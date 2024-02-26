«Реал» и Дэвис устно договорились о переходе защитника в 2024 или 2025 году
Альфонсо Дэвис согласился перейти в «Реал».
Мадридский клуб и Дэвис достигли устной договоренности о переходе защитника в 2024 или 2025 году, сообщает The Athletic.
Главный скаут «Реала» Хуни Калафат и генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес на протяжении некоторого времени поддерживали контакт с игроком и просили его не продлевать контракт с «Баварией». Действующее соглашение рассчитано до 2025 года.
Несмотря на интерес со стороны «Барселоны» и клубов из Англии, канадский футболист предпочитает присоединиться к «Реалу». Мадридцы еще не вели переговоров с «Баварией».
В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Дэвис хочет перейти в «Реал». «Бавария» запросит 50 млн евро за защитника летом, «Мадрид» сначала предложит около 35 млн
Если Альфонсо будет в Мадриде значит с Франом скорее попращаются,либо в аренду.Менди я бы оставил,он в защите сильнее обоих.И можно в зависимости от соперника их ратировать с Дэвисом.
Лицемерные глоры Реала любой другой клуб уже смешали бы с известной субстанцией, но в своем глазу не видят.)))
За спиной у клуба договариваться нельзя, но Мадриду можно.)))
Ламансии,есть такая академия?
Сезон 13/14
Надеюсь, кто то читал как Мадрид среагировал на внеземной сейв Андрия Лунина:
Cerrojos Lunin. Los mejores para su hogar.
Со вкусом и блестяще!!