«Реал» и Дэвис устно договорились о переходе защитника в 2024 или 2025 году

Альфонсо Дэвис согласился перейти в «Реал».

Мадридский клуб и Дэвис достигли устной договоренности о переходе защитника в 2024 или 2025 году, сообщает The Athletic.

Главный скаут « » Хуни Калафат и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес на протяжении некоторого времени поддерживали контакт с игроком и просили его не продлевать контракт с «Баварией». Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и клубов из Англии, канадский футболист предпочитает присоединиться к «Реалу». Мадридцы еще не вели переговоров с «Баварией».

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

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