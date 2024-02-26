КХЛ. «Металлург» и «Авангард» сыграют за 1-е место на Востоке на финише регулярки, «Динамо» примет ЦСКА, «Торпедо» против «Лады»
«Металлург» и «Авангард» сыграют за 1-е место на Востоке на финише регулярки КХЛ.
Также сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ московское «Динамо» примет ЦСКА, «Торпедо» сыграет с «Ладой».
Фонбет Чемпионат КХЛ
- Дата проведения
- 26 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
- Дата проведения
- 26 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.00, «Дворец спорта»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
- Дата проведения
- 26 февраля, 19.30, «Арена-Мытищи»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
ЦСКА сыграет со СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, если завтра проиграет «Динамо» в основное время, а «Торпедо» победит «Ладу»
Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ
Поэтому удачи Торпедо и Динамо )
Не избежать голов,
Ведь шайба не футбольный мяч,
И впереди плей-офф!
На табло ничейный счет,
На пределе нервы,
Время, как песок, течет,
Кто же будет первым?!
Шайбу, шайбу, Металлург!
Надеюсь, что сегодняшний вечер будет победным и Динамо закончит регулярку 2000 победой!!!
Надеюсь на победу Ларионовского Торпедо……
Уверенен , что путевку на серию с Амуром Металлург и Авангард разыграют без поддавков….
Всем хорошего хоккея сегодня!
Чтож к нам никто не едет
Когда же к нам приедет
Доктор Металлург?
А Динамо уже ничего не надо.
Поэтому Цска не проиграет в основное время.
Но временами у них смешно
Не первый раз играем на дальнем востоке
в плей-офф. А авангард трусит, и это видно.
Так что вперёд наш Металлург к кубку....
...
И как пел Игорь Угольников - и пошли они играться и любовью заниматься... "Оба--на-угол-шоу"(с)