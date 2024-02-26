Месси, Холанд, Джокович и Ферстаппен – среди номинантов на приз лучшему спортсмену года от Laureus
Объявлены претенденты на получение премии Laureus лучшему спортсмену года.
В 2024 году на награду претендуют форвард «Интер Майами» Лионель Месси, нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, теннисист Новак Джокович, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и легкоатлеты Арман Дюплантис и Ноа Лайлс.
Отметим, что Месси стал обладателем награды в 2023 году. Всего аргентинец выигрывал премию Laureus дважды в карьере.
Церемония вручения наград Laureus World Sports Awards пройдет в Мадриде 22 апреля.
Впихнуть аргентинца в один ряд с Обладателем Требла🇳🇴 преступление похлеще Промеса + Алвеса вместе взятых :))
думаю с ним на уровне только Адам Кадыров по заслуженности наград.
а Месси - за то, что перешел в МЛС, видимо?
и пофиг, что в 2023 оба балду пинали)
Заслужил награду