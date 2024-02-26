КХЛ. «Металлург» и «Авангард» сыграют за 1-е место на Востоке на финише регулярки, «Динамо» примет ЦСКА, «Торпедо» против «Лады»

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«Металлург» и «Авангард» сыграют за 1-е место на Востоке на финише регулярки КХЛ.

Также сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ московское «Динамо» примет ЦСКА, «Торпедо» сыграет с «Ладой». 

Фонбет Чемпионат КХЛ

Барыс – Сибирь
Дата проведения
26 февраля, 16.30, «Барыс Арена»
Онлайн матча Видео

Салават Юлаев – Северсталь
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Уфа-Арена»
Онлайн матча Видео

Трактор – Амур
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Арена Трактор»
Онлайн матча Видео

Металлург Мг – Авангард
Дата проведения
26 февраля, 17.00, «Арена-Металлург»
Онлайн матча Видео

Ак Барс – Адмирал
Дата проведения
26 февраля, 19.00, «Дворец спорта»
Онлайн матча Видео

Динамо Москва – ЦСКА
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

Торпедо – Лада
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

Спартак – Динамо Минск
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «ДС Мегаспорт»
Онлайн матча Видео

Куньлунь – Витязь
Дата проведения
26 февраля, 19.30, «Арена-Мытищи»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

ЦСКА сыграет со СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, если завтра проиграет «Динамо» в основное время, а «Торпедо» победит «Ладу»

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

 

61 комментарий
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Ну и хочу пожелать, чтобы армейцы сошлись друг с другом в первом раунде плей-офф )
Поэтому удачи Торпедо и Динамо )
+20
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+20
Собственно вопросов то 2. Кто поедет в Хабаровск и отправится ли ЦСКА в культурную столицу??
+17
0
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Пара Салават Ю определилась, сегодня заключительный матч. Надеемся, что наши игроки сегодня порадуют нас и добьются победы. Алга СЮ, впереди плей офф! 💪
+6
-1
+5
Сегодня за Динамо.М и Торпедо,и тогда наверняка, будет Ска и ЦСКА)
+6
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+5
Сегодня самый трудный матч,
Не избежать голов,
Ведь шайба не футбольный мяч,
И впереди плей-офф!
На табло ничейный счет,
На пределе нервы,
Время, как песок, течет,
Кто же будет первым?!

Шайбу, шайбу, Металлург!
+5
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+3
Надеюсь, СЮ додумается сыграть в полную, как репетиция перед ПО. Иначе с поникшим ЧСД начинать игры на вылет не комильфо.
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Ответ Caniball
Цска надо набрать одно очко, чтобы не попасть на Ска. А Динамо уже ничего не надо. Поэтому Цска не проиграет в основное время.
Наоборот, вам нужно выходить на СКА, порвать его в первом раунде и вот тогда для вас сезон не будет таким провальным, а в противном случае вас и бронепоезд раздавит.
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Металлург с победой, наверное сегодня вообще первая тройка играть не будет :)
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Ответ amur.
Хабаровск ждёт! и бредит Чтож к нам никто не едет Когда же к нам приедет Доктор Металлург?
Приедет и подлечит тигрят....😉
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Для СЮ ничего не решает этот матч, даже смотреть не хочется, если опять буду просто кататься....жду ПО там будет жара.)))
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Авангард, поехали на дальний Восток, во втором раунде нас ждёт на 90 процентов Северсталь или Спартак, а это было бы шикарно 🔥
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матч имени, кто не хочет в дальний восток
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Посмотрим у кого есть яйца сегодня. И что-то мне подсказывает что металлург будет сливать. Разин классный мужик, но скользкий. А кравец простой как три рубля. Посмотрим кто что покажет
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Авангард в прошлом сезоне в последнем туре подставил СЮ под Адмирал. И тут уж не изменит своим принципам, и отправит Магнитку в Хабаровск ) Можно сделать всё красиво - довести до овера, и там выиграть. Одно очко обеспечит Магнитке первое место.
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Ответ guizzy
Ну и хочу пожелать, чтобы армейцы сошлись друг с другом в первом раунде плей-офф ) Поэтому удачи Торпедо и Динамо )
Динамо нужно побеждать в основное, а Торпедо хоть как)
+1
0
+1
Поздравляю Московское Динамо с победой в регулярке и на Западе!!!!!! КК через десять лет снова у Динамо!!!!!!!Молодчаги! Заслужили ! В каждой игре бились до конца!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻

Надеюсь, что сегодняшний вечер будет победным и Динамо закончит регулярку 2000 победой!!!

Надеюсь на победу Ларионовского Торпедо……

Уверенен , что путевку на серию с Амуром Металлург и Авангард разыграют без поддавков….

Всем хорошего хоккея сегодня!
+5
-4
+1
Ответ Xell
За Магнитку и победу на Востоке! Без сливов!
Хабаровск ждёт! и бредит
Чтож к нам никто не едет
Когда же к нам приедет
Доктор Металлург?
+4
-3
+1
Ответ Габорик
Интересно, увидим ли Хабибулина в рамке против немотивированной Лады или все же Торпедо будет на результат пытаться? :) Ну и проявит ли ОХК принципиальность и будет бороцца с ЦСКА? :)
Зачем?
+2
-1
+1
Хочу, чтобы наши болельщики ,увидели настоящую команду на льду .Взять себя в руки и вперёд ,пора приходить в себя 👊
+1
0
+1
Ответ vzi
Сегодня самый трудный матч, Не избежать голов, Ведь шайба не футбольный мяч, И впереди плей-офф! На табло ничейный счет, На пределе нервы, Время, как песок, течет, Кто же будет первым?! Шайбу, шайбу, Металлург!
Амур ждёт сильнейшую команду востока!!!
+1
0
+1
Ответ amur.
Сегодня за ЦСКА тогда наверняка не будет СКА-ЦСКА
А что, так боитесь СКА?
+1
0
+1
Цска сегодня упрётся, выйдут, как на матч жизни...
+1
0
+1
Цска надо набрать одно очко, чтобы не попасть на Ска.
А Динамо уже ничего не надо.
Поэтому Цска не проиграет в основное время.
+2
-1
+1
За Магнитку и победу на Востоке! Без сливов!
+3
-2
+1
Ответ Габорик
С какого-то времени появился вопрос «Зачем?» Вот раньше тебе говорили: «Слушай, я с двумя девушками познакомился, у них квартира свободна в Отрадном, посидим, выпьем! Поехали!» Ты сразу ехал. Если бы тебя спросили «А зачем?», ты бы сказал: «Как, зачем? Ты че, дурак? Две девушки, отдельная квартира! Посидим, выпьем, ну?!» А сейчас... тебе говорят «поехали», а ты думаешь: «Две какие-то девушки... левые. Квартира у них в ОТ-РАД-НОМ! Это ж ехать туда, пить с ними... потом то ли оставаться, то ли домой... завтра на работу. Зачем?!
У квартета И своеобразный юмор)) не всем по вкусу (например Гришковцу не нравится))... а я думаю часть хлеба отобрали))
Но временами у них смешно
0
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0
Ответ amur.
))) Вот и вылечил он их Лимпопо)) ... И как пел Игорь Угольников - и пошли они играться и любовью заниматься... "Оба--на-угол-шоу"(с)
Дело пятое ,чего бегать от Амура.
Не первый раз играем на дальнем востоке
в плей-офф. А авангард трусит, и это видно.
Так что вперёд наш Металлург к кубку....
+1
-1
0
Ответ Олег
Приедет и подлечит тигрят....😉
))) Вот и вылечил он их Лимпопо))
...
И как пел Игорь Угольников - и пошли они играться и любовью заниматься... "Оба--на-угол-шоу"(с)
+1
-1
0
Ответ LanSER
Надеюсь, СЮ додумается сыграть в полную, как репетиция перед ПО. Иначе с поникшим ЧСД начинать игры на вылет не комильфо.
Да уж,ваньку валять не надо.Игра может не простить.
0
0
0
Ответ Габорик
Металлург с победой, наверное сегодня вообще первая тройка играть не будет :)
Наверное вообще пацанов из МХЛ заявит) Магнитогорск с досрочной победой))
+2
-2
0
Ответ Позитивный
Поздравляю Московское Динамо с победой в регулярке и на Западе!!!!!! КК через десять лет снова у Динамо!!!!!!!Молодчаги! Заслужили ! В каждой игре бились до конца!!!!👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Надеюсь, что сегодняшний вечер будет победным и Динамо закончит регулярку 2000 победой!!! Надеюсь на победу Ларионовского Торпедо…… Уверенен , что путевку на серию с Амуром Металлург и Авангард разыграют без поддавков…. Всем хорошего хоккея сегодня!
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