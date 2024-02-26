Дэвис хочет перейти в «Реал». «Бавария» запросит 50 млн евро за защитника, «Мадрид» сначала предложит около 35 млн
Альфонсо Дэвис хочет перейти в «Реал».
На прошлой неделе состоялась встреча директора «Баварии» и агента защитника. Сейчас в мюнхенском клубе ожидают, что канадец скорее уйдет летом, чем продлит контракт.
По информации Marca, нежелание Дэвиса продлевать контракт связано с его решением перейти в «Реал». Считается, что «Бавария» будет вынуждена продать игрока летом и запросит за него около 50 миллионов евро.
Руководство «Реала» готово приступить к переговорам с мюнхенцами. Весьма вероятно, что первое предложение будет ниже требований «Баварии», учитывая тот факт, что контракт Дэвиса истекает уже в 2025 году. «Реал» предложит около 35 миллионов евро, но будет готов пойти на небольшой компромисс.
В текущем сезоне Бундеслиги Альфонсо провел 18 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 ассистами. Его статистику можно найти здесь.
Карвахаль
Алаба
Милитао
Дэвис
Камавинга
Тчуамени
Беллингем
Винисиус
Родриго
Мбаппе.
Из 11 игров 9 темнокожие.
Когда такое было в истории клуба?
Но оба всё ещё молоды, поэтому шансы ещё есть
Ну и логично в главном клубе Испании иметь хотя бы 3-4 испанцев в составе
Я подчеркнул тот факт, что такого никогда не было за историю клуба и это удивительно! Остальное всё твои додумки и фантазии!