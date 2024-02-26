Дэвис хочет перейти в «Реал». «Бавария» запросит 50 млн евро за защитника, «Мадрид» сначала предложит около 35 млн

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Альфонсо Дэвис Футбол

Альфонсо Дэвис хочет перейти в «Реал».

На прошлой неделе состоялась встреча директора «Баварии» и агента защитника. Сейчас в мюнхенском клубе ожидают, что канадец скорее уйдет летом, чем продлит контракт.

По информации Marca, нежелание Дэвиса продлевать контракт связано с его решением перейти в «Реал». Считается, что «Бавария» будет вынуждена продать игрока летом и запросит за него около 50 миллионов евро.

Руководство «Реала» готово приступить к переговорам с мюнхенцами. Весьма вероятно, что первое предложение будет ниже требований «Баварии», учитывая тот факт, что контракт Дэвиса истекает уже в 2025 году. «Реал» предложит около 35 миллионов евро, но будет готов пойти на небольшой компромисс.

В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.

Тео Эрнандес интересен «Баварии» на случай ухода Дэвиса

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53 комментария
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По мне так лучше бы Тео вернули, гораздо стабильнее выглядит на дистанции
+31
-4
+27
Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
И что в этом такого ? Их за людей не считаешь ?
+31
-8
+23
Куртуа
Карвахаль
Алаба
Милитао
Дэвис
Камавинга
Тчуамени
Беллингем
Винисиус
Родриго
Мбаппе.

Из 11 игров 9 темнокожие.
Когда такое было в истории клуба?
+33
-16
+17
Ответ Burchik
По мне так лучше бы Тео вернули, гораздо стабильнее выглядит на дистанции
Тео шикарен
+16
0
+16
Если Реал получит Дэвиса хоть за 30, хоть за 50, это будет супер. Как болельщику Барсы завидно трансферной политике Мадрида — очень грамотные усиления как здесь и сейчас, так и на перспективу.
+10
0
+10
Ответ Burchik
По мне так лучше бы Тео вернули, гораздо стабильнее выглядит на дистанции
Тео и Хакими на флангах - это просто сказка была бы!
Но оба всё ещё молоды, поэтому шансы ещё есть
+15
-6
+9
Ответ alexmixer9
Неужели он так сдулся что за 50 отдают? Смешные цифры с сегодняшнимм ценами
Год контракта просто
+8
0
+8
Ответ Растиньяк
Справа все так же будет бегать 50летний Карвахаль с палочкой?
Тем не менее, это праймовый Карвахаль :)
+7
-1
+6
Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
Реал заточен собирать лучших. Футбол сейчас очень заточен на физике, многие ребята с афреканскими корнями очень атлетично одарённые. Не вижу тут проблемы или заговора. Кстати если играет Карнаваль, то в составе и Вальверде будет.
+5
0
+5
Ответ Burchik
По мне так лучше бы Тео вернули, гораздо стабильнее выглядит на дистанции
Не факт что Тео будет так же играть в Мадриде.Он сейчас в своей команде,даже в сборной он не так феерит как за Милан.
+6
-1
+5
Жаль, но если хочет, пусть уходит. Клубы калибра Реала и Баварии всегда договорятся
+4
0
+4
Ответ Растиньяк
Справа все так же будет бегать 50летний Карвахаль с палочкой?
Чем тебе Карвахаль не угодил?
+4
-1
+3
Ответ Растиньяк
Справа все так же будет бегать 50летний Карвахаль с палочкой?
Ну Карвахаль в полном порядке, думаю еще сезон они с Васкесом будут делить бровку, так как денег нету на еще одного хорошего пз, а след летом надеюсь закупятся
+2
0
+2
Ответ alexmixer9
Состав бомба у Реала намечается на долгие годы конечно, а если ещё угадают с заменой Карло
Зидан вернется и трипиттребл сделает)
+3
-1
+2
Ответ Растиньяк
Жаль дедушку
Этот дедушка фору любому правому защитнику даст.
+2
0
+2
Ответ Burchik
По мне так лучше бы Тео вернули, гораздо стабильнее выглядит на дистанции
За Тео придётся заплатить больше на 20-30 млн, т.к. контракт до 2026
+2
0
+2
Ответ dr. cage
На 40+5 сойдутся.. А Бавария на эти деньги в Тотеннхэме или в Галатасарае какого-то нонейма на замену Дэвису возьмёт.. Кстати, сторонним любителям футбола приготовиться.. Грядёт плавное переобувание баварских ультрасов.. Чем ближе будет летнее окно, тем более бесполезным и нулевым будет становится Альфонсо.. Давняя традиция мунхенских..
А разве ты сам не видишь регресса от Альфонсо?
+1
0
+1
Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
Милитао направо, Рюдигер вместо Карвахаля и будет идеально
+1
0
+1
Ответ Burchik
По мне так лучше бы Тео вернули, гораздо стабильнее выглядит на дистанции
Тео дороже обойдётся. Реал в любом случае придётся отдать много денег из-за Мбаппе
+1
0
+1
Состав бомба у Реала намечается на долгие годы конечно, а если ещё угадают с заменой Карло
+1
0
+1
надо брать парня если хочет играть за Мадрид ,но в защите слабоват по мне . может прибавит ещё в этом пока ещё молодой )
+1
0
+1
Ответ JENNINGS
Тео и Хакими на флангах - это просто сказка была бы! Но оба всё ещё молоды, поэтому шансы ещё есть
А защищаться-то кто будет? 😂
0
0
0
Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
Мбаппе, Беллингем и Алаба смешанной расы
0
0
0
Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
Камавинга защитника играть не хочет.
0
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Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
Вальверде на лавку не уберут, скорее Родриго
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Ответ Болельщик МГ
Я написал где-то, что я их не считаю за людей? Или ты можешь только думать в одной плоскости? Я подчеркнул тот факт, что такого никогда не было за историю клуба и это удивительно! Остальное всё твои додумки и фантазии!
Что удивительного? Эти игроки сильнее большинства на своих позициях.
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Ответ Val Smith
Реал заточен собирать лучших. Футбол сейчас очень заточен на физике, многие ребята с афреканскими корнями очень атлетично одарённые. Не вижу тут проблемы или заговора. Кстати если играет Карнаваль, то в составе и Вальверде будет.
Хоть кто-то адекватно высказался. Всё по делу сказал 👏
0
0
0
Ответ Болельщик МГ
Куртуа Карвахаль Алаба Милитао Дэвис Камавинга Тчуамени Беллингем Винисиус Родриго Мбаппе. Из 11 игров 9 темнокожие. Когда такое было в истории клуба?
Умник,куда дел Феде?!...Феде игрок старта на ближайшие 10 лет!
0
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Ответ Антинародная Команда
И что в этом такого ? Их за людей не считаешь ?
Это не плохо вроде бы, он имеет ввиду что раньше такого не было в Реале

Ну и логично в главном клубе Испании иметь хотя бы 3-4 испанцев в составе
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Ответ Антинародная Команда
И что в этом такого ? Их за людей не считаешь ?
Я написал где-то, что я их не считаю за людей? Или ты можешь только думать в одной плоскости?

Я подчеркнул тот факт, что такого никогда не было за историю клуба и это удивительно! Остальное всё твои додумки и фантазии!
+8
-8
0
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