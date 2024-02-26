Сергей Лавров: «Нынешние руководители МОК и федераций погружают мировое спортивное движение в кризис»

Лавров заявил, что нынешние руководители МОК погружают мировой спорт в кризис.

Министр иностранных дел РФ сегодня выступил на заседании Наблюдательного совета МГИМО.

«Специалисты, которые будут глубоко погружаться в эту реальность, будут разрабатывать перспективные пути вывода международного спортивного движения из кризиса, куда его погружают нынешние руководители спортивных федераций, МОК, – эти специалисты будут совершенно точно востребованы.

Особого внимания заслуживают усилия по адаптации российских спортсменов-олимпийцев к новым реалиям. Через образовательные программы МГИМО, Фонда поддержки олимпийцев, Олимпийского комитета России, их знакомят с незападными, так сказать, элементами международного спортивного движения.

Я нисколько не сомневаюсь, что с пониманием происходящего в мировом спортивном движении, пониманием необходимости сделать его по-настоящему демократическим, деполитизированным связаны большие перспективы», – сказал Лавров.

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