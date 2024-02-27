Овечкин в 5-й раз в сезоне остался без бросков в створ. У него 22 таких матча из 1401 за карьеру в регулярках НХЛ

Теги Оттава Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин в 5-й раз в сезоне остался без бросков в створ.

Капитан «Вашингтона» не отметился бросками в створ ворот в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (6:3).

При этом 38-летний россиянин дважды не попал в створ. Нападающий завершил игру с полезностью «минус 3». 

Матч без бросков в створ стал для Овечкина 5-м в текущем сезоне, он обновил свой антирекорд по их числу за одну регулярку. Ранее таких матчей было максимум по 3 (2016/17, 2017/18). 

Александр является рекордсменом НХЛ по числу бросков в створ (6543 в 1401 матче в рамках регулярок, 4,67 в среднем за игру). Игра без них стала для него 22-й в карьере. 

В активе Овечкина 42 (16+26) очка в 54 играх в текущем сезоне при полезности «минус 21». Он остался без баллов за результативность в двух последних матчах. 

18 комментариев
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Кожевников, Фетисов, Назаров (нужное-подчеркнуть): верю в Сашу! Он играет не на рекорд, а на команду, сегодняшние минус 3 помогли победить!
+20
-3
+17
Кажется, опять в Дубай надо
+16
-4
+12
Даже передачу не смог нашакалить овцофф
+12
-6
+6
Кажется он и сам понял, что пришло время заканчивать. Он смотрится лишним среди молодых игроков, постепенно создающих новую команду. Этакий бронзовый памятник тяжело передвигающийся по площадке.
+7
-2
+5
Чего ему клюшку не дали???
+4
0
+4
сдулся пёс
+5
-1
+4
закатище, конечно, резко случился
+3
0
+3
Саша давай! Отлично, молодец!
+2
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+2
Ответ русик
А как же про вся команда играет на Овечкина?
Да вся команда давно поняла, что от него ждать больше нечего и взяла игру в свои руки
+2
0
+2
Ответ Замкнул в пустые
Хейтеры, ваш выход, Гойда
Хейтер это тот, кто безосновательно троллит. А здесь на лицо все основания у настоящих болельщиков (а не фанатов) высказывать объективные претензии за бездарную игру. Опять ты замкнул пустые...
+1
0
+1
Ответ Марат Адилов
Кажется, опять в Дубай надо
А вдруг там Бузова будет?
+3
-3
0
Ответ trouble_shooter
Вот интересно, а кто то игры смотрит, а не только статистику? Овечкин был оттянут назад, Вилсон и Строум чуть спереди. Овечкин в ПП на синей. В защите с ними то Бир, то Алексеев. Крупными буквами - задумка тренера. Которая не сработала. Могли и проиграть Оттаве. У Оттавы одно хорошее звено, но оно одно и сделало всё, что смогло против звена Строума. В такой конфигурации у первого звена шансов не было. Чего хотел тренер? Испытать Бира, Алексеев и Кюмпера? Дать отдохнуть Линдгрену? Испытания провалились. Линдгрен, надеюсь, отдохнул. ….. Завтра момент истины. Если выиграем у Детройта, то можно бороться и за ПО и за Кубок.
Реализовали два большинства, забили 6 (без пустых ворот). Задумка, кажется, сработала.

С Биром Ови играл в равных вместе минуту 30. 6 минут с Сандином и Римсдайком, 4 с Карлсоном.
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