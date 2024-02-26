Сергей Лавров: «Нынешние руководители МОК и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис»

Теги МОК Сергей Лавров Политика Легкая атлетика

Лавров заявил, что нынешние руководители МОК погружают мировой спорт в кризис.

Министр иностранных дел РФ сегодня выступил на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

«Специалисты, которые будут глубоко погружаться в эту реальность, будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спортивного движения из кризиса, куда его погружают нынешние руководители спортивных федераций, МОК, – эти специалисты будут совершенно точно востребованы.

Особого внимания заслуживают усилия по адаптации российских спортсменов-олимпийцев к новым реалиям. Через образовательные программы МГИМО, Фонда поддержки олимпийцев, Олимпийского комитета России, их знакомят с незападными, так сказать, элементами международного спортивного движения.

Я нисколько не сомневаюсь, что с пониманием происходящего в мировом спортивном движении, пониманием необходимости сделать его по-настоящему демократическим, деполитизированным связаны большие перспективы», – сказал Лавров.

МОК создал новую комиссию для проверки россиян. Теперь пробраться на Олимпиаду еще сложнее?

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17 комментариев
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Специалисты будут погружаться... Куда? Эти специалисты тупо проиграли дело Валиевой. Куда ещё погружаться? Стебаться над Байденом это круто. Но сами уже где-то близко. Несёте какую-то хрень школьникам и студентам.
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Кто лошадь выпустил?
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Да вы на его физиономию поглядите и всё сразу станет понятно, что у него в голове))
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не мировое, а российское)
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"У Владимира Путина три советчика : Иван Грозный, Пётр Первый,Екатерина Вторая"(с)
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Погружаться, погружаться, когда уже всплывать начнем?
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товарищ, ESPN врёт!
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Ага. Оно и видно
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вот же ж чордт, и эти не в ногу идут!
а казалось бы как просто: сено-солома, сено-солома!
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чё так слабо то? в кризис? сказал бы уже нормально - в ад, в геенну огненную, Медведева бы спросил сначала, тот шарит)))))
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