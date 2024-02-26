«Реал» и Дэвис устно договорились о переходе защитника в 2024 или 2025 году

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис согласился перейти в «Реал».

Мадридский клуб и Дэвис достигли устной договоренности о переходе защитника в 2024 или 2025 году, сообщает The Athletic.

Главный скаут «Реала» Хуни Калафат и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес на протяжении некоторого времени поддерживали контакт с игроком и просили его не продлевать контракт с «Баварией». Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.

Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и клубов из Англии, канадский футболист предпочитает присоединиться к «Реалу». Мадридцы еще не вели переговоров с «Баварией». 

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь

Дэвис хочет перейти в «Реал». «Бавария» запросит 50 млн евро за защитника летом, «Мадрид» сначала предложит около 35 млн

Тео Эрнандес интересен «Баварии» на случай ухода Дэвиса

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46 комментариев
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Ух с таким составом позвать Зидана в 2025, он перепишет свой рекорд 3 ЛЧ подряд
+36
-10
+26
Ответ kaka10
Ух с таким составом позвать Зидана в 2025, он перепишет свой рекорд 3 ЛЧ подряд
Карло способен на более продолжительные рекорды с такими игроками
+28
-2
+26
Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
Это говорит фанат Челси?)))
+21
0
+21
Хуни Калафат отличную работу проделывает в последние годы!Браво просто!
Если Альфонсо будет в Мадриде значит с Франом скорее попращаются,либо в аренду.Менди я бы оставил,он в защите сильнее обоих.И можно в зависимости от соперника их ратировать с Дэвисом.
+21
-2
+19
Полнейшее нарушение со стороны Реала, ни каких переговоров с игроком вести было нельзя за спиной у Баварии.
Лицемерные глоры Реала любой другой клуб уже смешали бы с известной субстанцией, но в своем глазу не видят.)))
+21
-11
+10
Ответ дамьен
Это говорит фанат Челси?)))
скорее всего это говорит школьник, написано же, что родился в 2008, и родители его назвали Челси, как собаку из фильма
+9
0
+9
Можно ли вести переговоры с игроком за 1.5 года до истечения контракта?
+10
-2
+8
Ответ Homelander_666
А разве это переговоры о контракте? Игрок просто дал устное согласие на переход, никакие бумаги не подписывали. В чём нарушение, нелицемерный ты наш?)
О чем и речь, лицемерие мадридских зашкаливает.)))
За спиной у клуба договариваться нельзя, но Мадриду можно.)))
+10
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+7
Ответ Barsenoga
Комментарий скрыт
У моей?
Ламансии,есть такая академия?
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Ответ Азрет-Али Айбазов
Можно ли вести переговоры с игроком за 1.5 года до истечения контракта?
только если всем об этом рассказать)
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Ответ vcaireac
Хуни Калафат отличную работу проделывает в последние годы!Браво просто! Если Альфонсо будет в Мадриде значит с Франом скорее попращаются,либо в аренду.Менди я бы оставил,он в защите сильнее обоих.И можно в зависимости от соперника их ратировать с Дэвисом.
Да, против слабых команд можно выпускать Дэвиса, а против команд с контролем мяча нужно Менди.
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ну-с, ждем. Скептически я к этом трансферу отношусь ввиду его травматичности. Время покажет, за 40 если заберут такого топа 23-летнего - идеально.
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все альфонсы в реале
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Ответ May B. Tomorrow
ну а бавария самая чистая на свете команда
С кем из игроков Реала Бавария вела тайные переговоры о переходе за 1,5 года до окончания контракта?
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Ответ bilbiveter
Эммм, но запрещено вести любые переговоры с игроком, у которого больше чем полгода до истечения контракта
Как будто это правило очень сложно обойти?))
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Ответ Адам Алмарз
Да, против слабых команд можно выпускать Дэвиса, а против команд с контролем мяча нужно Менди.
Как с Марсело и Коэнтрау когда-то.
Сезон 13/14
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Ответ Sergey
Полнейшее нарушение со стороны Реала, ни каких переговоров с игроком вести было нельзя за спиной у Баварии. Лицемерные глоры Реала любой другой клуб уже смешали бы с известной субстанцией, но в своем глазу не видят.)))
Кто про что, а глоры барсы про Реал ) Латентные обожатели Реала и Роналду, не иначе.
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Ответ Homelander_666
Нельзя вести переговоры о контракте. А Дэвис просто дал согласие на переход. Открою тайну - все так делают)
Лицемерие мадридских не знает границ.)))
+3
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Ответ Sergey
О чем и речь, лицемерие мадридских зашкаливает.))) За спиной у клуба договариваться нельзя, но Мадриду можно.)))
Нельзя вести переговоры о контракте. А Дэвис просто дал согласие на переход. Открою тайну - все так делают)
+3
-3
0
Эммм, но запрещено вести любые переговоры с игроком, у которого больше чем полгода до истечения контракта
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Ответ Андрей
Тео из милана
это вряд ли
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Ответ Е.Р.
Супер, мож Баварка кривоногого Димарко заберет из Интера
Тео из милана
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Ответ Сергей Орлов
Дочь Билла и Хиллари Клинтон зовут Челси)
может это она и пишет всякую чушь на sports?
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Ответ Roman Popov
скорее всего это говорит школьник, написано же, что родился в 2008, и родители его назвали Челси, как собаку из фильма
Дочь Билла и Хиллари Клинтон зовут Челси)
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О Реале...

Надеюсь, кто то читал как Мадрид среагировал на внеземной сейв Андрия Лунина:

Cerrojos Lunin. Los mejores para su hogar.

Со вкусом и блестяще!!
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Будет хорошее дуо с Винисиусом, будут вместе кошмарить левую трибуну Местальи
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Ответ Гагаринский, дом 3
Если еще и Мбаппе купят, то состав помощнее и дороже будет чем у Ман Сити!
Состав и сейчас сильней чем у сити. Но там есть тренер а у нас фалерист.
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