистов
Ну лучший игрок Бразилии Неймар даже таксистам гол забить не смог - иранцы выручили... Да и пешему (с его барселонскими корешами) Наср отгрузил 6 голов, так что не всё так, как вы себе фантазируете☝️🤣
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