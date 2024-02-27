Овечкин в 5-й раз в сезоне остался без бросков в створ. У него 22 таких матча из 1401 за карьеру в регулярках НХЛ

Александр Овечкин в 5-й раз в сезоне остался без бросков в створ.

Капитан « » не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:3).

При этом 38-летний россиянин дважды не попал в створ. Нападающий завершил игру с полезностью «минус 3».

Матч без бросков в створ стал для 5-м в текущем сезоне, он обновил свой антирекорд по их числу за одну регулярку. Ранее таких матчей было максимум по 3 (2016/17, 2017/18).

Александр является рекордсменом по числу бросков в створ (6543 в 1401 матче в рамках регулярок, 4,67 в среднем за игру). Игра без них стала для него 22-й в карьере.

В активе Овечкина 42 (16+26) очка в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». Он остался без баллов за результативность в двух последних матчах.