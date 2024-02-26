КХЛ. «Металлург» и «Авангард» сыграют за 1-е место на Востоке на финише регулярки, «Динамо» примет ЦСКА, «Торпедо» против «Лады»

«Металлург» и «Авангард» сыграют за 1-е место на Востоке на финише регулярки КХЛ.

Также сегодня в Фонбет Чемпионате КХЛ московское «Динамо» примет ЦСКА, «Торпедо» сыграет с «Ладой».

Фонбет Чемпионат КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

ЦСКА сыграет со СКА в 1-м раунде Кубка Гагарина, если завтра проиграет «Динамо» в основное время, а «Торпедо» победит «Ладу»

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ